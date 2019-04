Com hat-trick de Ibrahimovic, PSG goleia Kitchee FC em Hong Kong

Na manhã desta terça-feira (29), o Paris Saint-Germain fez seu último amistoso de pré-temporada antes da Supercopa da França contra o Guingamp no próximo sábado (2). O adversário dos franceses foi o clube asiático Kitchee FC, que recebeu a equipe no Hong Kong Stadium, casa do Kitchee. Saindo atrás no placar, o PSG virou o jogo rapidamente e acabou goleando o time da casa por 6 a 2, com hat-trick de Zlatan Ibrahimovic.

Com algumas estrelas da equipe em campo, o PSG saiu perdendo para o Kitchee com um gol do espanhol Belencoso logo aos cinco minutos de jogo. Com uma equipe superior ao da asiática, o time de Paris logo empatou a partida com o jovem atacante da base francesa, Hervin Ongenda, que marcou aos 13 minutos de jogo. Dez minutos após o empate, o meia Bahebeck, que estava emprestado ao Valenciennes, marcou o gol da virada.

A estrela da equipe, Zlatan Ibrahimovic, apareceu aos 25 minutos de jogo quando marcou seu primeiro gol após uma roubada de bola na saída do goleiro adversário. O sueco marcou o quarto gol dos franceses três minutos após balançar as redes, desta vez, em um bom passe de Bahebeck. O hat-trick do capitão veio no segundo tempo, com um gol de cabeça depois do lançamento de Aurier, lateral-direito que fez sua estreia com a camisa do PSG.

Além do gol de Ibra, o segundo tempo foi marcado pela troca de vários jogadores e com o jogo baixando de rendimento técnico. Aos 13 minutos da segunda etapa, o francês Bahebeck marcou seu segundo gol na partida e deixou o jogo decidido à favor do atual campeão francês. O Kitchee ainda descontou aos 45 minutos do segundo tempo, com o gol de Akande.

O PSG volta a campo no próximo sábado (2) para disputar o primeiro título da temporada. A equipe enfrenta o Guingamp pela Supercopa da França e o jogo será disputado no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, na China.