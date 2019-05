Fora da pré-temporada do Milan, Robinho deve acertar com Orlando City

O acerto entre o Orlando City e o atacante Robinho está perto de acontecer. O brasileiro, que ficou de fora da pré-temporada do Milan, foi o tema de uma entrevista do proprietário do clube americano, Flávio Augusto, que garantiu que a negociação deve ser resolvida.

Campeão e atual líder da USL Pro, o Orlando City irá ingressar na Major League Soccer na próxima temporada, já com Kaká em seu elenco -- a transferência de Robinho deverá acontecer nos mesmos moldes do ex-companheiro do clube da Serie A italiana. “Acho que em dez dias a situação deve ser resolvida”, disse o proprietário do clube americano em entrevista a Rádio Globo.

Como a temporada da MLS só começa no ano que vem, Robinho pode ter um destino semelhante a Kaká. O meio-campista ficará por seis meses emprestado ao São Paulo, antes de se reapresentar no novo clube. Já com Robinho, as especulações dão conta de que ele voltaria ao Santos pelo mesmo período. “Se for depender da vontade dele, ele jogará no Santos até o final do ano. Por mim, valerá sempre a vontade do jogador, mas existem questões financeiras e existem outros clubes interessados.”

Robinho iniciou a carreira no próprio Santos, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros. Na Europa passou por Real Madrid, Manchester City, retornou ao Santos, e desde 2010 defende Milan. No clube italiano, o atacante é alvo de críticas: na última temporada, marcou cinco gols em 32 partidas. Ao todo, foram 32 marcados em 144 jogos disputados com a camisa dos rossoneri.