Houston Dynamo anuncia contratação do veterano DaMarcus Beasley

O Houston Dynamo confirmou a contratação do lateral-esquerdo DaMarcus Beasley junto ao Puebla, do México. Os valores da transação não foram divulgados e Beasley assina um contrato designado com o clube de Houston. Beasley volta à MLS após passar 10 anos longe de seu país, atuando em quatro diferentes Ligas.

Após fazer uma boa Copa do Mundo e se tornar o jogador que mais atuou com a camisa dos Estados Unidos na competição, o jogador de 32 anos chega ao Dynamo com o pensamento de vencer títulos em seu país e agradece pela oportunidade de voltar à Majos League Soccer, o campeonato norte-americano de futebol, onde atuou entre 1999 e 2004.

"Estou animado e pronto para começar este novo capítulo na minha carreira. Eu ouvi grandes coisas dos meus companheiros de seleção sobre Houston, a equipe e os fãs e eu estou animado para conhecê-los. Sinto-me em forma e pronto para ir e espero que o treinador veja a minha ética de trabalho e desejo de jogar em alto nível para ajudar a equipe a conquistar títulos", disse Beasley.

O jogador atualmente joga pelas laterais, já foi meio campista e conquistou 10 títulos jogando mais avançado em campo. O treinador do Houston Dynamo, Dominic Kinnear, falou da polivalência do atleta e já projeta uma grande mudança no time com a contratação.

"DaMarcus é um grande jogador e teve uma grande carreira, como vimos na Copa do Mundo. Fico feliz com sua vinda e como jogador ele veio trazer mais opções para a equipe e mais qualidade dentro de campo. Espero contar com Beasley o mais rápido possível", declarou o treinador da equipe.

Beasley atutou durante 5 anos na MLS, estreando pelo Los Angeles Galaxy e um ano depois defendendo o Chicago Fire. Ainda novo, o jogador se transferiu para para a Eredivisie onde atuou por três anos no PSV.

DaMarcus ainda teve uma breve passagem pelo Manchester City até chegar ao Glasgow Rangers, da Escócia, clube onde mais conquistou títulos. O jogador, que atuava pelo Puebla desde 2011 teve uma breve passagem na Bundesliga, participando de apenas quatro jogos pelo Hannover 96.