Robbie Keane marca duas vezes e LA Galaxy vence Portland Timbers

Na tarde deste sábado (02), o Los Angeles Galaxy recebeu, no Stubhub Center, o Portland Timbers, pela 21ª rodada da Major League Soccer e conquistou uma vitória por 3 a 1. O destaque da partida foi o veterano irlandês Robbie Keane que balançou as redes duas vezes. Agora são cinco vitórias nos últimos setes jogos de LA.

Com o resultado, os galácticos passaram para segundo lugar na Conferência Oeste, com 33 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Real Salt Lake. O Portland fica em sétimo, com 27 pontos no mesmo grupo. Na próxima rodada, o Galaxy tem um clássico importantíssimo contra o SJ Earthquakes, na sexta-feira (08). O Timbers encara outro californiano, o Chivas USA, no sábado (09).

Bruce Arena mandou a campo o mesmo time que venceu o Seattle Sounders por 3 a 0 na última rodada, no banco a novidade foi a volta de Dunivant, lateral que estava a muito tempo machucado. Urruti, que havia marcado um tento na vitória contra o Impact era a grande esperança de gols, mas não jogou bem. Johnson e Chara faziam a proteção na frente da defesa e Valeri ficava livre no meio campo.

Domínio total do Galaxy; Timbers aproveitam única chance e abrem o placar

O ritmo do jogo começou em um ritmo lento, as equipes se estudavam em campo mantendo cautela nos ataques. Aos 5 minutos, Zardes disputou com o zagueiro, a bola sobrou para Marcelo que rolou para Donovan chutar fraquinho, facilitando a defesa do goleiro. O Galaxy passava a maior parte do tempo com a bola, até então. Porém pecava em alguns passes decisivos. Donovan tabelou com Keane, mas o passe do irlandês foi forte demais e o camisa 10 não dominou.

No momento em que os mandantes eram melhores no jogo, Valeri cobrou falta com muita categoria, a redonda ainda tocou em Ishizaki antes de entrar no ângulo, sem chances para Penedo. LA mostrou que sentiu o gol, passando a errar ainda mais, levando Bruce arena a loucura no banco em alguns momentos. Pelo lado de Portland, Fernandez vinha sentindo uma lesão e foi substituído por Alhassan.

Os Timbers se fechavam, restando ao LA chutes de fora da área e algumas tentativas de tabela. Gargan foi ao fundo, cruzou na cabeça de Zardes que acertou o travessão, a defesa afastou. Ishizaki achou um espaço na direita, tocou para Keane que encheu o pé, Ricketts espalmou. Restava aos visitantes o contra-ataque, saindo com Valeri e Wallace pelas pontas.

No fim do primeiro tempo, com 11 jogadores do Timbers atrás da linha da bola, o Galaxy passou a tentar trabalhar mais a bola, virava o jogo, e arriscava algumas bolas alçadas. Donovan deixa de calcanhar para Keane, o irlandês vai a linha de fundo mas acaba recuando para o goleiro. No último minuto da etapa primeira, o StubHub Center tirou o grito de gol da garganta: Rogers recebeu de Keane, mandou para a área e Zardes apareceu livre para marcar seu oitavo gol na temporada. No total, 13 chutes de LA e um apenas do Portland.

Keane marca duas vezes e Galaxy assegura os três pontos

O Portland quase marcou na volta do intervalo, Valeri apareceu livre no segundo poste e testou na rede pelo lado de fora. O jogo ficou mais disputado no meio-campo, muito perde e ganha. Zardes conseguiu aos trancos e barrancos levar até a área, mas acabou travado no momento do chute. Em contra-ataque, o Portland desperdiçou grande chance, Valeri carregou a bola e rolou na medida para Alhassan que chutou à esquerda da meta.

As duas defesas estavam mal no jogo, facilitando a vida dos atacantes. A virada veio aos 73 minutos, em uma jogada bem trabalhada. Troca de passes envolventes na meia cancha, Donovan arrancou pela esquerda, foi ao fundo e cruzou, Keane se antecipou ao zagueiro e empurrou para o fundo do gol. Na comemoração deu suas famosas cambalhotas.

Os galácticos passaram a administrar o resultado, chamando o adversário para o seu campo. Chara em tentativa de roubar a bola acabou acertando Juninho, o volante brasileiro ficou deitado sentindo muitas dores. Na sequência, o mesmo Chara fez pênalti em Juninho, houve muita reclamação por parte do Timbers com relação a se foi dentro ou fora da área. Na cobrança, o capitão bateu com muita categoria no canto direito de Ricketts, anotando seu segundo gol na partida.

Juninho acabou sentindo as duas pancadas e deu lugar a Hoffman, garoto da base de LA. O tempo passava e os verde e ouro movimentavam no campo de ataque, a bola sempre passando nos pés de Donovan e Marcelo Sarvas. O árbitro deu quatro minutos de acréscimo, que só serviram para aumentar a posse dos donos da casa nas estatísticas.

