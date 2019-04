Kyriakos Papadopoulos é emprestado ao Bayer Leverkusen por uma temporada

Ainda reforçando a sua equipe para a temporada que se inicia, o Bayer Leverkusen oficializou a contratação do zagueiro grego Kyriakos Papadopoulos, de 22 anos, que estava no Schalke 04. O atleta ficará no clube aspirina por uma temporada e vestirá a camisa 14.

Esta é a terceira contratação dos Werkselfen para o setor defensivo. Além de Papadopoulos, o zagueiro Tin Jedvaj, ex-Roma e o lateral-esquerdo Wendell, ex-Grêmio, reforçaram a defesa da equipe alemã.

Rudi Völler, dirigente do Leverkusen, rasgou elogios ao zagueiro grego e afirmou que ele tem tudo para contribuir gradativamente para o futuro da equipe: "Apesar do seu histórico de lesão, Kyriakos demonstrou que pode assumir um papel importante dentro do grupo. Sua velocidade e vontade de vencer faz dele um jogador muito interessante. Com ele, aumentamos a nossa qualidade defensiva", ressaltou o diretor alemão.

Por sua vez, Papadopoulos afirmou estar feliz com a transferência e disse estar em boa forma para ajudar o Leverkusen a alcançar os seus objetivos na temporada: "Estou feliz com a mudança para o Bayer 04. É um clube com grandes ambições, assim como o Schalke. Eu passei parte da temporada passada lesionado mas agora estou em grande forma e motivado para atingir meus objetivos pessoais junto ao clube", concluiu o zagueiro grego.

O Bayer Leverkusen faz sua estreia na Bundesliga no dia 23 de agosto contra o Borussia Dortmund, no Westfalenstadion.