Gerrard comenta falha em jogo contra o Chelsea: "Tenho que aceitar o que aconteceu"

Depois de ficar muito perto de conquistar o título da Premier League 2013/14 com o Liverpool, que viria após 24 anos de jejum, mas perdê-lo nas últimas rodadas, sobretudo após a derrota para o Chelsea, o meio-campista Steven Gerrard afirmou nesta quarta-feira (30) que aquele período foi um dos piores de sua vida.

Na ocasião, o Liverpool jogava contra o Chelsea e, se vencesse, ficaria há um ponto do título. Entretanto, o Gerrard escorregou e a bola ficou de presente para o atacante Demba Ba, que pegou a defesa dos Reds de surpresa e marcou para os Blues. Já na Copa do Mundo no Brasil, o jogador de 34 anos participou do lance do gol que eliminou a Seleção Inglesa do torneio.

"Tenho que aceitar que aconteceu. Não dá para mudar. Não perdi um gol feito, não perdi um pênalti, não dei um passe ruim. Por isso foi cruel. Todos escorregam em algum momento da vida, seja em uma escada, no chão. Comigo aconteceu no campo, na pior hora", lamentou Gerrard.

"Eu revi o lance algumas vezes. Mas não preciso ficar revendo algo para ficar remoendo a dor de novo e de novo. Sofri no vestiário nas semanas e meses seguintes. Não escondo. Quando acontece algo assim, você tem que encarar e ser homem o suficiente para levar no queixo", afirmou o jogador.

Disposto a focar totalmente no Liverpool, Gerrard recentemente anunciou sua aposentaria da English Team. Segundo ele, a conversa com Brendan Rodgers, ex-treinador da seleção, foi fundamental para a decisão.

"Quando conversei com Brendan, ele disse que eu poderia seguir com a Inglaterra, e que ele dosaria meus jogos no Liverpool. Quando ele disse isso, não tive dúvidas. Quero seguir totalmente disponível para o Liverpool, jogando em alto nível por mais uma temporada", disse o capitão.

O Liverpool estreia na Premier League no dia 17 de agosto, contra o Southampton, no estádio Anfield Road, em Liverpool (ING).