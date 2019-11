Tetracampeão da Eredivisie, Ajax vai em busca do título da Holland Supercup

O clube mais vencedor da Holanda vai em busca de mais um título para sua coleção, a Holland Supercup. Com um forte time comandando por Frank de Boer, o Ajax entra como favorito contra o Zwolle, e com a vontade de vingança após sofrer a humilhante goleada por 5 a 1 na final da KNVB-beker da última temporada. Pela Eredivisie, os Amsterdamers conseguiram fazer uma ótima temporada, terminando de maneira isolada como campeão.

A forte defesa se destacou no time durante a temporada, com o jovem Ricardo van Rhijn se destacando muito na forte defesa do Ajax. No meio-campo, Lasse Schöne se destacou e conseguiu conduzir o time nos momentos mais importantes, o time ainda contava com o incrível talento de Davy Klaassen, de apenas 21 anos, para conseguir encontrar o caminho das vitórias. Outro destaque do time foi Frank de Boer, que conseguiu encontrar o equílibro do time, que sofreu com problemas no início da temporada, pela inconsistência da equipe.

O início de temporada irregular do Ajax

No começo da temporada 2013-14, os Amsterdamers sentiram dificuldades para engrenar a equipe na busca do título. O time de Frank de Boer ainda encontrou um grande problema: após quatro rodadas disputadas, Christian Eriksen, a jovem estrela do time, se transferiu para o Tottenham. O treinador agora precisava além de trazer consistência para a equipe, encontrar o substituto do dinamarquês na equipe.

Nas primeiras rodadas, o Ajax se manteve entre os melhores times da competição. Até a sexta rodada, o time de Amsterdã tinha 11 pontos no campeonato, com três vitórias. dois empates e uma rodada. Na sétima rodada, o time iria enfrentar um dos maiores rivais: o PSV Eindhoven. A partida aconteceu no Philips Stadion, casa do adversário. Em campo, o PSV não tomou conhecimento do Ajax e passeou em campo: o time de Eindhoven goleou o rival por 4 a 0 e colocou em dúvidas as forças do adversário.

Depois de sofrer a humilhante goleada, o time mostrou sua força contra o Go Ahead Eagles, com um impiedoso 6 a 0. E o time continuou dando demonstrações de seu poder com uma nova goleada, dessa vez sobre o Utrecht, por 3 a 0. Porém, o time continuava tendo seus contratempos e continuava tropeçando em algumas partidas. O Ajax entrou em uma sequência de três partidas sem vitórias, o time foi derrotado pelo Twente fora de casa, e em casa, o empate contra o RKC Waalwijk - que atuava na zona de rebaixamento da competição -, e uma derrota contra o Vitesse. Neste momento da Eredivisie, os amsterdamers se viram bem distante da liderança, apenas na sexta colocação do campeonato. O Ajax fazia partidas irregulares e tinha dificuldades para enfrentar os grandes adversários do campeonato.

A fatigante batalha pela liderança contra o Vitesse

O Ajax conseguiu encontrar a regularidade no campeonato, e acabou travando um frenética duelo contra o Vitesse pela liderança. A equipe comandada por Frank de Boer conseguiu encontrar a essência que faltava e demonstrar um ótimo futebol dentro das quatro linhas, conseguindo exuberantes resultados. O time conseguiu encontrar uma consistente linha defensiva, e ainda o destaque de Davy Klaassen, que mostrou um grande talento e brilhou em várias partidas.

Os amsterdamers entraram em uma fase devastadora, sem dar grandes chances ao adversário. Foi uma sequência de oito vitórias seguidas, aplicando várias goleadas sobre Heracles Almelo, ADO Den Haag, NAC Breda. Depois, o time conseguia com vitórias simples conquistar os três pontos, jogo a jogo. A "sorte de campeão" parecia estar do lado do Ajax, isso ficou evidente após a vitória sobre Roda, quando Jairo Riedewald entrou aos 80 minutos da partida, marcou dois gols, aos 88 e 90 minutos, e virou a partida para o time de Amsterdã vencer por 2 a 1, conquistando os três pontos. A equipe finalmente conseguiu encontrar regularidade e lutar contra os grandes times no campeonato.

Após a ótimo sequência, o Ajax tinha tomado a liderança do campeonato isolada, com quatro pontos na frente do Twente , até então o segundo colocado da Eredivisie. O Vitesse, após a pausa para o inverno holandês, mostrou grande decadência e não conseguiu manter a grande fase, enquanto o Ajax só se isolava na competição.

Um campanha brilhante coroada pelo título do tetracampeonato

Com a ótima fase, o Ajax assumiu a liderança na 18ª rodada, para nunca mais sair. O time de Amsterdã teve sua sequência de oito vitórias seguidas interrompida contra o Zwolle, que voltou a atrapalhar o caminho do Ajax, com um empate por 1 a 1. Naquele momento da Eredivisie, o time já estava em uma situação tranquila, com 51 pontos conquistados, quatro de diferença para o segundo colocado.

A fase do clube continuou sensacional, com goleadas sobre o Heerenveen por 3 a 0 e sobre o AZ Alkmaar por 4 a 0, o time só ia se isolando na liderança e encaminhando o título. Contra o Feyenoord, o time conquistou a terceira vitória seguida, jogando no De Kuip. Com gols de Sigthórsson e Veltman, o Ajax conseguiu a virada fora de casa contra um forte adversário.

O Ajax empatou em duas rodadas seguidas, contra SC Cambuur e NAC Breda. O time agora teria um grande duelo pela frente: iria enfrentrar o Twente. Com um triunfo, o Ajax poderia praticamente garantir o título. O time de Amsterdã conseguiu dar um novo show, em uma grande partida de Bojan, O atacante espanhol fez uma bela partida, participando de um dos gols e dando assistêncas, o Ajax venceu a partida por 3 a 0. E após isso, o time conquistou mais três pontos contra o RKC Waalwijk, com uma vitória por 2 a 0 fora de casa.

Lasse Schøne vivia uma fase excelente na equipe, o dinamarquês estava guiando o meio-campo de maneira primorosa, tendo participação importante em diversos gols. Jogando no Gelredome, o Ajax empatou com o Vitesse, mas nada que assustasse a equipe de Amsterdã. E em um jogo incrível, o Ajax ficou ainda mais perto da taça, quando bateu o ADO Den Haag por 3 a 2, um empate na próxima rodada garantia o título da Eredevisie.

Antes da penúltima rodada da Eredevisie, o Ajax tinha um jogo importante para disputar: a final da KNVB-beker, contra o Zwolle, carrasco do time na temporada. E o que aconteceu no De Kuip naquele dia de páscoa entrou para a história do Ajax, de forma negativa. Os Amsterdamers deram um grande vexame e foram derrotados por humilhantes 5 a 1 na final. Aquela derrota deixou a maioria dos torcedores do Ajax chocado e sem uma explicação para o que havia acontecido.

Nada como um dia após o outro dia: na outra semana, o Ajax empatou com o Heracles Almelo por 1 a 1 e garantiu o título da Eredivisie, tetracampeonato inédito na história do clube holandês. Jogando para cumprir tabela, o time apenas empatou contra o NEC por 2 a 2 na Amsterdam ArenA.

Frank de Boer, o mentor da equipe na conquista do título

O grande nome por traz do tetracampeonato conquistado pelo Ajax foi Frank de Boer. O treinador que sofreu com a irregularidade da equipe no começo da temporada, conseguiu montar um forte time, que quando tomou a liderança, não foi ameaçado. De Boer que já tinha feito história com o Ajax, vai fazendo como um ótimo treinador. Desde que assumiu o comando da equipe Frank de Boer fez com que o Ajax conquistasse a hemogenia na Eredivisie, tendo conquistado os últimos quatro campeonatos.

O trabalho do treinador vem sendo de grande êxito, fazendo grandes equipes com o Ajax e sabendo repor os jogadores importantes que deixaram o clube na maioria das vezes, como foi com Eriksen. De Boer já agradou outros clubes da Europa e foi muito especulado para assumir um time da Premier League, mas o treinador decidiu manter-se no Ajax momentaneamente e entrar ainda mais para a história do clube.

Ricardo van Rhijn trouxe consistência para a defesa do Ajax

O grande jogador do Ajax na temporada foi Ricardo van Rhijn, o jogador foi regular durante toda a temporada e fez a lateral-direita do time estar protejida. No forte sistema defensivo do Ajax, o jogador foi peça fundamental para formar um grande quarteto com Niklas Moisander, Joël Veltman e Daley Blind. Van Rhijn fez uma grande temporada e também se destacou como peça ofensiva, participando muito no ataque, as vezes como um "homem de área", participando de alguns gols da equipe.

O Ajax também teve grande destaque de Davy Klaassen e Lasse Schöne durante a temporada, os jogadores guiaram o meio-campo da equipe e foram responsáveis pela maioria dos gols e assistências do time. Klaassen foi uma grande revelação na temporada, o holandês de apenas 21 se destacou bastante e foi capital para a conquista do título da Eredivisie, marcando dez gols na competição. Schöne também demonstrou um grande futebol e ajudou o Ajax no triunfo, jogando na faixa direita do campo, o meia dinamarquês conseguiu um entrosamento incrível ao lado de Ricardo van Rhijn, deixando o setor direito do time de Amsterdã muito poderoso. Na temporada, Schöne marcou nove gols e deu oito assistências, sendo o jogador do Ajax que mais participou em gols da equipe.