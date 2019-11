Resultado do jogo Nacional x Defensor na Copa Libertadores 2014

23:14 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia,um grande abraço e até a próxima!

23:13 Se fizer um gol, o Nacional poderá perder por até dois gols de diferença. Se perder por 2 a 0, ainda pode vencer nos pênaltis. Ao Defensor, resta fazer 2 a 0 e forçar uma disputa nas penalidades - como nas oitavas de final - ou vencer por três gols de diferença.

Apita o árbitro! O Nacional dominou o jogo, venceu e deu um passo gigantesco para a sua primeira final de Libertadores na história! Muita festa dos tricolores!

45' Muita vontade e pouca inspiração para o Defensor. Vamos até os 48.

43' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO DO JOGO: no Nacional, SAI Montenegro, ENTRA Lusardi.

41' Defensor se desespera por um gol no fim. Gedoz arriscou de fora daárea, a bola desviou na zaga e saiu.

38' MEXE MAIS UMA VEZ O NACIONAL: SAI Melgarejo; ENTRA Cristian Domínguez.

34' MEXE PELA ÚLTIMA VEZ O DEFENSOR: SAI Amado; ENTRA Luna.

34' Cardaccio também é advertido com cartão amarelo.

33' Riveros exagera na força e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

32' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL: SAI Dominguez; ENTRA Balbuena.

25' O nacional vinha merecendo há tempos... Linda conclusão de Orué de primeira, da meia-lua, sem chances para Campaña!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! ORUE FAZ O SEGUNDO!

23' QUASE O SEGUNDO DO NACIONAL! Orue recebeu belo lançamento, poderia cruzar, mas viu o goleiro preparado para afastar um cruzamento e mandou pro gol! A bola passou perto!

21' MEXE MAIS UMA VEZ O DEFENSOR: SAI Alonso; ENTRA o estreante Boghossian.

21' ESTAVA TUDO INDO BEM... O zagueiro Mendoza tomou a bola, invadiu a área, costurou meia zafa do Defensor e aí tropeçou, caindo de boca no chão.

20' Montenegro tenta o cruzamento, mas joga nas mãos de Campaña. Nacional no ataque.

19' Péssimo segundo tempo do Defensor. Equipe uruguaia sequer se aproxima do campo de ataque e sofre pressão do Nacional.

18' OPA, CORONEL... O lateral avançou bem até a linha de fundo, olhou para a área, estava sozinho mas isolou a bola.

17' Bobeada da zaga do Defensor quase deu o segundo gol de presente para o Nacional. Melgarejo passou mal e desperdiçou a chance de ampliae.

13' ESPETACULAR, CAMPAÑA! A zaga do Defensor bobeou, a bola sobrou para Benítez que bateu forte, alto e cruzado, mas viu o goleiro Campaña se esticar todo e operar um milagre no Defensores Del Chaco!

9' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO NO DEFENSOR: ENTRA Nicolas Oliveira; SAI Pais.

8' O Defensor tenta responder, mas Gedoz finaliza mal ee manda para fora.

8' DEFENDEU CAMPAÑA! Linda triângulação do Nacional deixou Benítez na cara do gol. Ele tentou bater no cantinho, mas parou em Campaña!

5' De Arrascaeta tenta arriscar de primeira de fora da área, mas pega mal na bola e manda para fora.

4' Boa jogada do Nacional, mas Melgarejo se atrapalha com Montenegro dentro da área e a bola volta para o Defensor.

2' Benítez arrisca da entrada da área e chuta muito, muito mal. Primeira oportunidade do Nacional na etapa final.

O árbitro apita, a bola rola e você a partir de agora se liga nos 45 minutos finais de Nacional 1 x 0 Defensor!

22:21 O Nacional também já está de volta.

22:20 Defensor já está em campo para o segundo tempo.

22:11 Primeiro tempo começou bastante equilibrado, mas depois o Nacional tomou conta da partida e vence de maneira justa. Defensor tem dificuldades para entrar na área adversária.

47' Gedoz bate da entrada da área, a bola desvia na zaga e sai para escanteio, mas não dá tempo para mais nada. O árbitro apita e o primeiro tempo se encerra. Nacional na frente!

42' NO TRAVESSÃO! Felipe Gedoz cobra falta muito bem e manda no travessão de Ignacio Don! Na sequência, o clima esquenta e o tempo fecha entre os jogadores.

41' De Arrascaeta tenta de longe, mas pega mal na bola e manda para fora.

40' Autor do gol, o jovem Bryan Montenegro foi contratado pelo Nacional durante a Copa do Mundo e faz sua primeira partida na Libertadores.

38' Gedoz faz bom passe para Alomso, que tenta bater colocado, mas pega muito mal na bola.

35' Nacional continua no ataque. Torales de fora da área levou perigo!

34' Montegro tocou para Torales e já se posicionou para receber. Recebeu, dominou, bateu forte, bateu cruzado para levantar a torcida no Defensores Del Chaco! Nacional na frente!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! BRYAN MONTENEGRO, O ESTREANTE, ABRE O PLACAR!

32' Torales é mais um que tenta abrir o placar de fora da área e leva muito perigo. A bola passou a poucos metros da meta do Defensor.

31' De Arrascaeta tenta de longe e Don faz a defesa.

29' E AGORA, JUIZ? Melgarejo recebe lindo lançamento, mas é derrubado pelo zagueiro do Defensor na meia-lua e a bola para nas mãos do goleiro Campaña. O árbitro mandou seguir.

27' Riveros cobra falta e o goleiro Campaña defende com facilidade.

24' Riveros cobrou outra falta muito mal, mas o goleiro Campaña saiu mal, trombando com o próprio companheiro e o Nacional quase teve a chance de abrir o placar.

22' A bola é alçada na área e Campaña sai de soco para afastar o perigo.

21' Outra boa falta, agora quase um escanteio, para o Nacional.

20' Riveros sofre a falta, o Nacional vai inteiro pra área, ele toma fôlego, arma o cruzamento e... Manda direto para fora.

18' De Arrascaeta manda na área, a bola bate no paraguaio Malvino, que se atrapalha e dá um presente para Alonso, que vira e bate por cima do gol.

17' País tenta cruzar na área e ganha escanteio. Boa chance para o Defensor.

15' O Nacional responde com outra boa triangulação, mas Melgarejo bate fraco e facilita a vida de Campaña.

15' Primeira boa chegada do Defensor. Após boa troca de passes entre Gedoz, De Arrascaeta e Alonso, De Arrascaeta bateu de fora da área e Don defendeu.

11' Torales arrisca de muito longe e a bola passa até perto da meta defendida por Campaña. Nacional melhora no jogo.

9' Felipe Gedoz saiu jogando mal e quase complicou a zaga do Defensor. Troca de passes do Nacional por pouco não parou na cara do goleiro Campaña.

6' Mas é o Nacional quem chega pela primeira vez! Benítez lança Melgarejo que mata no peito e tenta uma bicicleta. A bola foi por cima da meta uruguaia.

5' Defensor começa melhor e controla o jogo no campo de ataque. Nacional tem dificuldades para ultrapassar a linha do meio-campo.

2' De Arrascaeta tenta virar o jogo para Gedoz, mas exagera na força e a bola sai para lateral.

0' Falta para o Defensor. Felipe Gedoz tenta alçar a bola na área e o goleiro Ignacio Don fica com ela.

O árbitro apita, a bola rola e a partir de agora você se liga em todas as emoções da semifinal da Copa Libertadores da América! Nacional x Defensor começam uma luta de 180 minutos por uma vaga inédita na final!

21:17 Tudo pronto, vai começar o jogo!

21:13 O Nacional também entra em campo e é recebido com muita festa por sua torcida.

21:12 Defensor sobe para o gramado do Defensores Del Chaco.

21:09 Público melhora bastante. Imagem panorâmica do Defensores Del Chaco mostra que apenas um lado das cadeiras centrais não está lotado. Público deve ficar próximo dos 30 mil presentes.

21:03 Faltam menos de 15 minutos para a bola rolar. Público é maior do que nos últimos jogos do Nacional, mas o estádio está longe de estar lotado.

20:48 Amanhã, às 19h30, o San Lorenzo recebe o Bolívar pela partida de ida da outra semifinal.

20:39 No banco de reservas, o Defensor terá: Irrazábal (GK), Gino, Fleurquín, Nícolas Oliveira, Adrián Luna, Boghossian e Regueiro. O Nacional ainda não divulgou sua lista de suplentes.

20:34 Victor Carrillo, do Peru, é o árbitro da partida de hoje. Ele é auxiliado pelos compatriotas Jhonny Bossio e César Escano, enquanto o quarto árbitro é o também peruano Diego Haro. O paraguaio César Alarcón é o delegado da partida.

20:24 DEFENSOR TAMBÉM JÁ ESTÁ ESCALADO. Fernando Curutchet manda a campo: Campaña; Etcheverry, Malvino, Correa e Herrera; Cardaccio, Amado, Pais e Gedoz; De Arrascaeta e Alonso.

20:21 NACIONAL CONFIRMADO pelo técnico Gustavo Moringo: Don; Coronel, Piris, Cáceres e Mendoza; Melgarejo, Riveros, Torales e Orué; Dominguez e Julio Santa Cruz.

20:18 A menos de uma hora do início da partida, público é pequeno no Defensores Del Chaco. Torcida do Defensor marca presença em bom número.

20:00 Matías Alonso, atacante do Defensor, falou sobre a preparação do time para a partida: "Foi muito boa. Falávamos entre nós que esse era o melhor jeito de chegar a esta partida, porque quem chega mais preparado tem mais chances de avançar. Nos preparamos bem na Argentina jogando contra rivais de alto nível. Chegamos para esta partida da melhor maneira possível", acredita.

19:54 O atacante Brian Montenegro, um dos artilheiros do Clausura Paraguaio, veio por empréstimo do Libertad e, mesmo começando do banco de reservas, terá a oportunidade de ajudar o Nacional nesta semifinal: "Estou muito contente de dar mais este passo em minha carreira. O Defensor será um adversário difícil, mas vejo esse grupo com muita vontade de vencer e isso me entusiasma. Vou dar tudo de mim para deixar o meu grão de areia para ajudar a equipe a chegar na final", declarou.

19:50 O Defensores Del Chaco é um dos estádios mais importantes da América do Sul e é o palco da partida de hoje. Com uma torcida pequena, o Nacional, dono do acanhado Arsenio Erico, para apenas oito mil torcedores, dificilmente ocupará todos os 37 mil lugares do estádio. (Foto: Divulgação)

19:45 Já no Defensor, duas dúvidas permanecem na cabeça do técnico uruguaio Fernando Curutchet: na lateral-direita, podem iniciar o jogo Etcheverry ou Gino; no meio, a dúvida é entre Fleurquin ou Amado. A provável escalação tem: Campaña; Gino (Etcheverry), Correa, Malvino e Roberto Herrera; Cardacio, Fleurquin (Amado), Leonardo País e Gedoz; De Arrascaeta e Matías Alonso.

19:43 Apesar da preocupação, o Nacional poderá contar com os seus dois principais atacantes, Julián Benítez e Fred Bareiro, que estavam no departamento médico. Benítez, no entanto, deve começar no banco de reservas. Gustavo Moriningo deve ir a campo com: Don; Coronel, Piris, Cáceres e Mendoza; Melgarejo, Riveros, Torales e Orué; Domínguez e Bareiro.

19:40 FIQUE DE OLHO: Felipe Gedoz, gaúcho de Muçum, é o meia do Defensor que se destacou na primeira fase pelos belos gols marcados contra o Cruzeiro e é peça fundamental da equipe uruguaia nesta Libertadores. (Foto: AFP)

19:38 FIQUE DE OLHO: Melgarejo, meia do Nacional, é um dos destaques da equipe na competição e já marcou dois gols. O segundo foi o que decidiu o confronto das quartas de final contra o Arsenal, o único tento marcado nos 180 minutos de bola rolando. (Foto: Divulgação/Nacional)

19:34 Ainda sobre o tema parada para a Copa do Mundo, Fernando Curutchet, treinador do Defensor, declarou: "Durante o Mundial, nos preparamos para manter o ritmo de competição e por isso fizemos alguns amistosos. Não vamos mudar muito, creio que o Nacional também não, a menos que haja alguma baixa por lesão", acredita.

19:30 O técnico do Nacional, Gustavo Moriningo, fez questão de dizer que aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para estudar o adversário: "Estamos de olho no que faz o Defensor. Estudamos todos os detalhes para podermos enfrentar tudo o que eles podem vir a apresentar. Estou muito contente com o trabalho dos meus garotos", declarou.

19:28 Já o torcedor do Defensor, sofreu para ver sua equipe anotar 2 a 0 no The Strongest, pelo jogo de volta das oitavas de final, e forçar assim uma disputa por pênaltis:

19:25 Outro grande momento da equipe do Nacional na Libertadores foi o empate em 2 a 2 com o Vélez, no jogo de volta das oitavas de final. Relembre:

19:23 O Defensor, por sua vez, venceu seis partidas, empatou duas e foi derrotado em outras. Marcou 16 gols e sofreu sete. Relembre a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Nacional, que garantiu a equipe uruguaia na semifinal.

19:21 Nessa Libertadores, o Nacional coleciona quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, marcando 12 gols e sofrendo outros 12. Relembre abaixo o jogo de volta das quartas de final contra o Arsenal.

19:19 Esta será a primeira vez que Nacional e Defensor se enfrentam. Jogo importantíssimo para inaugurar a história do confronto.

19:17 No Campeonato Uruguaio, o Defensor amargou uma desagradável nona colocação dentre 16 equipes no Clausura. Com 20 pontos em 15 jogos, a equipe aposta na Libertadores suas fichas para poder voltar ao torneio em 2015.

19:15 Já o Defensor, pode até ser uma surpresa, mas já tem mais experiência. Clube uruguaio de maior ascensão neste Século XXI, tem sido presença frequente na competição, que já disputou 13 vezes e da qual não fica fora desde 2011. Semifinalista pela primeira vez, superou a campanha de 2007, quando foi até as quartas de final do torneio. Com a quarta melhor campanha da fase de grupos, quando foi a primeira colocada na chave com Cruzeiro, Real Garcilaso-PER e Universidad de Chile, a equipe uruguaia superou o The Strongest-BOL nos pênaltis ao reverter um revés de 2 a 0 e bateu duas vezes o Atlético Nacional-COL nas quartas de final.

19:11 No Campeonato Paraguaio, que não parou para a disputa da Copa do Mundo, a terminou na quinta colocação no Torneo Clausura com 30 pontos em 22 jogos, 20 a menos que o líder Libertad. Os resultados não foram bons desde a última partida pela Libertadores, no fim de maio: foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O último triunfo foi em 29/5, há seis jogos. Na última partida, em 26/6, a equipe foi goleada em casa pelo Guaraní, por 6 a 2.

19:08 O caminho não foi fácil. A equipe obteve a pior campanha dos 16 classificados ao somar oito pontos no Grupo 4, ao lado de Atlético-MG, Zamora-VEN e Independiente Santa Fe-COL. Por conta disso, teve que jogar contra o melhor dos classificados nas oitavas de final, o Vélez Sarsfield e se deu bem: surpreendeu e avançou ao vencer por 1 a 0 em casa e empatar em 2 a 2 na Argentina. Em seguida, nas quartas de final, os paraguaios superaram outro argentino, o Arsenal: 1 a 0 no Paraguai, 0 a 0 na Argentina.

19;04 Bolívar, Defensor, San Lorenzo... e Nacional. Na mais surpreendente semifinal de Libertadores da história, o modesto clube paraguaio, fundado em 5 de outubro de 1904, é a maior surpresa dentre os quatro postulantes ao título. Em sua quarta participação na competição mais importante do continente, a equipe Academica chegou pela primeira vez ao mata-mata.

19:00 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga na semifinal da Copa Libertadores da América! Começa hoje a fase que irá definir os dois finalistas do torneio: Nacional-PAR x Defensor-URU abrem as semifinais da competição no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai.