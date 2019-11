Real Madrid anuncia a contratação do goleiro Keylor Navas, destaque da Costa Rica na Copa

O goleiro Keylor Navas, destaque da Costa Rica na Copa do Mundo 2014, é o novo reforço do Real Madrid. Após longa negociação, o ex-jogador do Levante será merengue pelas próximas seis temporadas e será apresentado na próxima terça-feira (5), no estádio Santiago Bernabéu. Os valores da negociação não foram divulgados, mas especula-se que o jogador custou cerca de € 10 milhões (R$ 30 milhões) aos cofres do Real Madrid.

Navas começou a carreira no Saprissa, da Costa Rica. Em 2010, o goleiro partiu rumo ao futebol espanhol, para defender a equipe do Albacete. Em 2011, foi emprestado ao Levante e, após boas atuações, teve seu contrato renovado com os Granotes, onde obteve maior destaque, chegando a ser eleito o melhor goleiro do último Campeonato Espanhol.

Keylor Navas deve protagonizar juntamente com Iker Casillas uma grande disputa pela titularidade do Real Madrid. Com a sua chegada, Navas deve provocar a saída de Diego Lopez, que era o concorrente direto de Casillas pela titularidade do gol merengue na temporada passada.

O arqueiro é o terceiro reforço do Real Madrid para a temporada. Antes dele, o clube já havia apresentado outros dois destaques do Mundial realizado no Brasil: os meios-campistas Toni Kroos e James Rodríguez.