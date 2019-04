Lampard confirma transferência para o New York City FC e diz querer "fazer história" na MLS

Nesta quinta-feira (24), o New York City FC anunciou a contratação de Frank Lampard. A apresentação foi feita no Pier 5 no Brooklyn Bridge Park. A cerimonia de apresentação foi liderada pelo diretor esportivo Claudio Reyna, ex-capitão dos Estados Unidos, e o técnico Jason Kreis e contou com vários jornalistas locais.

O jogador de 36 anos se juntará a David Villa, e aos veteranos Jeb Brovsky e Josh Saunders no elenco da equipe que ingressará na Major League Soccer na temporada 2015. Lampard assinou um contrato de dois anos e começa as atividades no dia 1 de agosto. Ele irá vestir a camisa 8 do clube.

"Estou realmente animado em ingressar em New York City FC e ajudar a desempenhar um papel real na construção de algo especial em uma das capitais esportivos do mundo", disse Lampard. "A paixão dos fãs do país na Copa do Mundo foi inigualável e eu estou ansioso para conhecer os nova-iorquinos e batendo em seu amor pelo jogo. É um privilégio ser capaz de ajudar a fazer história aqui em Nova York - Eu apenas não posso esperar para começar e ser parte dela", ressaltou.

"Vai ser uma oportunidade emocionante para todos nós para criar este novo fantástico time, em um campeonato que está crescendo rapidamente em popularidade e capacidade. Espero que minha experiência possa ajudar-nos a ter um impacto na minha primeira temporada. Eu adoro um desafio e ser competitivo, e eu sei que todo mundo no New York FC vai fazer também”, comentou.

Lampard estará trabalhando em New York City FC com o treinador Jason Kreis, o comandante falou sobre a chegada do jogador: "Estou realmente ansioso para trabalhar com Frank", disse ele. "Sua liderança, maturidade e experiência são características perfeitas para um novo clube como o nosso. Ele é um talento raro, que marca muitos gols, mas é também um defensor disciplinado e alguém que lê o jogo de forma brilhante. Um presente para um treinador."

O Diretor Esportivo Claudio Reyna acrescentou: "Estou muito contente que Frank juntou-se a nós, era uma escolha óbvia. Eu já joguei contra ele muitas vezes e posso atestar a sua qualidade. Frank é um dos melhores meio-campistas que jogaram o jogo moderno, uma lenda na Inglaterra e espero que ele se tornará um aqui, também."