Resultado do jogo San Lorenzo x Bolívar na Copa Libertadores 2014

21:44 Vamos ficando por aqui! Obrigado por acompanhar o tempo real de San Lorenzo 5x0 Bolívar conosco!

21:42 Agora, na próxima quarta-feira, Bolívar e San Lorenzo voltam a se enfrentar, agora na Bolívia, às 21h15. Vale vaga na final da Copa Libertadores.

48' Fim de jogo! O San Lorenzo aplica uma goleada incrível ante ao Bolívar e leva uma sensacional vantagem para a Bolívia. 5 a 0!

45' 3 minutos de acréscimo!

42' GOL DO SAN LORENZO! Após cruzamento na área, Más, de cabeça, desvia para o fundo do gol! GOLEADA! 5 a 0!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LOOOORENZO!

41' FALTA! Barrientos jogou por baixo das pernas do adversário e sofre a falta pela esquerda.

39' Verón recebeu, deixou o zagueiro para trás e chutou. Quiñonéz fez boa defesa.

37' De longe, Arce tenta o chute, mas a bola sobe muito e vai pra fora.

34' Bolívar vai para o tudo ou nada. Bolas aéreas são as mais usadas neste momento.

31' No Ciclón, sai Villalba e entra Verón.

30' Torcida do Ciclón em chamas no Nuevo Gasómetro. San Lorenzo muito perto da final.

28' GOL DO SAN LORENZO! Buffarini, de muito longe, chuta e faz um golaço. 4 a 0!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LOOOOOOOOOOORENZO!

24' GOL DO SAN LORENZO! Mercier roubou a bola no meio-campo, tocou para o companheiro, a zaga tirou e voltou no pé dele, que, na cara do gol, chutou no cantinho de bico! Ciclón muito perto da final!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LOOOOOOOOORENZO!

23' Buffarini tentou a jogada pela direita, mas a zaga tirou.

20' UUUUUUUUUUUUUUH! Após cruzamento na área, Cabrera cabeceou e a bola passou perto demais. Quase o primeiro dos bolivianos.

19' Cartão amarelo para Buffarini!

18' San Lorenzo se fecha neste momento e olha o Bolívar toca a bola. Os bolivianos, no entanto, não conseguem absolutamente nada.

16' No San Lorenzo, sai Matos e Romagnoli e entra Cauteruccio e Barrientos.

15' QUASE! Matos recebeu dentro da área e, na hora do giro, o zagueiro tirou.

13' Bolívar tenta alugar o campo de ataque. Vai com tudo pra cima do time argentino buscando ao menos um gol.

11' Romagnoli cruzou e a zaga boliviana afastou de cabeça.

10' FALTA! Pelo lado direito, o Ciclón tem mais uma falta para cobrar.

9' Bolívar é mais presente no ataque neste começo de segundo tempo. As jogadas são totas para Tenorio, que entrou para tentar resolver.

7' Torcida do San Lorenzo continua dando um show nas arquibancadas do Nuevo Gasómetro. Não para nennhum momento. Semana que vem, a pressão será da torcida boliviana.

5' Cruzamento na área e Gentileti, de cabeça, tentou o gol, mas a bola foi muito fraca e nas mãos de Quiñónez.

3' LONGE DO GOL! Cabrera chutou por cima do gol defendido por Torrico. Tiro de meta.

1' FALTA! Ortigoza derrubou Yecerotte na entrada da área! Cartão amarelo para o jogador!

0' Começa a segunda etapa!

20:53 No Bolívar, saíram Rodas e Miranda para as entradas de Tenório e Chaves.

20:52 San Lorenzo e Bolívar estão no gramado para a segunda etapa!

20:50 O momento em que Más, de cabeça, fez o segundo gol do San Lrorenzo na partida.

20:37 Com o resultado, o San Lorenzo pode até perder por um gol de diferença na Bolívia que estará na final da Libertadores. No entanto, ainda temos 45 minutos de partida e tudo pode acontecer.

45+2 Fim de primeiro tempo! Com gols de Matos e Más, o San Lorenzo vai vencendo o Bolívar por 2 a 0 pela semifinal da Copa Libertadores!

45' 2 minutos de acréscimo!

45' O segundo gol do San Lorenzo, marcado por Más.

44' O primeiro gol do San Lorenzo, marcado por Matos.

42' Callejón continua fora do campo e Bolívar vai jogando com 10 em campo. Médico do time argentino também ajuda o jogador.

40' Callejón está sendo atendido fora do campo. Ombro ficou fora do lugar após lance com o adversário.

37' Bolívar completamente encurralado em seu campo de defesa. Time boliviano em situação complicada na partida.

34' QUIÑONÉEEEZ! Piatti fez linda jogada, invadiu a área e chutou cruzado. O goleiro do Bolívar fez grande defesa!

33' Na cobrança de falta, jogadores do San Lorenzo se complicaram na jogada ensaiada e a bola foi tranquila para o goleiro.

32' FAAAAAAAAALTA! Piatti fez uma jogada simplesmente fantástica e, na entrada da área, sofreu falta!

30' LEVANTA, ROMAGNOLI! O meia do San Lorenzo levou, fez grande jogada e caiu. O árbitro nada marcou e mandou seguir.

28' GOL DO SAN LORENZO! Romagnoli, de novo, cruzou com perfeição e, dentro da área, Más, sozinho, cabeceou para o fundo do gol. Parecia replay do primeiro gol! 2 a 0!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LOOOOOOOOORENZO!

25' FALTA! Villalba sofre falta de Capdevila pela esquerda. Vem bola para a área dos bolivianos.

25' San Lorenzo aluga completamente o campo de defesa do Bolívar, que não consegue se sair.

23' Após boa jogada, Romagnoli cruzou na área e Matos tentou o cabeceio, mas o goleiro Quiñonéz saiu bem e tirou.

22' UUUUUUUUUH! Ortigoza, de longe, chutou alta e a bola foi por cima, passando perto do gol boliviano.

20' FECHOU O TEMPO! Gutiérrez e Villalba se estranham após entrada dura do jogador do time argentino em Capdevila. Árbitro amarela os dois!

19' Romagnoli cruza e Callejón afasta o perigo de cabeça.

17' FALTA! Romagnoli sofre falta pela direita. Jogada perigosa para o San Lorenzo!

16' As duas equipes vão forçando muito a ligação direta.

15' Rodas roubou a bola e, na hora do chute, chutou em cima do zagueiro do San Lorenzo. No entanto, o passe de lado seria uma ótima opção.

14' Partida continua bastante estudada. Jogo se concentra muito mais no meio-campo e os times não se arriscam tanto assim.

12' Após o gol, o time argentino se fecha mais, obrigando os bolivianos saírem mais para o jogo.

10' GOL LEGAL! No gol do San Lorenzo, Matos estava em posição legal.

9' Quando tem a bola, o Bolívar tenta a ligação direta. Já o San Lorenzo, quando tem a pelota no pé, trabalha de pé em pé.

8' Agora, o Bolívar tenta sair mais para o jogo. Partida começa bastante corrida e brigada.

5' GOL DO SAN LORENZO! Após falta cobrada para dentro da área, Matos, livre, leve e solto, cabeceou na saída do goleiro, para colocar o time argentino na frente. Festa de sua torcida!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LOOOOOOOOORENZO! MATOS!

4' Mais uma! Flores dá um forte carrinho em Piatti! É a segunda falta dura!

4' Bolívar não consegue de jeito maneira sair jogando. Equipe argentina marca forte na saída de bola e dificulta.

2' Falta dura! Más toca para Piatti que sofre dura falta por Miranda! Cartão amarelo para o jogador!

1' Após roubar a bola, Más avança pela direita, cruza e Quiñónez pega de novo. San Lorenzo começa a partida em cima.

0' Romagnoli tenta a primeira jogada pelo lado do San Lorenzo, mas o jogador lançou errado e a bola foi nas mãos de Quiñónez.

0' Apita o árbitro! As duas equipes começam a lutar por vaga na final!

19:47 Tudo pronto para começar a partida. San Lorenzo e Bolívar começarão a disputar uma vaga na final da Copa Libertadores 2014. O juíz apitará o início da partida em instantes.

19:43 Festa incrível de sua torcida! O San Lorenzo está no gramado do Nuevo Gasómetro! Incrível!

19:41 Tenório: "Estamos que estar concentrado os 180 minutos para conseguir a classificação"

19:38 Bolívar entra no gramado! Jogadores vão ao encontro dos 4 mil bolivianos que estão nas arquibancadas!

19:37 Nuevo Gasómetro completamente lotado. Torcida do San Lorenzo vai fazendo uma festa incrível.

19:31 Ontem, o Nacional do Paraguai venceu o Defensor por 2 a 0, na outra partida das semifinais da Copa Libertadores.

19:30 Bolívar também confirmado! Quiñónez; Yecerotte, Gutiérrez, Cabrera, Eguino, Sánchez Capdevila; Flores, Miranda, Callejón; Arce e Rodas.

19:18 A escalação oficial do Bolívar ainda não foi divulgada.

19:17 San Lorenzo confirmado para a partida! Torrico; Buffarini, Cetto, Gentileti, Más; Villalba, Mercier, Ortigoza, Piatti; Romagnoli e Matos.

18:10 Já sobre Correa que ficará sem jogar seis meses por conta de uma contusão, Bauza disse que não tem um substituto oficial para o jogador: "Não há, não tenho um substituto oficial para Angel (Correa). Romagni jogará no seu lugar ao lado de Matos, tentando desequilibrar com sua velocidade mental e último passe", disse.

18:07 O Bolívar poderá enfrentar o San Lorenzo de diversas formas: fechado, retrancado, ofensivo, saindo pelas laterais. São inúmeras as maneiras que poderá jogar o time boliviano. O técnico Edgardo Bauza, do Ciclón, disse que espera uma equipe bem armada: "Encontraremos uma equipe bem armada, com boa movimentação. Vem com dois ou três partidas oficiais a mais que nós, que chegamos com bom ritmo, mas não o ideal", declarou o comandante.

18:05 Nuevo Gasómetro. Este é o nome do caldeirão que o Bolívar enfrentará nesta quarta. A cancha, que nunca foi bem aceita pelos torcedores do San Lorenzo pelo fato de terem saído do Viejo Gasómetro por conta de um mercado, têm capacidade para 43 mil pessoas e estará lotado. Todos os ingressos estão vendidos desde semana passada.

18:00 O MELHOR JOGO: não foi nem por ter jogado um grande futebol, e sim por ter vencido um grande adversário. Em La Paz, o Bolívar enfrentou o Flamengo, que precisava vencer para continuar vivo o sonho de ir às oitavas. O futebol não foi um dos melhores apresentados, muito por conta do gramado, que não era dos melhores, além de estar molhado. E foi ele, o próprio gramado, que fez Samir escorregar e deixar Arce em condições de abrir o placar. 1 a 0 Bolívar e classificação para a próxima fase quase certa.

17:55 O MELHOR JOGO: o Ciclón jogou muitas boas partidas até aqui. No entanto, se destacou em uma. Pressionado, precisava vencer o Botafogo e ainda torcer por combinação de resultados para avançar às oitavas. Jogando em sua casa - que estava lotada - o San Lorenzo foi pra cima. Aos 28 minutos, Villalba, de fora da área, contando com um leve desvio, abriu o placar. No entanto, o time de Boedo, com o resultado adverso no outro jogo do grupo, precisava de mais gols. Piatti, então tratou de fazer logo dois: um aos oito e o outro aos 43 do segundo tempo. Com o resultado, a vaga nas oitavas estava garantida.

17:50 FIQUE DE OLHO: Arce, meio-campo do Bolívar. Arce é um dos destaques do time do Bolívar na Libertadores. Com boa movimentação, o jogador chega bem diversas vezes no ataque. Diante do Flamengo, foi ele que fez o gol da vitória em La Paz, quando o time boliviano ganhou de 1 a 0.

17:48 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti, meia do San Lorenzo. Piatti é um dos destaques do Ciclón. Em duas oportunidades ele foi decisivo. Na primeira fase, diante do Botafogo, na última rodada, o jogador, além de ter feito o segundo gol, fez também o terceiro já no final do jogo, o tento que colocou o San Lorenzo nas oitavas. Nas quartas-de-final, Piatti fez o gol que abriu o placar contra o Cruzeiro, no Mineirão. É a peça chave no meio-campo do time argentino.

17:41 San Lorenzo e Bolívar se enfrentaram apenas duas vezes na história. E foi na Sul-Americana de 2002. O primeiro jogo foi na Bolívia, e o time da casa venceu por 2 a 1. Na Argentina, precisando vencer, o San Lorenzo foi pra cima. Jogando muito bem, o Ciclón venceu por 4 a 2 e se classificou.

17:39 Seria o possível o Bolívar, que nunca havia chegado em uma quartas-de-final da Copa Libertadores, avançar às semifinais diante do bom time do Lanús? Poucos acreditavam, mas aconteceu. Na primeira peleja, na Argentina, um empate por 1 a 1. Na Bolivia, os bolivianos fizeram um gol apenas, vencendo por 1 a 0 e fazendo sua torcida explodir de alegria. Era o Bolívar, pela primeira vez, entre os quatro melhores da América.

17:37 O Bolívar já tinha feito história por passar da primeira fase da Libertadores. Quando conheceu seu adversário nas oitavas-de-final, viu que era possível sim avançar às quartas, já que o León não era um grande time assim, apesar de ter dado bastante trabalho. Na primeira partida, fora de casa, o Bolívar conseguiu um empate suado por 2 a 2. Em casa, na cancha lotada, mais um empate: 1 a 1 e classificação garantida, fazendo história mais uma vez. Leia mais aqui.

17:36 O Bolívar estava no grupo 7 da Copa Libertadores, ao lado de León, Flamengo e Emelec. Com 11 pontos e 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, os bolivianos avançaram à próxima fase na primeira colocação do grupo, fazendo história. Além disso, foram 8 gols feitos e 6 sofridos.

17:34 Botafogo e Grêmio foram os brasileiros que já haviam cruzado o caminho do San Lorenzo na Libertadores. Nas quartas-de-final, outro brasileiro, só que o considerado melhor do país, o campeão Brasileiro de 2013: Cruzeiro. No Nuevo Gasómetro, na primeira partida, Gentiletti para o time de Boedo, que viajou ao Brasil com uma pequena vantagem. No Mineirão lotado, todos apostam em uma vitória na classificação da Raposa. No entanto, logo no começo da peleja, Piatti tratou de mudar tudo isso, abrindo o placar. Depois, no segundo tempo, Bruno Rodrigo ainda empatou a partida, mas não evitou a eliminação do Cruzeiro e a consequente classificação do Ciclón. Leia mais aqui.

17:32 Drama e sofrimento. Essas são as palavras que define muito bem a Copa Libertadores que o San Lorenzo vem fazendo até aqui. Na primeira fase, o clube de Boedo sofreu muito para se classificar, conseguindo a passagem para as oitavas-de-final aos 42 do segundo tempo do último jogo, com Piatti chutando a bola, fazendo a mesma bater na trave e entrar. Nas oitavas, então, mais drama. Após vitória por 1 a 0 frente ao Grêmio em casa e derrota também por 1 a 0 fora de casa, a decisão foi para os pênaltis. Lá, o time da Argentina foi mais eficiente e se classificou para as quartas. Leia mais aqui.

17:31 O San Lorenzo integrou o grupo B da competição, ao lado de Independiente Del Valle, Unión Española e Botafogo. O Ciclón passou à segunda fase na segunda colocação com 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Foram 6 gols feitos e 5 sofridos.

17:30 Muito boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! A Copa Libertadores voltou! A partir de agora, você acompanha um jogaço: San Lorenzo x Bolívar, partida válida pela semifinal da competição mais importante da América do Sul. A peleja terá início a partir das 19h45, no Nuevo Gasómetro, na Argentina.