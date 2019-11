Atlético de Madrid acerta a contratação do atacante Griezmann, ex-Real Sociedad

Nesta segunda-feira (28), o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atacante Antoine Griezmann, que disputou a Copa do Mundo no Brasil pela França. Segundo a imprensa espanhola, a negociação custou aos bolsos dos colchoneros € 30 milhões (cerca de R$ 90 milhões). Além disso, o jogador irá passar por exames médicos ainda nesta segunda-feira antes de assinar contrato com o clube espanhol.

Além do Atlético, Tottenham e Monaco também demostraram interesse em contar com o atleta. Entretanto, ao saber do interesse colchonero, o atacante optou por não negociar. Seu desejo era jogar a Champions League sob o comando de Diego Simeone. O jogador ficará no clube colchonero até 2019.

Assim como no Real Sociedad, Griezmann tambem teve boas atuações pela seleção francesa na Copa do Mundo. Por conta disso, transformou-se em um dos principais alvos da janela de transferências europeias. Ainda antes do acerto, o técnico colchonero Diego Simeone falou sobre o jovem francês, de 23 anos. ''É muito bom jogador e tem velocidade. Ele pode nos dar variantes ofensivas'', analisou o argentino.

Griezmann será o sexto reforço do Atlético de Madrid nesta temporada. O clube espanhol já acertou com os goleiros Moyá e Oblak, o lateral-esquerdo Guilherme Siqueira e os atacantes Mandzukic e Ángel Correa.

Ficha técnica:

Nome completo: Antoine Griezmann

Posição: Atacante

Data de nascimento: 21/03/1991

Naturalidade: Mâcon, França

Clubes anteriores:

2009/2014 - Real Sociedad

2014 - Atlético de Madrid