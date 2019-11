Serge Aurier é apresentado no Paris Saint Germain e afirma: "É um sonho de infância"

Na tarde desta quarta-feira (23), o Paris Saint Germain apresentou seu novo lateral direito, Serge Aurier, que estava no Toulouse. O jogador de 22 anos vem para ser o titular da posição, já que van der View não atuou bem na última temporada e Jallet assinou com o Lyon.

Ao contrario do que se imaginava, Aurier foi emprestado ao time da capital por um ano, com opção de compra ao final do período, em julho de 2015. Provavelmente uma maneira do clube contornar o fair play financeiro.

"Serge Aurier, grande esperança do futebol mundial, desejado por grandes clubes, escolheu o Paris Saint-Germain para afirmar-se no terreno europeu. Estamos particularmente satisfeitos por acolher este jovem jogador na nossa equipe”, disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint Germain.

O técnico Laurent Blanc, já havia confirmado horas antes o acerto com o lateral: "Estou muito contente. É oficial. Ele é um jogador para o futuro e que observadopor um longo tempo. Ele é um jovem rapaz com um potencial interessante. Esperamos capacitá-lo a crescer e tornar-se um jogador importante para o PSG.”

O novo camisa 19 comentou a sua chegada ao novo clube: “Jogar no PSG com jogadores excepcionais é um sonho de infância. Eu vou dar tudo de mim para ajudar a equipe a alcançar seus objetivos. Depois de uma primeira participação na Copa do Mundo, eu vi um verão fantástico. Agradeço ao clube por sua confiança em mim”, afirmou.