Manchester City surpreende e anuncia novo segundo uniforme

Assim como já haviamos anunciado anteriormente, de forma extraoficial, o Manchester City oficializou o novo segundo uniforme da equipe para a temporada. O novo manto, desenhando e com as cores escolhidas em homenagem ao jogo contra o Gillingham, pelo play-off final da Segunda Divisão inglesa de 1999, onde o clube empatou em 2 a 2 no tempo normal e venceu nos pênaltis, culminando com a volta para a Premier League, surpreende a todos por suas inovações.

A camiseta número dois conta com tons de azul em degradê e tem uma gola parecida com a ultima que a Umbro fez para o clube. Assim como a camiseta número um, a reserva contém as inscrições "We are Cityzen" no interior, na parte das costas. O símbulo da Nike e o patrocínio da Etihad Airways ficam em amarelo.