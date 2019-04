Honda projeta evolução no Milan e demonstra entusiasmo para o início da temporada

De férias desde a eliminação da Seleção Japonesa na Copa do Mundo 2014, o meio-campista Keisuke Honda se reintegrou ao elenco do Milan nesta quinta-feira (24), no centro de treinamento do New York Cosmos, em Toronto, Canadá, onde o time comandado por Filippo Inzaghi se prepara para participar da International Champions Cup, e avisa que o rossonero não pode repetir os mesmos erros da temporada passada.

Embora tenha vencido algumas partidas na reta final da última temporada, o Milan oscilou por vários momentos e acabou com uma campanha muito aquém de décadas passadas: eliminado nas oitavas de final da Uefa Champions League, eliminado nas quartas de final da Coppa Italia e oitavo colocado na Serie A.

“Me sinto bem, tranquilo e descansado”, disse o japonês ao site 1495sports.com. “Precisamos melhorar, porque não podemos jogar como no ano passado e temos que nos concentrar a partir de agora para a próxima temporada. Vamos ter que fazer as coisas direito como um time e como jogadores”, enfatizou.

Honda chegou ao Milan em dezembro de 2013, mas só entrou em campo em janeiro. Chegou como estrela após se tornar ídolo no CSKA, da Rússia, e teve a incumbência de vestir a camisa 10. O meio-campista, porém, não se adaptou rapidamente ao futebol italiano, jogou fora de posição durante o restante da temporada – Kaká jogava na posição em que japonês atua – e não agradou a torcida. Agora, acostumado com o estilo de jogo italiano, Honda afirma que este é o ano para sua recuperação no clube de Milão.

“Eu me juntei ao grupo ontem, pois estava de férias. Eu preciso continuar treinando duro, a fim de entrar na melhor forma para a nova temporada. Este é um ano importante para o Milan, mas também para mim. Eu acho que estou me preparando bem”, admitiu.