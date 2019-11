Diante do LA Galaxy, Seattle Sounders quer manter boa vantagem na Conferência Oeste

No Monday Night Football da Major League Soccer, o Seattle Sounders, líder absoluto da Conferência Oeste, recebe no CenturyLink Field o Los Angeles Galaxy, que vive altos e baixos na temporada e busca uma vaga nos playoffs no mesmo grupo. A partida acontecerá nesta segunda-feira (28), às 23h, horário de Brasília.

As duas equipes vêm de amistosos com times da Inglaterra. O Sounders empatou em 3 a 3 com o Tottenham, em um jogo muito disputado, onde a equipe americana quase venceu. Já o time da Califórnia sofreu uma das piores derrotas da sua história, levando 7 a 0 do Manchester United em pleno Rose Bowl, com mais de 84 mil presentes.

As pretensões das franquias na temporada regular são bem diferentes, Seattle tem 38 pontos e vai à busca do título da Supporters Shield - troféu que premia a equipe que consegue o maior número de pontos na fase de pontos corridos. Já o Galaxy faz uma campanha abaixo do esperado pela sua torcida e é apenas o quinto colocado, com 27 pontos, na Conferência Oeste, brigando com mais três times pela última vaga nos playoffs.

De um lado temos Clint Dempsey, principal jogador dos Estados Unidos atualmente, capitão da seleção que disputou a Copa do Mundo. Do outro, Landon Donovan, considerado o maior jogador da história dos EUA, com 154 jogos pela sua seleção. Os dois fazem parte de uma mesma geração,, a diferença de idade entre eles é de apenas um ano, mas Donovan perdeu espaço e não foi convocado para o Mundial.

No geral, aconteceram 18 encontros entre as franquias, em todas as competições. Sendo 6 vitórias do Seattle, com 20 gols a favor. 8 triunfos do LA, marcando 24 vezes. Além de 4 empates. O retrospecto dos galácticos é ruim fora de casa, venceu como visitante apenas 3 vezes.

Seattle e Los Angeles tiveram algum poder, com estrela em seus elencos ao longo de seis temporadas, com jogadores designados de alto nível e uma mistura de veteranos experientes e talentos emergentes que os têm mantido perto do topo da classificação a cada ano. No entanto, a vantagem que eles têm sobre as outras equipes é seus treinadores. Schmid e Bruce Arena são os dois treinadores mais vencedores na história MLS.

Sigi Schmid pode chegar à marca de 200 vitórias na MLS

Na noite de segunda-feira, o técnico Sigi Schmid poderá vencer na Major League Soccer pela 200ª vez na carreira, justamente contra sua ex-equipe, o Galaxy, na qual foi técnico de 1999 até 2004, onde conquistou o principal titulo do atual rival: a Concachampions de 2000. O alemão também já treinou a Universidade da Califórnia, o sub-20 dos EUA e o Columbus Crew (2006-2008).

Chad Barret, falou sobre a importância do feito de seu técnico: “Significaria muito para Sigi e nós queremos fazer isso por ele, já que ele tem feito tanto para nós termos esse time jogando junto.”

Questionado sobre a marca histórica, Schmid retrucou: “Eu nunca penso sobre essas coisas, se for nesse jogo vai ser ótimo. Se acontecer nesse jogo, vai ser ótimo. Significa apenas que tive um monte de jogadores bons e aprecio isso.”

É verdade que o confronto vem ganhando rivalidade nos últimos tempos, Schmid ressaltou esse potencial clássico: “É um jogo importante para eles, é muito importante para nós. Os jogos são suados, intensos. Houve expulsões, mas a maioria dos jogos têm sido apertado e competitivo.”

Nos últimos cinco temporadas e meia, nenhuma equipe superou Sounders FC e LA Galaxy. Desde que Seattle entrou na liga em 2009, o Galaxy tem um registro 308 pontos, apenas quatro pontos à frente do recorde de Seattle 304 pontos. (Dados de 2009-2014).

“É uma equipe que tem sido uma pedra no nosso caminho, temos tentado avançar e ganhar campeonatos aqui. Estamos ansiosos para continuar a jogar bem, continuando a obter pontos e abrir vantagem no topo da tabela”, disse o zagueiro Zach Scott.

“Eu definitivamente percebi que o jogo de segunda a noite vai ser um grande teste. Tenho certeza que eles vão querer sair para o jogo e nos atacar. Jogamos em casa, queremos os três pontos”, afirmou Chad Marshall.

O Sounders vem de uma boa vitória no clássico com o Portland Timbers, 2 a 0. Gols de Dempsey e Papa. Mantendo a equipe com os mesmos números de pontos do Sporting KC –as duas equipes brigam pela Supporters Shield. Além disso, o Rave Green está na semifinal da Lamar Hunt US Open Cup, onde duelará com o Chicago Fire.

“Vai ser um jogo difícil. Eles são um time que tem muita qualidade. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter certeza de que continuamos a forma que temos tido em casa e tentar obter o máximo de pontos possível", disse Dempsey, capitão do time.

Com relação a escalação, Schmid teve manter a base que vem atuando na temporada. Alonso fazendo o papel de primeiro volante, Neagle e Pappa pelos lados e Pineda mais centralizado voltando para marcar. Na frente a dupla Dempsey e Martins.

Tentando esquecer goleada, LA Galaxy quer voltar se firmar entre os primeiros da Conferência Oeste

O LA Galaxy vinha de uma boa sequência de jogos, venceu o clássico com o SJ Earthquakes e embalou, mas no último dia 17 acabou derrotado pelo Sporting KC e na última quarta-feira (23), foi goleado pelo Manchester United por 7 a 0, onde foi dominado toda a partida. A recuperação estacionou, chegaram a ficar em 3º no Oeste, mas agora estão apenas em 5º e um tropeço o tira da zona de classificação para os playoffs.

Omar Gonzalez, um dos principais atletas do elenco não atua desde o jogo dos Estados Unidos contra a Bélgica pela Copa do Mundo. O motivo foi uma torção no tornozelo direito e o agravamento de um problema no joelho, recorrente de maio. O zagueiro estava escalado para enfrentar o United, mas acabou sendo poupado.

“Eu ainda estou muito otimista sobre segunda-feira, eu poderia ter jogado quarta uns minutos, mas nós pensamos que um dia extra de descanso seria melhor. Estou me sentindo bem confiante, espero mostrar ao treinador que eu estou pronto para jogar”, disse o camisa 4.

O jogo contra o Manchester United abalou as estruturas dentro do StubHub Center, o capitão Robbie Keane foi o responsável por conceder entrevista após o vexame: “Aquele jogo não foi reflexo de como estamos, a esperança é que os jogadores esqueçam.” Ele ainda completou: “Afinal de contas, qual é o ponto? Nós não ganhamos nada, não perdemos nada. Perdemos o jogo, nesse aspecto, realmente não importa.”

Robbie Keane marcou seu terceiro gol nos últimos dois jogos, e agora tem 10 gols n temporada. Keane é o quinto artilheiro da liga; ele marcou dois dígitos no quesito gols por três temporadas consecutivas.

A formação do Galaxy é um questionamento recorrente nos corredores da sala de imprensa do clube. Devido a suspensões e contusões, Arena formou uma linha de quatro zagueiros, sendo muito criticado. Sobre isso, Donovan comentou:

“Não é o ideal jogar com quatro zagueiros na última linha. Você não pode culpar os caras, porque realmente não temos a oportunidade de praticar essa formação. Soubemos que o Rogers não vai ser capaz de jogar, então você tem que se ajustar a ocasião. Isso faz parte da temporada. Temos que lidar bem com isso”, disse.

Outra duvida é a escalação do meio campo, uma linha de quatro ou um losango. A questão é que Donovan vai atuar pelo meio, tendo Juninho a frente da defesa. As outras duas peças são incógnitas, mas é provável que o brasileiro Marcelo Sarvas e o sueco Ishizaki ocupem as lacunas.