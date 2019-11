Em Pequim, PSG e Guingamp disputam a Supercopa da França

Realizada fora da França desde 2009, com o intuito de divulgar o futebol francês e seus clubes pelo mundo, a Supercopa da França de 2014 será jogada no Estádio dos Trabalhadores de Pequim, palco dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Os oponentes serão o Paris Saint-Germain, campeão da edição 2013/2014 da Ligue 1, e o Guingamp, campeão da edição 2013/2014 da Coupe de France. Entre os franceses, o torneio, que será jogado na Ásia pela primeira vez, também é conhecido como Trophée des Champions (em português, o Troféu dos Campeões).

Campeão da edição de 2013, o PSG buscará seu quarto título na história do certame, enquanto o EAG, vice-campeão em 2009 - àquela ocasião, foi derrotado pelo Bordeaux em Montreal, no Canadá, na primeira edição do TdC fora da França -, tentará conquistar uma taça inédita. Os maiores campeões da supercopa francesa são Lyon (8), Saint-Étienne (5), Stade de Reims (5) e Monaco (4).

Paris Saint-Germain e En Avant de Guingamp entram em campo neste sábado (2) às 9h da manhã, horário de Brasília, e prometem protagonizar um jogo de encher os olhos dos chineses.

Centro dos holofotes, PSG mostra sede de títulos

Recheados de estrelas, os parisienses foram ovacionados por muitos fãs na chegada à capital chinesa. Os comandados de Laurent Blanc já estão familiarizados com o continente asiático, tendo em vista que na última terça-feira (29) jogaram um amistoso contra o Kitchee FC, em Hong Kong, e venceram pelo expressivo placar de 6 a 2. Os destaques ficaram por conta do atacante sueco Ibrahimovic e do ponta-esquerda francês Bahebeck, autores de três e dois gols, respectivamente; o ponta-direita Ongenda marcou o gol que abriu caminho para o triunfo parisiense.

"As pessoas daqui são muito calorosas e acolhedoras. O ambiente é muito bom", disse o lateral-esquerdo Lucas Digne, em referência à hospitalidade da população local. Na entrevista coletiva, o defensor também falou sobre a importância da competição em disputa. "Este jogo é uma oportunidade para um troféu, então vamos nos doar totalmente", concluiu.

Um dos destaques da Costa do Marfim na Copa do Mundo e recém-contratado pela equipe, o lateral-direito Serge Aurier "pegou carona" no discurso de Digne e reforçou que o grupo pensa apenas em títulos. "Nosso objetivo é ser competitivo e vencer todas as competições que disputarmos", resumiu. O objetivo foi reforçado pelo goleiro italiano Salvatore Sirigu e por Ibrahimovic.

"Este jogo é fundamental, porque há um troféu em oferta no final dos 90 minutos. Temos os mesmos objetivos que tivemos na última temporada: ganhar o maior número possível de títulos", afirmou o arqueiro.

Na última temporada, o PSG conquistou a Supercopa nacional, a Ligue 1 e a Coupe de la Ligue. Na Coupe de France, foi eliminado de forma precoce: caiu para o Montpellier ainda na fase dos 32 avos de final. Já na Uefa Champions League, foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final graças à regra do gol fora de casa: venceu por 3 a 1 na ida e perdeu por 2 a 0 na volta.

"A meta é fazer melhor do que na última temporada, que foi fantástica com três troféus. Novos jogadores se juntaram a nós e devem ajudar o time a melhorar. Nós treinamos duro e estamos muito focados para avançar com o projeto do clube. Há muita pressão, mas os jogadores aqui gostam disso e estão acostumados", analisou Ibrahimovic, eleito o melhor jogador das duas últimas temporadas do futebol francês.

Ibra também relatou que os atletas já estão adaptados ao fuso horário chinês, admitindo que a tarefa foi difícil. "Sinceramente, não foi fácil, especialmente no começo. Mas estamos na China há uma semana, agora estamos adaptados ao clima e ao fuso horário. Estaremos no ritmo do fuso daqui", pontuou.

O técnico Laurent Blanc não deve montar um time diferente das formações dos últimos amistosos. Seus jogadores, bem como os adversários, já fizeram o reconhecimento da grama do Estádio dos Trabalhadores e garantem estar mais prontos para mais uma decisão. O objetivo, evidentemente, é continuar justificando os investimentos bilionários do clube.

Guingamp admite favoritismo do outro lado, mas só pensa na vitória

A chegada do Guingamp em território chinês não foi tão badalada quanto a do PSG. Poucos fãs recepcionaram os jogadores e pediram autógrafos e fotos. No treino de reconhecimento do gramado do palco da decisão, os jogadores treinaram cruzamentos, finalizações, jogadas de ataque, mudanças de posições e até mesmo cobranças de pênalti. Os jogadores do clube da Bretanha admitem o favoritismo do Paris Saint-Germain, mas garantem que virão ao confronto pensando exclusivamente na vitória.

"Trata-se de um torneio de prestígio. Sabemos que não será fácil, mas tivemos uma enorme pré-temporada para chegarmos muito bem preparados para este jogo", comentou o meia Thibault Giresse, filho do ex-jogador Alain Giresse, atual técnico da seleção do Senegal.

O francês de 33 anos, que joga no EAG desde 2009, também falou sobre a importância de jogar diante do público chinês e, por fim, ressaltou a qualidade do elenco parisiense, admitindo que seus companheiros terão que jogar acima de suas forças para superar os oponentes.

"Acima de tudo, esta partida será jogada em Pequim a fim de promover o futebol francês, e cabe a nós passar uma boa impressão da Ligue 1, oferecendo uma partida agradável de se assistir", declarou o meio-campista.

"Sabemos que o PSG não virá com o elenco completo (alguns jogadores ainda estão de férias devido à Copa do Mundo), mas eles, ainda assim, são os melhores da nossa liga. Teremos que estar em 120% ou 150%, porque o Paris é melhor do que nós. Precisaremos mostrar muita personalidade e força mental", finalizou.

Técnico dos rubro-negros desde 2010, época em que militavam na terceira divisão nacional, Jocelyn Gourvennec espera que seus comandados tenham uma performance melhor do que a da temporada passada, quando escaparam do rebaixamento na Ligue 1 somente na penúltima rodada. A disputa da Uefa Europa League, competição na qual o Guingamp entrará diretamente na fase de grupos, será uma motivação a mais.