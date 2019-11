Em noite de Donovan, LA Galaxy atropela e acaba com boa sequência do Seattle Sounders

Na noite desta segunda-feira, o Seattle Sounders recebeu o Los Angeles Galaxy, no Centurlink Fiel, em partida válida pela 20ª rodada da Major League Soccer. Quem saiu com a vitória foi a equipe visitante, que com grande atuação de Landon Donovan e do brasileiro Marcelo Sarvas, aplicou três gols no time da casa.

Mesmo com a derrota, os Sounders mantém a primeira colocação na Conferência Oeste, com 38 pontos em 20 jogos. Já o LA Galaxy somou três pontos importantes para a briga entre as primeiras colocações da mesma conferência, o time de Los Angeles soma 33 pontos e ainda tem um jogo para realizar em relação as duas equipes que estão à frente da equipe.

Além de Marcelo Sarvas, que fez uma ótima partida, o brasileiro Juninho também esteve entre os titulares do Galaxy. Já Leonardo, que jogou na última rodada como titular, ficou apenas no banco. Pelo lado dos Sounders, o técnico Sigi Schmid poderia chegar à marca de 200 vitórias na MLS, porém, perdeu justamente para o seu ex-time.

Galaxy começa fulminante e faz dois gols em vinte minutos

A equipe visitante começou a partida com uma forte marcação em seu lado ofensivo e não deixou espaços para o time de Seattle trabalhar com a bola. A estrela da casa, Clint Dempsey, pouco encostou na bola e via o time de Los Angeles atacar com muito perigo ao gol de Frei.

Logo aos 8 minutos de jogo, Marcelo Sarvas fez uma grande jogada e deixou Donovan na cara do gol, que passou a bola para o jovem Gyasi Zardes abrir o placar em Seattle e colocar o time visitante na frente. Com toda a pressão imposta pelo Galaxy, o jogo estava sendo controlado pelo time visitante e Donovan chegava com perigo ao ataque. Após dez minutos, a estrela do maior jogador da história dos Estados Unidos brilhou e após um rebote de Frei, Landon Donovan marcou o segundo gol para o Los Angeles Galaxy que era dono da partida.

Com a vantagem no placar e o controle do jogo, o Los Angeles Galaxy trabalhava pelo meio de campo e conseguia impor seu jogo com maestria. O ataque dos Sounders não funcionava e nas jogadas de velocidade envolvendo Dempsey e Martins, a defesa dos visitantes tirava com confiança, sem trazer perigos ao gol de Penedo, que fez apenas 3 defesas durante toda a partida.

Quando o Galaxy perdeu um pouco de sua intensidade, a equipe da casa começou a atacar e controlar a partida à seu favor. Entretanto, após uma bola perdida no meio de campo, o brasileiro Marcelo Sarvas apareceu novamente e acertou um belo passe para Stefan Ishizaki chutar para as redes e marcar o terceiro gol do time visitante, em 35 minutos de jogo.

Los Angeles segura ataque dos Sounders e administra vitória

Com os três gols de vantagem e uma atuação impecável, o time de Los Angeles partiu para o segundo tempo com a filosofia de manter a vitória e segurar a equipe de Seattle, que vinha com força máxima após o treinador sacar o volante Neagle para a entrada de Barnett, meia-atacante de muita velocidade, logo após o intervalo.

A pressão do time da casa foi grande nos primeiros minutos, mas o time não era objetivo e acabava não finalizando ao gol, enquanto o Galaxy chegava com perigo ao gol de Frei que fazia importantes defesas. Aos 15 minutos do segundo tempo, Dempsey fez bela jogada e acertou um lindo chute que parou nas mão de Penedo, que se esticou para fazer uma grande defesa evitando o primeiro gol dos Sounders.

O bom momento do time de Seattle na partida durou 25 minutos, com a equipe impondo seu jogo e pressionando o adversário, que se manteve sólido na defesa e com grandes defesas de Penedo em todas as chances criadas por Dempsey, Martins e Barnett. Sem chegar ao primeiro gol e ver os adversários administrarem a vitória, o ataque dos Sounders não funcionou mais e viu Los Angeles dominar novamente a partida, levando perigo ao gol de Frei e levando a vitória tranquilamente até os 90 minutos.

Com a vitória, o Los Angeles Galaxy se colocaram novamente como uma das equipes favoritas à conquista da MLS, derrotando o primeiro colocado de sua conferência e com uma partida impecável. O próximo desafio da equipe será em casa contra o Portland Timbers. Já o Seattle Sounders, continua na primeira colocação do Oeste mas vê seus rivais encostarem em sua pontuação. A próxima partida dos Sounders é fora de casa, contra o San Jose Earthquakes, último colocado da conferência.

Confira os melhores momentos da partida: