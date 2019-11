Do limbo ao sucesso: a caminhada do PEC Zwolle na KNVB Beker

Em toda a sua história, são apenas três títulos: a Eerste Divisie - segunda divisão holandesa - de 1977-78, 2001-02 e de 2011-12. Mas o PEC Zwolle marcou o dia 20 de abril de 2014 nos seus registros, conquistando a KNVB Beker em cima do atual tetracampeão holandês, o Ajax. E de forma esmagadora, com o placar de 5 a 1. O mais perto que o clube chegou a conquistar este campeonato foram em 1928 e 1977, quando chegou a final, mas em ambas saiu vice campeão, para RCH Heemstede e para o FC Twente.

O caminho para o troféu

O Zwolle só entrou na Copa a partir da segunda rodada. No dia 25 de setembro, receberam o Fortuna Sittard, atualmente na Eerste Divisie, no Ijsseldelta Stadion e venceu por 2 a 0, com gols de Achenteh e Broerse, um na primeira e o outro na segunda etapa. Em outubro, o PEC enfrentou o Wihelmina 08' e em casa, não tomou conhecimento vencendo a partida por 4 a 0, com todos os gols anotados nos 25 minutos iniciais.

Nas oitavas-de-final, o Zwolle fez sua primeira partida fora de seus domínios, quando enfrentou o Excelsior, que conseguiu o acesso à Eredivise na última temporada. Mesmo com dificuldades, o Zwolle bateu o adversário por 4 a 1. Frederic Benson marcou os dois primeiros gols, enquanto Hiwat e Achenteh completaram o placar.

Já em 2014 e nas quartas de finais, o Zwolle teve o adversário mais fácil. Sem dificuldades, goleou o JVC Cuijk, da Hoofdklasse - equivalente a quarta divisão - por 5 a 1. Van Hintum, Van der Werff e Van Gerwen, contra, foram os gols da primeira etapa. O atleta macedônio Denis Mahmudov entrou no segundo tempo e marcou mais dois gols.

Nas semifinais, o duelo foi contra o NEC Nijmegen, que naquela altura ainda atuava na Eredivisie - atualmente a equipe disputa a segunda divisão holandesa. Em um jogo muito parelho, a partida seguia empata, o que levaria a decisão para uma nova partida. Mas, aos 37 do segundo tempo Van der Werff marcou aquele que seria o gol selador para a vaga na final contra o Ajax.

Para a final, o Ajax chegava com amplo favoritismo, já com o título do campeonato holandês encaminhado e inaugurando o placar no início do jogo com Van Rhijn e buscando o 19° trofeu da KNVB Beker - o último foi em 2010, quando derrotou o Feenoord por 4 a 0.

Mas o Zwolle contou com uma paralisação da partida, por conta de inúmeros sinalizadores atirados dentro do gramado. Passado o susto, os Blauwingers dominaram até o fim do jogo, marcarando cinco gols, com Thomas e Fernandez contando duas vezes e Van Polen completando o elástico placar. Foi só esperar o tempo passar e o primeiro título relevenate do clube apareceu com todo reconhecimento.

Não só para o Zwolle que a KNVB foi importante e a primeira. Seu técnico, Ron Jans, sentiu o sabor de ser campeão junto com a equipe. Desde 1990 como treinador e apenas um ano fora de um clube holandês, Jans destacou que depois do gol da virada, o título estava próximo. "Eu senti que íamos ganhar. Perguntei a mim mesmo: o que está acontecendo aqui?". O treinador de 55 anos treinou mais clubes da Eredivisie. Além do PEC Zwolle, comandou o Heerenveen e o Groningen, este último, perduou no cargo por sete anos.

Jesper Drost: Além de craque, incentivador

Cria da casa, Jesper Drost, de apenas 21 anos, nunca atuou por nenhum outro clube a não ser o Zwolle. Desde 2011 que o meia-atacante faz parte do plantel principal do clube do leste holandês, mas foi nesta temporada que o jogador conseguiu mais regularidade e agradar a Ron Jans e torcedores.

Além de 24 jogos, foram três gols marcados e contribuição com sete assistências. Foi autor de um dos gols da semifinal contra o NEC, mas ficará marcado pela ajuda emocional que deu aos seus colegas na paralisação da partida decisiva contra o Ajax.

Deixando levar-se por seu amor ao clube, Drost afirmou que Van Rhijn pode ter marcado o primeiro gol, mas que o restante do jogo era do Zwolle, que acreditava no título, acreditava nos companheiros, e a causa foi abraçada. O resultado todos já sabem.

Neste fim de semana, o Zwolle reencontrará o adversário da final da KNVB Beker, o Ajax, só que pela Holland Supercup 2014. Caso vencedor, mais um motivo para comemorar na história.