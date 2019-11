Busquets herdará camisa 5 do ex-capitão Puyol

A lendária camisa 5 do Barcelona, utilizada durante as últimas 12 temporadas por Carles Puyol, tem um novo dono: Sergio Busquets. Com a aposentadoria do ex-zagueiro, o volante usará e já vai estrear a nova numeração na partida contra o Nice, neste sábado (2), no amistoso de pré-temporada. O atleta se mostrou satisfeito com a nova missão.

''É um orgulho poder usar a camisa 5 e uma honra que Puyol tenha pensado em mim para vestí-la'', disse Busquets, em entrevista ao site do clube espanhol.

Via rede social, Puyol desejou sorte ao volante: "Não tenho dúvidas de que o número 5 está nas melhores mãos. Estou seguro que cuidará bem dele. Sorte, amigo", escreveu o ex-capitão.

Capitão da fase mais vitoriosa da equipe catalã na história, o ex-camisa 5 atuou por quase 15 anos no clube e optou por se aposentar dos gramados ao fim da última temporada, após um ano sofrendo com diversas lesões.

Com Pep Guardiola, quando estreou no primeiro time do Barcelona, na temporada 2008/09, Busquets utilizava a camisa 28. Depois, assumiu a 16, númeração que usou nos últimos cinco anos. Já Puyol, foi dono da 5 em 481 de seus 593 jogos pelo Barça, entre 2002 e 2014. Antes dele, Abelardo Fernández jogou 481 dos seus 593 jogos pela equipe principal.