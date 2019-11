Após lesão que o tirou da Copa, Reus treina pela primeira vez pelo Borussia Dortmund

Depois de 47 dias sem pisar nos gramados, o meia do Borussia Dortmund, Marco Reus, correu pela primeira vez com o elenco aurinegro após sua lesão no tornozelo esquerdo. O camisa 11 do Dortmund treinou junto aos seus companheiros de equipe e mostrou uma boa recuperação.

O jogador esteve durante todo o treinamento com o elenco que participa da pré-temporada do Borussia Dortmund e apenas correu com os demais jogadores nesta quarta-feira (23). O meia ainda não pode trabalhar com bola e continuará se recuperando para voltar ao time o mais rápido. O departamento médico do time de Dortmund tem a expectativa de que o atleta volte a atuar pela equipe em setembro.

A lesão que o tirou da Copa do Mundo

O meia se lesionou em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Contra a Armênia, Reus jogou durante todo o primeiro tempo e ao fim da primeira etapa torceu o tornozelo e não voltou mais a campo. Depois de diagnosticado, os médicos declararam que a grave lesão o deixaria de fora dos gramados por sete semanas, fazendo assim, com que o meia perdesse a Copa do Mundo no Brasil, onde a Alemanha se sagrou tetracampeã.