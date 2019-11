Sem acordo com a prefeitura, Olympique de Marseille não jogará no Velodrome

Nesta quinta-feira (24), o Olympique de Marseille anunciou em seu site oficial que não chegou a um acordo com a prefeitura pelo aluguel do Estádio Velodrome e jogará a primeira rodada da Ligue 1 em Montpellier, no La Mosson Stadium. Segundo alguns jornais, o clube não voltará a jogar no estádio.

O diretor geral do clube, Philippe Pérez, se desculpou com os torcedores e expilou o ocorrido. "Tudo foi tentado pelo nosso lado para permitir a Marselha [cidade] poder apoiar a sua equipe no Stade Vélodrome", disse.

"Mas a posição radical do município nos deixa escolha, a não ser tomar esta decisão dolorosa. Infelizmente, a nossa única opção para proteger os interesses vitais da OM não pode e nunca vai pagar que pede o prefeito”, completou.

A Câmara Municipal de Marselha aprovou uma resolução em 30 de Junho, que fixa o aluguel do estádio completamente renovado e parcialmente coberto no contexto do Euro 2016 a € 381.000 mil por jogo, mais uma variável na bilheteira, € 8 milhões por ano, com 10 milhões de bilhetes.

O Estádio foi inaugurado em 13 de junho de 1937 e o nome foi dado devido à uma pista de ciclismo que ficava em volta do campo. Na Copa do Mundo de 1938, recebeu dois jogos, entre eles, a semifinal entre Itália e Brasil, com vitória italiana por 2 a 1. Em 1998, foi reformado para a segunda Copa em terras francesas.