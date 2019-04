Nos pênaltis, América do México vence Atlético de Madrid pela Copa Euroamericana

Atlético de Madrid e América do México se enfrentaram nesta quarta-feira (30) no Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX), em partida válida pela segunda rodada da copa Euroamericana. O clube mexicano sagrou-se vencedor após um 0 a 0 no tempo regulamentar e 3 a 2 nos pênaltis, com destaque para o goleiro mexicano González, que defendeu duas cobranças.

O clube mandante teve mais ação no jogo colocando o goleiro Moyá para trabalhar, enquanto os colchoneros pouco atacavam, tendo algumas oportunidades com Koke e Gabi, que foram os jogadores que mais buscaram jogo pelo lado do Atléti. O jovem atacante Saúl também teve uma oportunidade logo ao fim do primeiro tempo quando tentou um cabeceio no contrapé de González, mas sem sucesso.

Os clubes voltaram do intervalo com a mesma pegada de jogo amistoso. O América continuou buscando mais o jogo e o Atlético sempre buscando trocar mais passes e, por poucos momentos, tinha suas oportunidades de gol com Saúl, Baptistão e Hernandez.

O jogo permaneceu empatado até que chegaram os pênaltis, ambos os clubes perderam muitos pênaltis, batendo-os com displicência, e a sorte sorriu para os mexicanos, que venceram o jogo. Com esse placar o continente americano fica com 4 pontos e os europeus, com 5 pontos, com duas partidas ainda não realizadas: Palmeiras contra Fiorentina e Universitário do Peru contra Fiorentina.