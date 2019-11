Campeão da Coupe de France, Guingamp tenta novamente surpreender o futebol francês

Na manhã deste sábado (02) no Workers' Stadium em Beijing, o Guingamp duelará com o Paris Saint Germain o título do Trophée des Champions 2014, jogo que abre oficialmente a temporada do futebol na França e reúne o campeão da Coupe de France e o vencedor da Ligue 1. O time no noroeste foi a grande surpresa da Copa Nacional, desbancando um favorito e vencendo com méritos a final.

O título da Coupe de France foi o grande triunfo dos rubro-negros, porém a equipe deu alguns sustos em seu torcedor, principalmente na campanha da primeira divisão. O EAG se livrou matematicamente do rebaixamento apenas nas últimas rodadas, terminando a competição em 16º lugar, com 42 pontos, 11 vitórias, nove empates e 18 derrotas. Ficando dois pontos acima do primeiro rebaixado.

As mudanças seriam óbvias para a temporada que está para começar. Em pouco mais de duas semanas foram contratados quatro jogadores, de diferentes posições. O primeiro deles foi Maxime Baca, lateral que estava no Lorient. Fecharam o pacote três dinamarqueses: Jonas Lössl, jovem goleiro que veio do Midtjylland; Lars Jacobsen, defensor; Lars Jacobsen, ex-FC Kobenhavn e Ronnie Nielsen, atacante.

Alguns jogadores que estavam no time B e sem espaço no elenco principal, foram vendidos. Julien Cardy, experiente meio-campista foi outra contratação. As outras aquisições foram Benjamin Angoua, que atuou no Valenciennes e Sylvain Marveaux, que veio por empréstimo do Newcastle.

O início da campanha vitoriosa

O Guingamp entrou na Copa da França na fase de 64 equipes e pegou alguns times fracos até a semifinal, onde veio o maior desafio. Em 5 de janeiro bateu facilmente o FC Bourg-Péronnas da terceira divisão. O placar foi 2 a 0, gols de Beauvue e Yatabaré. Passando a fase de 32 equipes, o rubro-negro foi até o Stade Guy Piriou e sofreu para ganhar do US Concarneau. 3 a 2 na prorrogação, Yatabaré foi bem novamente, anotando dois gols, Beauvue fez o tento na prorrogação que valeu a classificação.

No dia 12 de fevereiro, os rubro-negros viajaram até Ajaccio para encarar o Monticello, Cerdan e Diallo marcaram na fácil vitória, que os credenciou as quartas de final. O AS Cannes foi o da vez. Yatabaré mostrou que seria o nome da equipe nesta competição e balançou as redes duas vezes. Enquanto isso, o Monaco, que seria o adversário na semifinal, vencia por 6 a 0 o Lens.

O grande dia, 16 de abril. Nem o mais otimista dos torcedores que estava no Stade du Roudourou naquela noite acreditava em um jogo tão emocionante quanto aquele. O Monaco era amplo favorito, mas acabou sucumbindo. Yatabaré abriu o marcador logo aos seis minutos, Berbatov empatou antes do intervalo. Até então estava de bom tamanho para os 15 mil presentes, fazer uma partida a altura do rival. O placar ficou inalterado até a prorrogação. Atik fez um gol chorado aos 6 da etapa final do tempo extra. Em um contra-ataque o EAG fechou a conta, Yatabaré fez mais um.

Rennes 0 x 2 Guingamp; Déjà vu da final de 2009

Sábado, 3 de maio. Stade de France, Paris. Torcida chegando à cidade luz de trator. Uma festa em preto e vermelho, as cores do Rennes e do Guingamp. Reedição da final de 2009, mais uma vez o Guingamp leva a melhor. Aos 37 minutos, Beauvue cruzou, após confusão na área, Costil tirou errado e Martins Pereira chutou de primeira para as redes.

No comecinho da etapa final, Yatabaré ampliou o marcador. Langil cruzou na cabeça do atacante, que só testou para o fundo do gol. O Rennes partiu para o ataque, mas pecava nas finalizações. No fim do jogo, o Rennes agonizava tentando diminuir o placar, principalmente com bolas erguidas. O árbitro Tony Chapron apitou e a torcida do Guingamp fez a festa.

Yatabaré decisivo; mais um atacante de sucesso no clube

O Guingamp tem a tradição de levar atacantes desconhecidos ou esquecidos para os holofotes do cenário mundial. Podemos citar Stéphane Guivarc’h, que atuou no clube entre 1991 à 1995 e voltando em 2001. Jean-Pierre Papin que teve uma breve passagem em 1998 e o mais lembrado: Didier Drogba, que em duas temporadas marcou 20 gols.

O nome da vez é Mustapha Yatabaré, o francês com nacionalidade de Mali tem 28 anos e vai para a quinta temporada no EAG. O atacante foi importante na campanha do bicampeonato da Copa Nacional, foram oito gols em seis jogos, sendo decisivo em dois deles, a semifinal com o Monaco e a final com o Rennes.

O jogador começou a carreira no AS Beauvais em 2004, passou por Amiens, Villemomble e Clermont. Em 2009 chegou no US Boulogne e em 2010 foi contratado pelo Guingamp.

Jocelyn Gourvennec ressuscita o time; Vindo da Ligue 2, o Guingamp consegue ficar na elite e ganhar um título nacional

Jocelyn Gourvennec é um técnico jovem, 42 anos. Foi jogador profissional com passagem por alguns clubes de expressão, dentre eles o Rennes, Marseille e Bastia. Começou a carreira de técnico em 2008 no La Roche VF, time pequeno do estado de Atlantique. Em 2010 chegou ao Guingamp, pegando o time na terceira divisão e conseguindo o acesso para a Ligue 2. Na temporada 2011/2012, permaneceram na segunda divisão, fazendo uma campanha irregular.

Na época seguinte conseguiu a vaga para a Ligue 1, ficando em segundo lugar, atrás apenas do Monaco. Eleito o melhor técnico da Ligue 1 em 2013, Gourvennec teve credito para montar uma boa equipe na temporada 2013/2014. O EAG sofreu um pouco para permanecer na elite, mas o título da Coupe de France assegurou ele no cargo.