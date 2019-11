Scocco e outros dois reforços são apresentados no Newell's

O Newell's Old Boys segue com sua filosofia de repatriar jogadores e valorizar seus ídolos. Dos três grandes jogadores apresentados hoje no Estádio Marcelo Bielsa, dois são muito respeitados pela torcida da Lepra. Os novos jogadores do clube estiveram no gramado do Coloso Del Parque na tarde deste sábado (26), assistidos por cerca de dez mil torcedores.

O atacante Ignacio Scocco foi o mais ovacionado por conta das outras duas excelentes passagens no clube de Rosário. Proveniente das categorias de base do Newell's, Scocco se revelou para o mundo do futebol vestindo a camiseta rubro-negra de 2003 a 2006, fazendo parte do elenco campeão do Apertura 2004. Retornou na temporada 2012/2013, na qual se consagrou como o maior artilheiro em terras argentinas. Fez parte da conquista do Torneo Final 2013, teve grandes atuações na Copa Libertadores e viu o seu Newell's ser eliminado pelo Atlético Mineiro nas semifinais, nos pênaltis.

"Nacho" Scocco retorna ao clube exatamente um ano após sua saída, quando se transferiu para o Internacional. No Inter, teve bom início, mas sofreu com lesões e perdeu espaço pela forte concorrência no ataque, como Leandro Damião, Forlán, Rafael Moura e Caio. Em janeiro deste ano, acertou sua ida ao Sunderland. Na Inglaterra, teve raras oportunidades e também conviveu com lesões. O atacante chegou à Argentina na manhã deste sábado, quando assinou contrato e foi apresentado.

Na entrevista coletiva, Scocco falou sobre suas passagens frustradas em outros países e ressaltou seu amor pelo NOB. "Me dei conta que não consigo viver sem o Newell's. Aqui sou feliz", afirmou. Com proposta mais tentadora do River Plate, a saudade de casa falou mais alto para o atacante. "Todo jogador que deixa o Newell`s, quer voltar. Espero render o mesmo que um ano atrás", relatou o avançado.

Outro ex-campeão, ofuscado pela presença de Scocco, foi apresentado: o zagueiro Leandro Fernández, campeão do Apertura 2004 pelo Newell's. Ele também pode atuar como lateral e volante. Depois de oito anos na Rússia, defendendo o Dynamo Moscou, voltou à sua "segunda casa". "Estou cumprindo um sonho que há tempos estava para cumprir", declarou. O defensor terá a missão de substituir o zagueiro Gabriel Heinze, ídolo leproso que se aposentou. Por sua baixa estatura, "Coty" Fernández pode atuar mais adiantado.

O goleiro Oscar Ustari não tem tanto créditos com a torcida quanto os outros dois jogadores apresentados, mas é muito respeitado pelo seu passado. Depois de surgir muito bem no Independiente, teve passagem regular no Getafe, onde conviveu com muitas lesões e alternou entre a titularidade e o posto de reserva. Nos outros clubes que passou nas últimas temporadas, como Boca Juniors, Almería e Sunderland, amargou o banco de reservas e teve raras atuações.

Buscando recuperar a boa forma, Ustari deve ser o titular absoluto do Newell's Old Boys, já que o goleiro Nahuel Guzmán foi vendido ao Tigres-MEX. Ele chega por empréstimo de 18 meses junto ao Sunderland, com opção de compra à Lepra após o término do contrato. Sobre tal situação, Ustari falou à torcida por meio de um microfone: "Agradeço o carinho de todos e espero conseguir que vocês não sintam tanta falta do meu amigo Patón (Nahuel Guzmán)"

Veja a apresentação dos três novos jogadores do Newell's: