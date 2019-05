Mario Gómez confia numa boa temporada da Fiorentina: "Vamos lutar para ir à Champions League"

Grande contratação da Fiorentina para a temporada 2013/14, Mario Gómez sofreu com muitas lesões e não pode contribuir como o esperado para o sucesso da Viola. Foram apenas 15 jogos e quatro gols na temporada passada. O reflexo da temporada ruim se refletiu na sua ausência da Copa do Mundo de 2014, que teve sua seleção como campeã. Recuperado das lesões, Gómez acredita que a temporada a qual está por vir será melhor.

"Estou bem fisicamente, e nós estamos fazendo um grande trabalho. Os joelhos estão bem, e eu fiz longas férias, praticando muitos esportes. Estou em forma, e no final de agosto estarei melhor ainda. Estou calmo e sereno, no ano passado, eu joguei pouco e o primeiro objetivo é se sentir bem, jogar e dar satisfação a Fiorentina. Vamos melhorar o que fizemos na temporada passada. Acredito que, com esta equipe e as contratações que vão chegar, vamos lutar para entrar na Liga dos Campeões", disse.

Gómez elogiou seus companheiros de ataque e revelou que espera formar uma dupla de sucesso com Giuseppe Rossi.

"Ilicic ano passado teve muitos problemas físicos, mas agora está melhor. Ele é alguém que sabe jogar bom futebol. Ainda temos dois jovens atacantes, Bernardeschi e Babacar, que são grandes talentos e têm uma estrutura física impressionante, que deve agora melhorar com treinamento e jogos", opinou.

"Sobre Rossi, eu o vejo bem, tem muita vontade de provar o seu valor e acho que não levá-lo para a Copa do Mundo foi um erro. Pensa sempre no jogo, é calmo e sereno. Esperamos fazer muitos gols e muitos jogos juntos", concluiu.

O atacante alemão também espera que o colombiano Cuadrado permaneça no time, mas sabe que será difícil segurá-lo.

"Juan (Cuadrado) fez uma grande Copa do Mundo e é um jogador do mais alto calibre. Quando um time como o Barcelona se interessa, é normal pensar na possibilidade de sair. Para nós, seria importante tê-lo aqui novamente. Comigo e com Rossi, ele iria compor um belo trio. Mas a diretoria sabe como trabalhar no mercado", declarou.

Mario elogiou a cidade de Florença e os torcedores da Fiorentina. Por fim, afirmou estar certo de que fez a escolha certa ao ir para a Itália.

"Eu não sei se em outras partes do mundo teriam me tratado tão bem, apesar do ano que passei. Vir para cá foi a melhor escolha para mim e para os torcedores que sempre me apoiaram, assim como toda a equipe. Em Florença são todos torcedores da Fiorentina. Poucos da Juve e Milan, ou talvez eles não dizem e não saiam de casa", finalizou, em um tom bem humorado.