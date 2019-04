Universidad Católica derrota Valencia pela Copa EuroAmericana

Partida válida pela Copa Euroamericana, disputada no estádio San Carlos Apoquindo, em Santiago, no Chile.

Na noite desta terça-feira (29), no estádio San Carlos Apoquindo, em Santiago, no Chile, a Universidad Católica venceu o Valencia pela Copa EuroAmericana. O único gol foi marcado pelo meio-campista chileno José Luis Muñoz, aos 43 minutos do segundo tempo.

No primeiro tempo, as duas equipes tiveram oportunidades de gol. O lance de grande destaque na etapa inicial foi a expulsão de Antonio Barragán. O jogador do Valencia fez falta dura e levou o segundo amarelo do árbitro chileno Enrique Osses, com apenas 39 minutos de jogo.

Valencia começou a segunda etapa melhor e chegou perto de abrir o placar, em dois lances em que a bola passou perto da área. Entretanto, ambas as chances foram desperdiçadas. Aos 43 minutos da etapa final, após boa jogada de Ramos pela direita, o meia Muñoz aproveitou o cruzamento e chutou de primeira, dando a vitória para equipe chilena na estreia da competição.

A CopaEuroAmericana é disputada entre os dias 20 de julho e 02 de agosto. Nove equipes do continente americano recebem quatro times europeus. A confederação do time vencedor de cada partida é premiado com um ponto e quem tiver com maior número de pontos, será o campeão do torneio.

Veja o gol: