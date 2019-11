Henry marca mas New York Red Bulls fica apenas no empate com Real Salt Lake

Na noite desta quarta-feira (30), o Real Salt Lake recebeu o New York Red Bulls no Rio Tinto Stadium, em partida válida pela 21ª rodada da Major League Soccer. A partida terminou empatada com um gol para cada equipe, destaque para o volante do RSL Kyle Beckerman e para o francês Thierry Henry, que empatou a partida com um belo gol.

Com o empate em casa, o Real Salt Lake se mantém na segunda posição da Conferência Oeste da MLS. A equipe está atrás do Seattle Sounders por 5 pontos e continua em busca da lideraça da conferência. Já o New York não saiu favorecido com o empate fora de casa. A equipe soma apenas 25 pontos e foi ultrapassada pelo Columbus Crew na Conferência Leste, saindo assim da zona classificatória para os playoffs da MLS.

Real chega com mais perigo e é superior no primeiro tempo

As equipes precisaram de alguns minutos para encontrar a melhor maneira de jogar em campo, com vários erros de passe e pouca objetividade. O jogo esteve equilibrado até o NY Red Bulls colocar seu time para o ataque, finalizando muito ao gol de Nick Rimando, que fez boas defesas e salvou um possível gol contra de Beckerman.

A resposta do time da casa veio imediatamente e o Real conseguia chegar com perigo à área do time adversário, impedindo a equipe visitante de controlar o jogo e chegar ao gol. Após muito atacar e trocar passes no campo ofensivo, o time da casa conseguiu abrir o placar com um chute colocado de Plata no canto do gol de Robles, aos 18 minutos de partida.

Com a vantagem, o time da casa conseguia trocar passes no meio de campo e impedia alguma jogada de perigo dos Red Bulls, que atacava sem objetividade ao gol adversário quando estava com a posse de bola. A solidez da defesa do Real fazia com que os contra-ataques levassem perigo ao time visitante, que se segurou para não tomar o segundo gol.

Thierry Henry precisou inverter sua posição e buscar o jogo no meio de campo para que a equipe evoluísse na partida. Ao fim do segundo tempo, o time de New York conseguia chegar com perigo e Wright-Phillips quase marcou o gol de empate antes do intervalo.

Henry faz gol após linda jogada mas times ficam no empate

Voltando para o segundo tempo com um gol em desvantagem, os Red Bulls começaram a segunda etapa atacando o gol de Nick Rimando, que fazia boas defesas e contava com a ajuda dos zagueiros que marcavam muito bem Tim Cahill e o jovem Oyonogo. Quando estavacom a posse de bola, o time da casa conseguia chegar ao ataque com boas jogadas pelas laterais.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Wright-Phillips fez uma boa jogada e tocou para Cahill dentro da área, que rolou a bola para Thierry Henry chutar rasteiro no canto do gol, empatando a partida. Com o gol de empate, o NY cresceu na partida e conseguiu impor seu jogo, atacando com perigo e sufocando o adversário na saída de bola.

A equipe visitante perdeu um pouco da intensidade após pressionar o time da casa e isso fez com que o jogo ficasse equilibrado e com chances para as duas equipes. O Real conseguia atacar com velocidade e roubar bolas importantes no meio de campo, enquanto os Red Bulls trocavam passes e acertavam chutes perigosos de fora da área. Nos minutos finais da partida, o time da casa tentou colocar pressão no adversário, mas Robles fez grandes defesas e impediu a vitória do Real Salt Lake.

Pela próxima rodada, o Real irá até o Colorado enfrentar os Rapids, que estão apenas 3 pontos atrás do time de Utah, o jogo acontece no próximo sábado (2). Os Red Bulls voltam para New York, onde enfrentam o New England Revolution no sábado.

Confira os melhores momentos da partida: