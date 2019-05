Arsene Wenger questiona manobra do Manchester City na contratação de Frank Lampard

Após o contrato com o Chelsea não ter sido renovado, Frank Lampard assinou com a equipe norte-americana do New York City, clube no qual o Manchester City possui uma parte. Enquanto a temporada da MLS não começar, o meio campo inglês irá atuar pelo Manchester City.

O treinador do Arsenal, Arsene Wenger, questionou essa estratégia do clube de Manchester, alegando que essa seria uma maneira de quebrar as regras do fair-play financeiro. "Se é uma maneira de contornar o fair-play eu não sei, mas parece que todos essas filiais do clube irão servir o Manchester City, eu ouvi dizer que pretendem comprar cinco clubes por todo o mundo", comentou Wenger.

O Manchester City irá pagar todo o salário de Lampard enquanto ele estiver por empréstimo no clube, o jogador também será um dos cinco nomes de jogadores ingleses para cumprir as regras de inscrição na Liga dos Campeões.

Por ter quebrado o acordo financeiro na temporada passada, o Manchester City foi punido pela UEFA, podendo inscrever apenas 21 jogadores para a próxima edição da competição.

Wenger ainda comentou sobre o fato de jogadores serem contratados em outros clubes e emprestados aos "donos", e negou a possibilidade do Arsenal fazer algo parecido no futuro. "No momento em que você não pode contratar outros jogadores, você os leva à outro clube e pega-os por empréstimo. Estamos felizes em gastar nosso dinheiro apenas com o Arsenal, não temos dinheiro sobrando para gastar em outros clubes", completou o treinador francês.