Brigas judiciais tomam conta do futebol francês em 2014

Os últimos anos do futebol brasileiro têm sido marcados - e, assim também podemos dizer, manchados - por ações judiciais e definições fora das quatro linhas. No futebol francês a história não é diferente. Às vésperas do início da temporada 2014/15, a Ligue 1 e a Ligue 2 não estão com seus participantes totalmente definidos. Decisões da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), carro-chefe das finanças dos clubes franceses, têm excluído e recolocado times nas duas principais divisões da França. Entenda o caso de cada equipe envolvida:

Lens

Atual vice-campeão da Ligue 2, o Lens havia retornado à elite depois de três temporadas de ausência. Todavia, teve seu acesso anulado na última terça-feira (15) pela DNCG, que declarou que o clube não respeitou as normas contratuais da Liga de Futebol Profissional e o Stade Félix Bollaert, casa da equipe, não está nas condições regulamentares exigidas pela organização do campeonato.

Evidentemente, a situação gerou um clima de revolta entre os torcedores, que protestaram contra a decisão do comitê neste sábado (19). Cerca de mil torcedores participaram das manifestações, caminhando pelas ruas da cidade de Lens. "Queremos a Ligue 1!", gritavam. Os Sang et Or prometem recorrer ao Comitê Nacional Olímpico e Esportivo Francês (CNOSF) para reverter a situação.

Sochaux

Com a retirada do Lens da Ligue 1, o Sochaux, 18º colocado da última edição, foi reintegrado à primeira divisão. Havia sido rebaixado após 13 anos ininterruptos no primeiro nível do futebol francês.

Mesmo tendo conquistado apenas dois títulos do principal campeonato do país, nos longínquos anos de 1935 e 1938, os Lionceaux detêm a impressionante marca de serem os participantes mais frequentes da elite: são, ao todo, 65 presenças. Caso a participação na temporada 2014/15 do certame se confirme, chegarão a 66 participações no primeiro escalão.

Luzenac

Na temporada 2013/14, o Luzenac chamou a atenção dos amantes do futebol por ter conquistado o acesso à Ligue 2, graças ao vice-campeonato do Championnat National, a terceira divisão francesa. O clube é sediado numa cidade de apenas 551 habitantes. Porém, com um déficit de 800 mil euros em suas contas, a modesta equipe teve sua promoção ao segundo escalão anulada.

Os dirigentes pleitearam a vaga do LAP na segunda divisão perante o CNOSF na última sexta-feira (18) e a definição do caso deve sair nesta segunda-feira (21). Todos estão confiantes num final feliz para o clube da região dos Pireneus. Os rouge et bleu não estão inscritos em competição alguma e correm sérios riscos de não disputar um campeonato sequer em 2014/15 caso não reconquistem seu lugar na Ligue 2.

Châteauroux

Rebaixado para a terceira divisão depois de terminar a última edição da Ligue 2 na 18ª posição, o Châteauroux assumiu a vaga do Luzenac após a DNCG anular o acesso do atual vice-campeão do Championnat National. Caso o LAP consiga reverter a situação, o clube da região central da França terá que se contentar com o terceiro escalão.

Sem um título expressivo em sua galeria, a Berri teve seus melhores tempos no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, quando disputou uma edição da Ligue 1, a da temporada 1997/98, e foi vice-campeã da Coupe de France em 2004. Como o campeão PSG ficou em segundo lugar no campeonato nacional, a LBC herdou a vaga na Copa da Uefa, tendo sido eliminada pelo belga Club Brugge na primeira fase eliminatória.

Valenciennes

Afundado em dívidas e em problemas administrativos, o Valenciennes, vice-lanterna da edição 2013/14 da Ligue 1, chegou a ser punido pela DNCG com um imeditado rebaixamento ao Campeonato Francês de Futebol Amador (CFA), a quarta divisão - a partir disto, o Istres, vice-lanterna da Ligue 2 2013/14, herdou sua vaga. Contudo, o clube, que esteve perto de fechar as portas, recorreu da decisão e acabou reconquistando seu lugar no segundo escalão.

Depois da vitória conquistada fora dos gramados, o VA começa a se preparar para a competição a qual não disputava desde 2006, quando foi campeão e, consequentemente, conquistou o acesso. Foi o segundo título de segunda divisão dos gansos, que também conquistaram o certame em 1972. Agora, com presidente novo - Jean-Louis Borloo assumiu o cargo e tirou 500 mil euros do bolso para ajudar nas finanças do clube -, os alvirrubros buscarão a terceira taça, mas prometem se satisfazer apenas com um eventual acesso.