Real anuncia James Rodriguez como novo reforço

O colombiano James Rodriguez é o novo reforço do Real Madrid. Artilheiro da Copa do Mundo 2014, o novo camisa do 10 clube merengue deixa o Mônaco, da França, para defender os merengues da capital espanhola. Apesar dos valores oficiais não terem sido divulgados pelas equipes, especula-se que o jogador custou cerca de 80 milhões de euros (R$241 milhões de reais) aos cofres madrilenos.

Aos 23 anos, James chega a Espanha para defender o clube nas próximas seis temporadas. O camisa 10 da seleção da Colômbia e, agora, do Real Madrid, foi eleito um dos melhores jogadores da Copa do Mundo após levar os colombianos às quartas de final do Mundial, feito inédito para o país. A seleção colombiana acabou eliminada para o Brasil após derrota por 2 a 1.

Na ocasião, James Rodriguez marcou, de pênalti, seu sexto gol na competição, sagrando-se o artilheiro. Além de artilheiro, um dos gols do jogador contra o Uruguai, nas oitavas de final, no Maracanã, foi eleito o mais bonito da Copa. O gol de James contra o Japão, na última rodada da fase de grupos, foi eleito o terceiro mais bonito.

Durante a semana, antes mesmo do anúncio oficial, camisas do Real Madrid com o nome de James já eram vendidas nas lojas de Madri. O jogador vai usar a camisa 10, que está sem dono desde a saída do alemão Özil para o Arsenal, da Inglaterra. Além dele, os merengues já contrataram o alemão Toni Kroos, do Bayern de Munique.