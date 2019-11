Serie A anuncia tabela do campeonato 2014/2015 com clássicos nas rodadas finais

Foi anunciada nesta segunda-feira (29), na sede da Sky Sport, em Milão (ITA), a tabela completa da Serie A para a temporada 2014/15. No encontro, foi anunciado que a Serie A começará no final de semana do dia 31 de agost, e terá sua última rodada no dia 31 de maio de 2015. Serão quatro rodadas no meio de semana, a serem realizadas nos dias 24 de setembro, 29 de outubro, 6 de janeiro (a tradicional rodada do Dia de Reis na Serie A) e, por último, no dia 29 de abril.

Haverão também quatro paradas para as datas Fifa, os jogos entre seleções, amistosos, ou eliminatórias para a Eurocopa de 2016, na França: 7 de setembro, 12 de outubro, 16 de novembro e 29 de março. Além disso, haverá uma pausa no campeonato entre o dia 21 de dezembro e o dia 6 de janeiro, para as festividades de final de ano.

A primeira rodada já reservará duas grandes partidas, especialmente entre uma das favoritas ao título: a Roma, que receberá a Fiorentina em casa, além do clássico entre Milan e Lazio. A atual campeã Juventus começará a caminhada rumo ao tetracampeonato fora de casa, contra o Chievo, em Verona. Outros duelos de destaque são entre Torino e Internazionale e jogo entre "irmãos" de Genoa e Napoli.

O Milan terá três primeiros jogos de grande dificuldade. Além da Lazio em casa, o time de Filippo Inzaghi terá em sequência o Parma, fora de casa, e logo em seguida um clássico contra a Juventus, no San Siro.

Esta será mais uma temporada da Serie A em que teremos cinco clássicos citadinos. O primeiro será o Derby della Lanterna, na 5ª rodada em Gênova, no dia 28 de setembro, entre Genoa e Sampdoria, com mando dos grifoni no primeiro turno. O segundo será o Derby della Madonina, na 12ª rodada, entre Milan e Inter, no dia 23 de novembro, com mando dos rossoneri no primeiro turno. Na rodada seguinte, no dia 30 de novembro, teremos o Derby della Mole entre Juventus e Torino, no Juventus Stadium. O dérbi de Verona entre Hellas Verona e Chievo será na 16ª rodada, no dia 21 de dezembro.

O último clássico citadino pode reservar uma dose maior de emoção. O tradicional Derby della Capitale entre Roma e Lazio já é famoso por ser um dos maiores clássicos do mundo. Desta vez, o Derby será na penúltima rodada, no dia 11 de janeiro. Um clássico que pode definir muito a vida de ambos no campeonato, se contarmos que a Roma é favorita ao título e pode chegar ao Derby com condições de ser campeã e pode dar o troco na Lazio, que venceu a única disputa de título entre os dois, na temporada 2012/13, pela Coppa Italia.

A penúltima rodada não terá apenas o clássico de Roma, como terá o clássico entre um dos favoritos ao título: o Napoli, contra a Juventus, também no dia 11 de janeiro, no estádio San Paolo, em Nápoles. Outro clássico entre favoritos ao título será entre Napoli e Roma, na 10ª rodada. O jogo foi marcado para o dia 2 de novembro, mas provavelmente será adiantado devido a participação romanista na fase de grupos da Uefa Champions League, que pode ter também a participação napolitana, caso o Napoli passe pela fase de classificação.

Outros clássicos que serão disputados na parte final do campeonato, podendo até decidir o título, são Fiorentina e Juventus, na 14ª rodada, que no primeiro turno será com mando da Fiorentina, no Artemio Franchi; no dia 7 de dezembro, Juventus e Internazionale, o famoso Derby d'Italia; na 17ª rodada, que no primeiro turno será no dia 6 de janeiro no Juventus Stadium; na última rodada, Lazio e Napoli, que no primeiro turno será no dia 18 de janeiro, com mando da Lazio no Stadio Olimpico di Roma.

A primeira rodada será desmembrada entre o dia 30 e 31 de agosto. Ainda não foram definidos datas e horários para as partidas.