Bordeaux apresenta os três uniformes para a temporada 2014/2015

As novas camisas dos Girondins de Bordeaux para a temporada 2014/15 foram apresentadas oficialmente. Os uniformes possuem um design "único e marcante", segundo a fornecedora do clube, a Puma. A camisa tradicional já havia sido revelada em maio, num jogo contra o Olympique de Marseille. As camisas estarão à venda a partir do dia 1º de agosto.

O uniforme de mandante manteve o desenho já tradicional, mas adicionou alguns detalhes: o formato em “V” no centro da camisa foi mantido; a gola é polo e apresenta algumas pequenas folhas de videira na cor vermelha na frente da camisa, o que gerou críticas dos torcedores.

O manto foi nomeado de Grad Cru, ("Grande Crescimento", em português), homenageando a cultura do vinho na cidade. Fechando o kit, os calções e as meias estão em azul-marinho, no tom da camisa.

O branco predomina no segundo uniforme e o “V” foi mantido, só que em tons de vermelho e azul, com imagens da torcida ao fundo. A parte baixa da camisa mostra uma arquibancada do Stade Chaban-Delmas, casa do Bordeaux. Tal modelo recebeu o nome do estádio e tem calções e meias brancas.

O terceiro uniforme mistura três cores: azul-marinho, bordô e bege. A tentativa foi de criar uma camisa vintage. O escudo do clube foi modificado em relação à tonalidade, se adequando ao modelo. No centro da camisa há uma faixa diagonal nas cores da manga. Os calções e meias estão na cor azul-marinho.