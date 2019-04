Lewandowski estreia com gol, mas Bayern fica no empate em amistoso

Na tarde desta segunda-feira (21), o Bayern de Munique entrou em campo para enfrentar o Duisburg, em um amistoso no Vale do Ruhr. O duelo marcou a estreia do atacante Robert Lewandowski, que foi contratado no início do ano, mas só se apresentou neste mês por conta do seu contrato com o Borussia Dortmund, que acabou no fim da última temporada. O camisa 9 tratou logo de balançar as redes e foi o responsável pelo único gol dos bávaros na partida que terminou em 1 a 1.

No amistoso contra o Duisburg, equipe da terceira divisão alemã, o Bayern contou, praticamente, apenas com jogadores considerados reservas. O técnico Pep Guardiola não teve em campo os principais astros do time, que foram campeões da Copa do Mundo com a seleção da Alemanha no último dia 13 de julho. Sendo assim, os bávaros atuaram com a seguinte formação: Strong; Rafinha, Badstuber, Alaba e Contento; Hojbjerg, Sieghart, Scholl, Gaudino e Bernat; Lewandowski.

O gol do Bayern de Munique nasceu de uma jogada do lateral-direito brasileiro Rafinha. O lateral acertou um belo passe nas costas da zaga e a bola encontrou Lewandowski, que estava livre. Ele entrou em velocidade na área, tocou na saída do goleiro Ratajczak e abriu o placar aos 16 minutos da segunda etapa.

No entanto, oito minutos depois, o empate do Duisburg aconteceu. Schnellhardt foi o autor do gol que deixou o placar igualado. Este foi o primeiro jogo do Bayern nesta pré-temporada 2014/2015. A estreia dos bávaros na Bundesliga acontecerá no dia 22 de agosto e será contra o Wolsfsburg, na Allianz Arena.

Nesta pré-temporada, a equipe do técnico Pep Guardiola já tem mais um amistoso marcado. O adversário da vez será Chivas Guadalajara, do México, no dia 31 de julho.