Quebra de recordes e máquina de gols: o campeão PSG em busca de mais um título

Favorito ao título do Trophée des Champions, a Supercopa da França, o Paris Saint-Germain provou dentro de campo sua superioridade na última Ligue 1. Quebrando recordes e chegando à números monstruosos, o time da capital soube usar o potencial de um ataque esmagador e a solidez de uma defesa experiente ao lado de volantes versáteis com habilidades tanto defensivas, como ofensivas.

Os jogadores que pareciam não se encontrar em alguns momentos da temporada anterior, buscaram jogar com coletividade e se tornaram uma das equipes mais organizadas da Europa. Chamando a responsabilidade em horas precisas, Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic moldaram o bicampeão francês e equilibraram um elenco que, mesmo tendo muitas estrelas, soube trabalhar para o grupo e conquistou marcos importantes para um time que busca títulos que vão além de seu país.

Paris Saint-Germain sofre apenas 3 derrotas e passeia pela Ligue 1

Os atuais campeães estrearam pela competição empatando seus dois primeiros jogos e conquistando sua primeira vitória em um jogo acirrado contra o Nantes. A primeira vitória em casa só aconteceu na 1oª rodada, quando a equipe aplicou sua primeira goleada no campeonato, vencendo o Bastia por 4 a 0 e inciando sua arrancada na ponta da tabela.

Com seu ataque funcionando de forma surpreendente, os jogadores treinados por Laurent Blanc marcaram 16 gols em apenas cinco jogos. Goleando Lorient e Stade Reims, o PSG marcava 34 pontos na tabela e liderava o campeonato com folga antes de enfrentar um de seus maiores adversários: o Lyon. Com dois gols em cada tempo, os donos da casa golearam o rival por 4 a 0 e confirmaram de vez o favoritismo ao título e a disparidade em relação aos rivais.

Uma rodada após a goleada aplicada no Lyon, os parisienses conheceram sua primeira derrota na Ligue 1 diante do Evian, fora de casa. Com o argentino Pastore participando diretamente das duas jogadas que resultaram nos gols do time da casa, a equipe perdeu sua invencibilidade que durou por 36 jogos, a segunda maior de sua história, atrás apenas dos 37 jogos da temporada 1993-94.

A derrota não interferiu no bom momento do PSG que goleou o Sochaux por 5 a 0 no Parc des Princes e abriu uma vantagem de 4 pontos em relação ao segundo colocado da liga, o Lille. Depois da goleada na 17ª rodada, o time de Paris iniciou uma arrancada de 16 rodadas sem perder, vencendo 13 partidas e empatando apenas 3. Os parisienses abriram 16 pontos de vantagem para o Monaco após a série invicta e estavam a uma vitória do título da Ligue 1, com cinco rodadas de antecedência.

O adversário do Paris Saint-Germain na rodada do possível título era o Lyon, que após ser goleado em Paris, buscava a vitória para impedir a festa dos rivais. Aos 30 minutos da primeira etapa, Ferri roubou a bola de Lavezzi e marcou um lindo gol, sem chances de defesa para Sirigu. A equipe da casa segurou a pressão do PSG até o fim, impedindo o título da equipe e vendo o Monaco diminuir a vantagem após vencer o Rennes.

O título veio duas rodadas após a derrota para o Lyon, quando a equipe curiosamente foi derrotada pelo Rennes, em Paris, mas contou com o empate do Monaco para conquistar a Ligue 1 consecutivamente, algo inédito da história do clube que se sagrou tetracampeão do Campeonato Francês.

O time dos recordes

A soberania do Paris Saint-Germain foi tão grande que a equipe bateu recordes em todos os aspectos e atingiu feitos assustadores. Em relação à campanha do time da capital, o saldo de gols da equipe (61) perde apenas para o ataque do Monaco (63) em toda a liga, fato que explica a ampla vantagem dos parisienses diante de seus adversários.

O ataque da equipe, que contava com Ibrahimovic e Cavani, ficou a um gol de fazer história e empatar com o Nantes da temporada 1978-79, com 85 gols. Porém, os gols da dupla trouxeram bons frutos e o time de Paris bateu o recorde de pontos conquistados (89) e no número de vitórias (27). Destaque para as duas goleadas de 5 a 0, sobre Nantes e Sochaux.

A defesa composta pelos brasileiros Thiago Silva, Alex e Maxwell, ao lado do goleiro Sirigu e do lateral holandês van der Wiel, foi a menos vazada da competição com 23 gols sofridos e apenas uma derrota em casa (que culminou no título da equipe). Marca que fez do Paris Saint-Germain a primeira equipe, desde o Lyon nas temporadas 2003-04 e 04-05, a conquistar consecutivamente o título da Ligue 1, seguido pelo melhor ataque e pela melhor defesa.

Vida complicada contra adversários mais fortes

Se a conquista da Ligue 1 pareceu tranquila em meio aos 78% de aproveitamento, a equipe de Laurent Blanc sofreu contra adversários que brigavam pela ponta da tabela. Contando os quatro concorrentes do PSG na tabela, a equipe somou 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, aproveitamento de apenas 54%.

Contra o 2º colocado, a equipe empatou em seus dois confrontos vendo o Monaco ser superior em ambas as partidas. O primeiro clássico, em Paris, marcou o duelo entre Ibrahimovic e Falcão Garcia, que marcaram os gols à favor de suas equipes. O 1 a 1 prevaleceu novamente na partida em Monaco, desta vez com gol de Pastore pela primeira etapa e com um gol contra de Thiago Silva no segundo tempo.

Logo atrás veio o Lille, que em grandes jogos conseguiu extrair o máximo dos jogadores do PSG e quase venceram a equipe em Paris. Em grande partida do goleiro Eneyama, a equipe visitante esteve com 2 a 1 no placar até os 27 minutos do segundo tempo, quando Marko Basa marcou contra e deixou a partida empatada. O jogo realizado em Lille, marcou a comemoração da equipe parisiense, que havia conquistado a Ligue 1 na rodada anterior. Os brasileiros Marquinhos e Lucas balançaram as redes, e Lucas ainda deu o passe para o gol de Matuidi, na vitória por 3 a 1.

O 4º colocado, Saint-Étienne, esteve há 1 minuto de vencer os líderes pela 11ª rodada da Ligue 1, até Matuidi acertar um cruzamento que passou pela área e enganou o goleiro da equipe adversária, empatando o jogo. No Parc des Princes, o time da capital venceu tranquilamente por 2 a 0 com uma bela partida de Zlatan Ibrahimovic, que marcou os dois gols da equipe.

Já o Lyon marcou dois momentos do Paris Saint-Germain na Ligue 1. Pelo primeiro turno, a goleada em Paris colocou a equipe de vez na primeira colocação e iniciou a arrancada na ponta da tabela. Porém, o segundo turno marcou a vitória do Lyon sobre a equipe que teve uma péssima atuação.

O ataque movido pelas estrelas

O melhor ataque da Ligue 1 é formando por dois dos melhores atacantes da atualidade: o sueco Ibrahimovic e o uruguaio Cavani. Entretando, outros 12 jogadores balançaram as redes pelo time de Paris e provaram que os gols não dependem apenas de suas maiores estrelas. Destaque para os defensores brasileiros, que juntos marcaram dez gols à favor do PSG.

Artilheiro da competição e anotando dois hat-tricks, Ibrahimovic foi responsável por 26 gols da equipe e, ao lado de Cavani (16 gols), alcançaram a surpreendente marca de 42 gols juntos, número superior ao ataque de sete rivais da Ligue 1. Logo atrás da dupla, o argentino e reserva Ezequiel Lavezzi anotou 9 tentos quando foi acionado em campo.

Os meio-campistas tiveram papel fundamental no ataque do time parisiense com 23 gols somados. Detaque para o brasileiro Lucas e para o volante francês Matuidi, que marcaram 5 vezes pela equipe. O italiano Thiago Motta vem logo atrás com três tentos, seguido por Menéz, Chantôme e Rabiot, com 2 tentos para cada. O argentino Pastore, que não fez grande temporada, marcou apenas um gol para Les Parisiens. Todos os defensores que balançaram as redes pelo Paris Saint-Germain são brasileiros. O capitão Thiago Silva e o lateral-esquerdo Maxwell anotaram 3 gols à favor da equipe, seguidos por Alex e Marquinhos, com dois gols cada.

O dinheiro que o sheik Nasser Al-Khelaifi investiu no time mudou os parâmetros de uma mediana equipe para a potência que debuta na Ligue 1, porém, o trabalho da equipe de Laurent Blanc ultrapassa os valores investidos e mostram uma equipe organizada em todos os setores e capaz de lutar por títulos expressivos no continente europeu. O Paris Saint-Germain cresce a cada temporada e busca estar entre os melhores times do mundo.

Com o objetivo de vencer todos os títulos nesta temporada, o Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado (2) em busca da conquista da Supercopa da França. A equipe de Paris duela contra o Guingamp, no Workers' Stadium, em Beijing,na China.