Conheça as estrelas que defenderão a MLS no All-Star Game contra o Bayern de Munique

Na noite desta quarta-feira (06), acontecerá o 19º All-Star Game da Major League Soccer, no Providence Park, em Portland. Como se tornou costume, a partida será entre as Estrelas da MLS contra um clube europeu, desta vez o Bayern de Munique, atual campeão alemão. A partida será às 23h, horário de Brasília.

11 dos jogadores foram escolhidos pelo voto poupular, e os que tiveram mais votos em suas posições tinham vagas garantidas nas festividades. Já os "reservas" foram escolhidos pelo técnico Caleb Porter e uma comissão. A votação começou no final de março e se estendeu até 11 de julho. Foram selecionados além do goleiro, três defensores, quatro meias e três atacantes.

Diferentemente do que acontece na NBA, os jogadores que foram selecionados pelos torcedores não estão garantidos na escalação inicial da equipe para o confronto. A decisão final é de Porter e sua comissão técnica. Durante o treino da equipe nesta terça-feira (5), dois exemplos desta regra foram notados. Maurice Edu e Osvaldo Alonso treinaram entre os 11 titulares.

Algumas baixas foram sofridas no decorrer da semana: entre elas estão Robbie Keane e Omar Gozález, ambos do LA Galaxy que foram dispensados para jogar o clássico da California dois dias depois do evento. Chad Marshall sofreu uma lesão nas costas e também está fora, assim como Jermain Defoe. Kyle Beckerman foi diagnosticado com problemas nos pés e foi o último a ser cortado.

O time das estrelas desse ano é considerado um dos melhores de todos os tempos, pois conta com craques do futebol mundial, atletas da seleção norte-americana - oito no total, e jovens talentos. Confira quem foram os 11 escolhidos pelos torcedores:

Nick Rimando – Real Salt Lake

Considerado o melhor goleiro em atividade nos Estados Unidos, Rimando, 35 anos, vai para o seu quarto jogo das estrelas. Suas atuações seguras e seu bom desempenho em pegar pênaltis o levaram a seleção dos Estados Unidos, onde venceu a Copa Ouro de 2013 e disputou a Copa do Mundo de 2014.

Nick começou a carreira na UCLA, teve uma breve passagem pelo Miami Fusion, até que se transferiu para o DC United, onde venceu a MLS Cup de 2004. Em 2007 desembarcou em Utah, onde é ídolo do Real Salt Lake, clube que defende até hoje, conquistando o título de 2009.

Na temporada passada atuou em 20430 minutos, sofrendo 28 gols, mas foi vice-campeão, perdendo nos pênaltis para o SKC. Neste ano, Nick jogou em 14 oportunidades, tendo no total 42 defesas e sofrendo 15 gols, além de ter defendido um pênalti. Sua temporada de destaque foi em 2007, onde fez incríveis 146 defesas na temporada regular.

Nome: Nicholas Paul Rimando Idade: 35 anos Nacionalidade Estados Unidos Clube: Real Salt Lake

Matt Besler – Sporting Kansas City

Matt Besler esteve presente na Copa do Mundo e foi titular em todas as quatro partidas da Seleção dos Estados Unidos. O zagueiro é o pilar defensivo do Sporting KC e recebeu o prêmio de defensor do ano em 2012. Esta será sua terceira aparição no jogo das estrelas. É o homem de confiança de Peter Vermes, herdando a faixa de capitão de Jimmy Nielsen, goleiro que se aposentou na última temporada.

Começou a jogar na Universidade de Notre Dame e em 2009, assinou com o Sporting KC, clube na qual foi campeão da MLS Cup no ano passado. Temporada em que atuou em 28 jogos, todos começando entre os titulares, mas sem fazer gols. Este ano, devido as convocações, Besler só jogou em 13 partidas, passando em branco.

Nome: Matthew Scott Besler Idade: 27 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Sporting Kansas City

Omar González – LA Galaxy (cortado)

Omar González é atualmente Jogador Designado do Los Angeles Galaxy, escolhido no Draft de 2009, o camisa 4 já venceu a Copa Ouro de 2013 e duas vezes a MLS Cup: 2011 e 2012. Começou como reserva da seleção na Copa, mas com boas atuações ganhou espaço e permaneceu no time até a eliminação para a Bélgica.

González já foi eleito o novato do ano, defensor do ano e eleito três vezes para a seleção da competição, sem falar do título do Supporters Shield de 2010 e 2011. Sua carreira iniciou na Universidade de Maryland, de onde sele saiu para o draft em 2009. O zagueiro chegou a ser emprestado ao Nurnberg em 2011, mas se lesionou em um dos primeiros treinos e nem pode atuar com o time alemão.

Ano passado jogou 29 vezes, anotando um gol. O jogador sofreu com lesões em 2014 e quase ficou fora da Copa. E nem escapou delas no Brasil, voltando com um problema na tornozelo. Com isso, jogou apenas 8 vezes e não balançou as redes.

Como o LA Galaxy disputa uma partida importante apenas dois dias após o jogo, González foi liberado pela liga. Maurice Edu, do Union, deve ser o seu substituto.

Nome: Omar Alejandro Gonzalez Idade: 25 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: LA Galaxy

DeAndre Yedlin – Seattle Sounders

DeAndre Yedlin foi a revelação dos Estados Unidos na Copa do Mundo. O lateral direito entrou muito bem nas partidas que disputou, mostrando versatilidade e a velocidade que é caraterística. Devido ao bom desempenho, foi especulado no Liverpool e quase foi contratado pela Roma.

O camisa 17 passou por muitas equipes nas divisões de base. Emerald City FC, depois Northwest Nationals, até que chegou na academia do Seattle Sounders antes de jogar por dois anos pela Universidade de Akron, dividindo tempo com a equipe sub-23 do Sounders. Um ano depois, foi elevado a equipe principal. Mesmo com a pouca idade, essa será sua segunda aparição no jogo das estrelas.

Em 2013 atuou em 33 oportunidades, fazendo dois gols e dando três assistências. Essa temporada ele tem tido mais liberdade para atacar, sendo um dos destaques de sua equipe, jogando 14 partidas em 2014.

Nome: DeAndre Roselle Yedlin Idade: 21 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Seattle Sounders

Kyle Beckerman – Real Salt Lake (cortado)

O experiente volante se tornou figura folclórica na Copa do Mundo, principalmente devido ao seu estilo. Já são 16 temporadas na Major League Soccer, feito que o torna um dos líderes de minutos jogados na liga. Será a sua oitava presença no All-Star Game. Capitão do RSL, Beckerman, levantou o troféu de campeão da MLS Cup em 2009.

Em 2000, iniciou sua carreira no Miami Fusion, tendo pouco espaço para atuar se transferiu para o Colorado Rapids, onde fez seis boas campanhas, sendo um dos destaques. Em 2007, foi para o Real Salt Lake, sendo o principal jogador da franquia.

Em 2013, levou sua equipe até a final, mas acabou sucumbindo nos pênaltis. Foram 31 jogos e quatro gols marcados. Em 2014 já tem 16 jogos e dois gols.

Como Kyle está lesionado, Osvaldo Alonso, do Seattle Sounders, é o mais cotado para entrar entre os 11 titulares.

Nome: Kyle Robert Beckerman Idade: 32 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Real Salt Lake

Michael Bradley – Toronto FC

Michael, filho de Bob, voltou a jogar na MLS após longos nove anos. O volante de 27 anos é figura recorrente nas convocações dos Estados Unidos, tendo disputado duas Copas do Mundo, duas Copa Ouro, Copa das Confederações e as Olimpíadas de 2008. Já são 90 jogos com a camisa estrelada.

Sua carreira começou no MetroStars, atual New York RB, que o vendeu para a Europa cedo, quando ele tinha apenas 18 anos. Jogando pelo Heerenveen, Bradley marcou 18 gols em uma temporada, a melhor marca de um americano em uma liga europeia até então. Em 2008, assinou com o Borussia M’gladbach e não demorou muito para que ele fosse vendido ao Aston Villa em 2010. Passado um ano, se transferiu para o Chievo, onde brilhou antes de ser negociado com a Roma. E em 2014, ele voltou à liga onde surgiu para ser Jogador Designado do Toronto FC.

A última temporada de Bradley na MLS foi em 2005, onde jogou 32 partidas e anotou um gol. Já em 2014, no Canadá, jogou 12 vezes e balançou as redes apenas uma vez. Ano passado esteve no All-Star, mas pela equipe da Roma.

Nome: Michael Sheehan Bradley Idade: 26 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Toronto FC

Graham Zusi – Sporting KC

Veterano da época do Kansas City Wizards, Zusi é um dos líderes do atual campeão da liga. Presente na Copa do Mundo, o meia jogou todas as quatro partidas da seleção na competição e deu duas assistências.

A Universidade de Maryland foi a porta de entrada para o futebol, com passagens pelo time amador do Central Florida Kraze. Em 2009, assinou com o Kansas, onde faz uma temporada de estreia regular. No ano seguinte, ficou muitos jogos no banco, entrando em algumas partidas no segundo tempo.. Já em 2011, ganhou espaço no clube, onde é titular absoluto até hoje.

Na temporada passada foram 32 jogos, com seis gol na conta, ajudando o SKC a faturar seu segundo título da liga. Em 2014, já são três gols em 14 partidas disputadas.

Nome: Graham Jonathan Zusi Idade: 27 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Sporting Kansas City

Clint Dempsey – Seattle Sounders

Atual capitão dos Estados Unidos, Clint Dempsey é o atual “cara” do US Team. Já disputou três Copas do Mundo – anotando quatro gols –, três Copas Ouro e a Copa das Confederações de 2009. Voltou à MLS em agosto do ano passado, vindo de uma temporada ruim no Tottenham.

Seu primeiro clube foi na Universidade de Furman, os Paladins. Em 2004, foi para o NE Revolution, onde atuou por três temporadas. Foi para o futebol inglês, jogando no Fulham de 2006 até 2012, quando se mudou para o Tottenham. Com uma passagem ruim, o meia voltou aos EUA em 2013 e assinou com o Sounders. No período de recesso entre as temporadas da MLS, Dempsey voltou ao Fulham por alguns meses.

No ano passado, como chegou no meio da temporada, Demspey só jogou 12 vezes e marcou um único gol na temporada regular. Já em 2014, o craque é um dos destaques do campeonato, com nove gols em 12 partidas. Após um início arrasador, o camisa 2 ainda não conseguiu voltar a jogar bem pelo time de Washington depois do mundial, com a equipe sofrendo derrotas surpreendentes para LA Galaxy e SJ Earthquakes.

Nome: Clint Drew Dempsey Idade: 31 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Seattle Sounders

Obafemi Martins – Seattle Sounders

O popular Oba Oba Martins foi outro que levou seus talentos para os Estados Unidos. Hoje o nigeriano é um dos destaques do Seattle junto com Dempsey. O atacante disputou três Copas Africanas e uma Copa do Mundo, além de ter passagens por vários clubes europeus importantes em diversas ligas.

Sua carreira começou no Reggiana, da Itália, em 2001, sendo contratado pela Internazionale no ano seguinte. Em 2006, foi contratado pelo Newcastle, onde alternou boas e más fases, mas marcou 33 gols. No Wolfsburg, não repetiu o mesmo desempenho de antes e foi vendido ao Rubin Kazan, da Rússia. Passou pelo Birmingham e retornou ao clube russo. Antes de se mudar para Seattle, Oba Oba passou pelo Levante.

Pelos Sounders, Martins tem 39 jogos e 16 gols marcados, além de 10 assistências. Neste ano, são 18 partidas disputadas e oito gols, formando com Dempsey a dupla de ataque titular. Esta será sua primeira partida pelo time das estrelas.

Nome: Obafemi Akinwunmi Martins Idade: 29 anos Nacionalidade: Nigéria Clube: Seattle Sounders

Landon Donovan – LA Galaxy

Landon Donovan é o maior artilheiro da história da Major League Soccer com 137 gols e fica em segundo na lista de assistências, com 121. Além disso, ele tem 57 gols e 56 assistências pela seleção dos Estados Unidos. Essa será a 14ª participação seguida de Donovan no All-Star Game. Considerado o maior jogador norte-americano de todos os tempos, o camisa 10 tem cinco títulos da MLS Cup, três pelo Galaxy e dois pelo SJ Earthquakes, marca não alcançada por qualquer equipe.

Donova iniciou sua carreira participando do Project-40, um projeto de MLS e Nike para desevolver novos jogadores. Com apenas 17 anos, foi para a Alemanha jogar no Bayer Leverkusen B. Subiu para a equipe principal, mas não teve oportunidades e foi emprestado para o SJ Earthquakes por quatro anos, onde conquistou dois títulos. Voltou ao Leverkusen em 2004, mas não se firmou e foi vendido ao LA Galaxy, maior rival do Quakes.

Logo de cara conquistou a MLS Cup e a US Open Cup, gravando seu nome no clube com apenas 23 anos. Em 2008, foi emprestado ao Bayern de Munique e em 2009 e 2011 ao Everton, todos no período de recesso da MLS, da mesma maneira de Beckham no Milan.

Na temporada passada foram 24 jogos e 10 gols marcados. Em 2014, o começo para Landon foi péssimo: sete partidas horrorosas, até que o corte do elenco da seleção para a Copa abriu os olhos do jogador. Agora ele soma 17 jogos em 2014 e 4 gols anotados, sem falar das boas atuações e sete assistências.

Nome: Landon Timothy Donovan Idade: 32 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: LA Galaxy

Thierry Henry – New York RB

O craque francês está na terra do Tio Sam desde 2010, quando assinou com o New York RB. Eleito para a seleção do campeonato duas vezes, Thierry Henry venceu o Supporters Shield em 2013. O craque disputou 132 jogos pela seleção francesa e anotou 51 gols, além do título do Mundial de 1998.

Henry começou sua carreira no Monaco, da França, em 1994. Após uma boa Copa do Mundo em 1998, foi vendido a Juventus e dois anos depois contratado pelo Arsenal, onde conquistou muitos títulos e marcou seu nome na história do clube. Em 2007, mudou-se para a Espanha e ficou por três anos no Barcelona.

Ano passado foram 27 jogos e 15 gols, levando o NYRB à semifinal da Conferência Leste. Em 2014, atuou em 19 partidas e fez cinco tentos na campanha regular de sua equipe.

Nome: Thierry Daniel Henry Idade: 36 anos Nacionalidade: França Clube: New York RB

Caleb Porter – Portland Timbers

Caleb Porter é o treinador responsável por comandar a equipe da Major League Soccer no jogo contra o Bayern de Munique. Atualmente, ele é o técnico do Portland Timbers. O ex-meio campista jogou na Universidade de Indiana antes de começar sua curta carreira na MLS. Passou por San Jose Clash e Tampa Bay Mutiny, mas encerrou a carreira cedo devido a sequência de lesões no joelho.

Porter começou como técnico da Universidade de Akron e tava bastante sucesso, conquistando um título da NCAA e lapidando atletas que estão fazendo sucesso atualmente, como DeAndre Yedlin e Darlington Nagbe. Antes de chegar à Portland em 2013, ele também esteve à frente da seleção sub-20 dos Estados Unidos.

Na temporada passada, o Portland foi o primeiro colocado da temporada regular na Conferência Oeste, com 57 pontos. Com isso, Porter foi eleito o melhor técnico do ano.. Nos playoffs, a equipe passou pelo Seattle Sounders, 5 a 3 no agregado, e foi até à final da conferência, mas acabou perdendo para o Real Salt Lake, 5 a 2 no agregado. Neste ano, o Timbers está em 7º lugar com 27 pontos, com 6 vitórias, 8 derrotas e 9 empates.

Nome: Caleb Porter Idade: 39 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Portland Timbers

Opções no Banco de Reservas

Bill Hamid - Goleiro Nome: Abdul Hamid Idade: 23 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: DC United

Michael Parkhurst - Zagueiro Nome: Michael Parkhurst Idade: 30 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: Columbus Crew

Bobby Boswell - Zagueiro Nome: Robert Allen Boswell Idade: 31 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: DC United

Aurelien Collin - Zagueiro Nome: Aurélien Collin Idade: 28 anos Nacionalidade: França Clube: Sporting Kansas City

Sean Franklin - Lateral Direito Nome: Sean Michael Franklin Idade: 29 anos Nacionalidade: Estados Unidos Clube: DC United

Osvaldo Alonso - Volante Nome: Osvaldo Alonso Moreno Idade: 28 anos Nacionalidade: Cuba Clube Seattle Sounders

Liam Ridgewell - Meio-Campo Nome: Liam Matthew Ridgewell Idade: 30 anos Nacionalidade: Inglaterra Clube: Portland Timbers

Will Johnson - Meio-Campo Nome: William David Johnson Idade: 27 anos Nacionalidade Canadá Clube: Portland Timbers

Diego Valeri - Meio-Campo Nome: Diego Hernán Valeri Idade: 28 anos Nacionalidade: Argentina Clube: Portland Timbers

Maurice Edu - Meio-Campo Nome: Edu Maurice Edu, Jr. Idade: 28 anos Nacionalidade Estados Unidos Clube: Philadelphia Union

Dom Dwyer - Atacante Nome: Dominic James Dwyer Idade: 24 anos Nacionalidade: Inglaterra Clube: Sporting KC

Tim Cahill - Atacante Nome: Timothy Filiga "Tim" Cahill Idade: 34 anos Nacionalidade: Austrália Clube: New York RB

Erick Torres - Atacante Nome: Erick Estéfano Torres Padilla Idade: 21 anos Nacionalidade: México Clube: Chivas USA