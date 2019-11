Resultado do jogo Defensor x Nacional na Copa Libertadores 2014

23:19 N'os, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

23:17 Pelo segundo ano seguido, o Paraguai está na final da Libertadores! O adversário do Nacional sai amanhã e deve ser o San Lorenzo, que anotou 5 a 0 no Bolívar no jogo de ida. A partida de volta, na Bolívia, é as 21h desta quarta. O primeiro jogo da final será no Paraguai e, a decisão, na Argentina ou na Bolívia.

23:15 Modesto, pouco cotado, o pior classificado para as oitavas de final... Nada disso abalou o Nacional! O clube paraguaio eliminou o Vélez, o Arsenal, se segurou como pôde na semifinal e está na final da Libertadores! Muita festa por parte dos jogadores paraguaios!

TERMINA O JOGO NO CENTENARIO! O DEFENSOR VENCE, MAS É O NACIONAL QUEM FAZ HISTÓRIA E PELA PRIMEIRA VEZ ESTÁ NA FINAL DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

48' Agora é Riveros quem leva cartão amarelo.

47' Nacional puxa contra-ataque com Torales e Arias dá carrinho por trás, recebendo cartão amarelo.

44' NO TRAVESSÃO! INACREDITÁVEL! Depois de uma briga intensa na pequena área, o Defensor acerta trave em chute de Herrera! Que gol inacreditável perde o jogador uruguaio!

44' O Defensor já começa a atacar na base do desespero. Jogo aéreo sendo muito explorado depois da entrada de Boghossian.

41' SE SEGURA O NACIONAL! O Defensor insiste, chuta, tenta, mas o Nacional consegue se segurar! Faltam menos de cinco minutos!

40' 'Ultima mexida no Defensor: o grandalhão Boghossian entra no lugar de Risso.

38' O Nacional mexe pela 'ultima vez: sai Orué, entra Miers.

37' Melhor em campo, mas esgotado, Felipe Gedoz dá lugar a Castro no Defensor.

35' MAIS UMA VEZ, DON! Gedoz disparou pela esquerda, bateu forte, mas parou mais uma vez nas mãos do goleiro do Nacional!

32' O Nacional se fecha em sua grande área e se vira como pode para evitar o segundo gol.

29' O Defensor chega mais uma vez com perigo. Nicolas Oliveira arriscou pro gol, mas teve seu chute travado. O Defensor tem 15 minutos para fazer o gol que empata o confronto.

28' DEFENDE DON! De fora da área, De Arrascaeta chutou forte e o goleiro do Nacional se esticou para evitar o empate no placar agregado.

26' Luna cobra falta, a bola desvia na barreira e sai pela linha de fundo.

24' INACREDITÁVEL! De muito longe, Felipe Gedoz arrisca e abola bate na trave, voltando para Adrian Luna que, quase na pequena área, de frente para o goleiro, chuta por cima! É pressão total do Defensor!

22' Cartão amarelo para Nicolas Correa.

22' Oliveira tenta de fora da área e leva perigo à meta de Don.

21' Adrian Luna fez linda jogada pela direita e passou para Nicolas Oliveira, que tentou bater de primeira e furou.

15' Mexe de novo o Nacional. Machucado, Brian Montenegro dá lugar a Bareiro.

12' Primeira substituição no Nacional: sai Benítez, entra Balbuena.

10' Uma jogada que parecia perdida renasceu quando Fleurquín deu um toque de cabeça para Gedoz que tocou rasteiro para Luna que vinha entrando na pequena área e, de primeira, chutou forte, com força para alimentar as esperanças do torcedor do Defensor! Falta um gol para o Defensor levar para os pênaltis!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEFENSOR! ADRIAN LUNA ABRE O PLACAR E BOTA FOGO NO JOGO!

7' Gedoz tenta de fora da área, mas pega mal na bola e manda para fora.

6' Sobra vontade, falta sorte... De Arrascaeta entrou com tudo na área, tentou o chute, foi travado e ainda tocou por último na bola antes dela se perder pela linha de fundo.

5' QUE CHANCE PERDEU O DEFENSOR! Luna cruzou, Riso tentou o chute, foi travado e a bola sobrou para Arias, que encheu o p'e da entrada da área e quase abriu o placar!

4' Segundo tempo segue no ritmo do primeiro. Defensor não encontra espaços na zaga do Nacional.

E a bola rola novamente no Centenario! Faltam 45 minutos para a decisão!

22:22 O Defensor está de volta e com alteração: sai, machucado, Cardaccio, e entra Luna.

22:10 Defensor dominou o primeiro tempo ante um Nacional que se preocupou desde o início em se defender. Time uruguaio não conseguiu furar o bloqueio paraguaio, chegou com perigo apenas pelo jogo aéreo, mas o confronto ainda está em aberto.

Apita o árbitro, termina o primeiro tempo no Centenario. O Nacional está a 45 minutos da decisão.

45' Vamos até os 48 minutos nesse primeiro tempo.

42' Nacional se concentra praticamente todo no campo de defesa. Defensor insiste, mas encontra forte marcação por parte dos paraguaios.

40' DEFENDEU DON! Felipe Gedoz fez um lindo lançamento para De Arrascaeta que, de frente para Don, tentou encobri-lo com uma cabeçada. O goleiro do Nacional deu um tapa para evitar o primeiro gol do jogo!

38' Arias arrisca de fora da área e manda por cima da meta de Don.

32' Na décima cobrança de escanteio do Defensor no jogo, Gedoz bate fechado e Don sai de soco para afastar.

28' Defensor tenta chegar ao primeiro gol pelo jogo aéreo, mas Malvino, da entrada da área, cabeceia nas mãos de Don.

24' Nacional chega bem no contra-ataque e Montenegro ajeita para Orué, que pega mal na bola e manda para fora.

20' Malvino, do Defensor, faz falta dura e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

19' De Arrascaeta recebe na entrada da área, tenta bater colocado, mas Don consegue fazer a defesa sem tirar os pés do chão.

18' Defensor tenta levar perigo nos escanteios batidos por Gedoz. Zaga do Nacional vai levando a melhor até aqui.

16' Na cobrança, Gedoz ganhou mais um escanteio, que desperdiçou mandando direto para fora.

15' Gedoz recebe na esquerda, tenta cruzamento e ganha o escanteio.

9' Nacional tenta abrir o plucar em chute de longa distância, mas não dá trabalho para Campaña.

6' DEFENSOR NA PRESSÃO! Na primeira cobrança de escanteio, Gedoz tentou o chute e foi travado. Na segunda, De Arrascaeta cabeceou para fora.

5' DEFENDEU DON! Nico Oliveira cobra falta fechada, Piris desvia e quase marca contra! Don defende!

3' Defensor alça a bola na área do Nacional e Piris chega para afastar o perigo.

1' Nacional começa no ataque: Torales tenta lançamento para Melgarejo, mas a bola vai com muita força e sai pela linha de fundo.

0' Gramado do Centenario está bastante pesado.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga na decisão! Defensor e Nacional começam a decidir o primeiro finalista da Copa Libertadores da América de 2014!

21:16 As equipes já se organizam no gramado. Quase tudo pronto!

21:13 O Defensor também já está no gramado! Festa no Centenario!

21:10 O Nacional sobe para o gramado sob vaias da torcida uruguaia.

21:10 Público melhora, mas o estádio ainda está longe de estar lotado.

21:05 Já o Nacional, tem cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. A última delas, pela Libertadores, foi ainda na fase de grupos, quando os tricolores foram derrotados pelo Zamora, na Venzuela, por 2 a 0.

21:04 A campanha do Defensor: seis vitórias, dois empates e três derrotas em 11 jogos.

20:56 A 20 minutos do início do jogo, assim está o Centenario. (Foto: Juan Pablo Romero/Ovación)

20:49 A diretoria do Defensor abaixou o preço dos ingressos para a partida de hoje, mas a medida não parece ter surtido algum efeito.

20:43 Torcida do Nacional está presente no Centanario. Clima nos arredores do estádio é muito tranquilo, totalmente atípico para uma semifinal.

20:38 NACIONAL ACABA DE SER CONFIRMADO: o time treinado por Gustavo Morinigo vai a campo com Don; Coronel, Cáceres, Piris e Mendoza; Melgarejo, Riveros, Torales e Orué; Benítez e Montenegro.

20:33 O DEFENSOR JÁ ESTÁ ESCALADO: Fernando Curutchet inicia a partida com Campaña; Arias, Correa, Malvino e Herrera; Fleurquín, Cardaccio e Gedoz; De Arrascaeta, Olivera e Risso.

20:12 Trio de arbitragem brasileiro no Uruguai: Ricardo Marques apita, auxiliado por Marcio Santiago e Cléber Lucio Gil.

20:10 A pouco mais de uma hora para o início do jogo, Estádio Centenario ainda recebe um público pequeno. Escalações oficiais ainda não foram divulgadas.

20:00 O Estádio Centenario, um dos mais famosos do Mundo, foi o palco da final da primeira Copa do Mundo, em 1930, e recebe mais uma partida histórica nessa noite. O público, porém, deve ser pequeno. Apenas seis mil ingressos foram vendidos até ontem (28). (Foto: Divulgação)

19:57 Derrotada em casa na estreia pelo Campeonato Paraguaio (com o time reserva, levou 3 a 0 do Deportivo Capiatá em casa), a equipe acadêmica não deve ter mudanças em sua escalação. O time que vai começar o jogo deve ser: Ignacio Don; Ramón Coronel, Raúl Piris, Leonardo Cáceres y David Mendoza; Marcos Melgarejo, Marcos Riveros, Silvio Torales y Derlis Orué; Julián Benítez y Brian Montenegro.

19:55 No Defensor, embora seja provável que Boghossian e Arías comecem no time titular, a escalação ainda não está definida. O que se sabe é que os uruguaios devem entrar em campo com: Campaña; Arías (Etcheverry), Malvino, Nicolas Oliveira e Herrera; Amado, Pais, Caradaccio e De Arrascaeta; Gedoz e Boghossian (Matías Alonso).

19:51 FIQUE DE OLHO: Brian Montenegro, mais nova contratação do Nacional, estreou no jogo de ida e já marcou um gol. (Foto: Getty Images)

19:48 FIQUE DE OLHO: Nicolas Oliveira, que começou no banco de reservas na última terça-feira, pode ser uma aposta do técnico Fernando Curutchet para melhorar o meio campo do Defensor. (Foto: Divulgação/Defensor)

19:45 Quem também faz questão de dizer que o jogo de ida não garantiu nada é o técnico do Nacional, Gustavo Moringo: "Vai ser uma partida muito difícil. Dois gols de diferença no jogo de ida não é de forma alguma garantia de classificação em um confronto eliminatório".

19:42 Curutchet, conhecido por sua tranquilidade, prosseguiu: "Vocês vão ver o Defensor que esperam ver. Estou tranquilo pelo trabalho que foi feito, porque o grupo está bem, pela que confiança que tenho nos jogadores. Mas o mais importante, a melhor notícia de todas, é que só dependemos de nós mesmos".

19:41 Apesar do placar adverso no jogo de ida, o treinador do Defensor, Fernando Curutchet está tranquilo e confiante: "Temos que saber atacar quando estamos defendendo e saber defender quando estamos atacando. É essencial fazer ligações defensivas e ofensivas para não sermos surpreendidos e, principalmente, surpreender".

19:37 O ponto alto da campanha do Nacional foi o empate em 2 a 2 em pleno Jose Amalfitani, que eliminou o Vélez nas oitavas de final. (Foto: AP)

19:35 O grande momento do Defensor na Libertadores foi o jogo de ida das quartas de final. Jogando fora de casa, no Atanasio Giardot, o time uruguaio bateu o Atlético Nacional por 2 a 0 e deixou aberto o caminho para chegar à semifinal. (Foto: AFP)

19:32 O jogo de ida foi o primeiro entre as duas equipes em toda a história. Relembre a vitória dos paraguaios.

19:31 O Nacional tem o favoritismo para conquistar a vaga inédita na decisão. Na primeira partida, no Defensores Del Chaco, os paraguaios venceram por 2 a 0 e, portanto, podem perder por até dois gols de diferença, desde que marquem ao menos um, para avançarem. Já o Defensor, pode perder por até três gols de diferença. Vitória uruguaia por 2 a 0 leva a disputa para os pênaltis.

19:28 Nove vezes campeão paraguaio em seus 110 anos de história, o Nacional também vive nesse 29 de julho seu dia mais importante. O clube que jamais havia passado para o mata-mata da Libertadores foi o pior dentre os 16 classificados na fase de grupos e surpreendeu ao deixar para trás Vélez Sarsfield e Arsenal de Sarandí.

19:25 101 anos de história, 11 títulos uruguaios e o dia mais importante de sua história. O Defensor, pela primeira vez em uma semifinal de Libertadores, fez uma grande campanha. Foi o quarto melhor classificado na fase de grupos e deixou para trás The Strongest e Atlético Nacional no mata-mata. O desempenho ruim no Campeonato Uruguaio aumenta a pressão por um desfecho feliz na Libertadores.

19:23 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga em um jogo decisivo. Dois clubes modestos, de poucas glórias, a 90 minutos da grande final. Defensor x Nacional decidem daqui a pouco, no lendário Estádio Centenario em Montevidéu, quem será o primeiro finalista da Copa Libertadores da América em 2014.