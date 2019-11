Nos pênaltis, Atlético de Madrid derrota San Jose pela Copa EuroAmericana

Neste domingo (27), o Atlético de Madrid venceu mais uma na Copa EuroAmericana. Após o triunfo sobre Numancia por 1 a 0, quarta feira passada (23), os colchoneros derrotaram o San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos, nos penaltis por 4 a 3, após o empate sem gols no tempo normal. Próxima partida do Atlético será contra o América do México, nesta quarta-feira (30), às 19h (Horário de Brasília).

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, relacionou 22 jogadores para a disputa da Copa EuroAmericana. Miranda, zagueiro brasileiro, Koke, Turan e Gabi são alguns dos destaques. Entretanto, o atacante croata Mario Mandzukic, contratado do Bayern para o lugar de Diego Costa e apresentado oficialmente na última quinta-feira (24), ficou em Madri.

Pelo lado do San Jose Earthquakes, o técnico Mark Watson afirmou antes do confronto que queria aproveitar o jogo contra o Atlético de Madrid para mostrar a força de seu time, que disputa a Major League Soccer, liga profissional de futebol dos Estados Unidos. O destaque do San Jose Earthquakes é o atacante Chris Wondolowski, que foi convocado pelo técnico alemão Jürgen Klinsmann para a Copa do Mundo do Brasil, disputada entre junho e julho deste ano

Primeiro tempo foi bastante disputado. O grande destaque ficou por conta do pênalti sofrido pelo Mario Suárez e desperdiçado por Raul Garcia. Na etapa final, a partida permaneceu empatada e recheada de substituições, que obviamente diminuíram o ritmo de jogo. Nos penais, os norte-americanos erraram as duas cobranças e os espanhóis em uma. No fim, vitória do Atlético de Madrid por 4 a 3 e mais três pontos na competição.