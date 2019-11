Em preparação para a temporada, Napoli e Barcelona se enfrentam em Genebra

Nesta quarta-feira (06), Napoli e Barcelona jogarão mais um amistoso de pré-temporada na preparação das duas equipes para a temporada de 2014/2015, no estádio de Genebra, na Suíça, as 15h00 (Brasília).

O Napoli vai para o seu quarto jogo na pré-temporada. Nos três anteriores, venceu as três partidas, contra Feralpi Salò, da Itália (vitória por 2 a 0), Kalloni, da Grécia (vitória por 3 a 1), e contra o PAOK, também da Grécia (vitória por 2 a 0). Já o Barcelona, vai apenas para sua segunda partida na pré-temporada. A primeira, também no último sábado, foi com um empate contra o Nice, da França, por 1 a 1.

Napoli embalado pelas novas chegadas e pela volta de Higuaín

O Napoli vai para seu segundo grande amistoso de pré-temporada com quatro novidades entre os convocados com relação aos que estiveram no San Paolo para o duelo com o PAOK, no último sábado: sai Dumitru e volta Zuñiga (substituído exatamente pelo sueco de última hora no sábado), sai Rosati e aparece Andujar, sai o autor do segundo gol contra o PAOK, Radosevic, aparece Insigne, liberado no fim de semana para participar do casamento do irmão e sai o lesionado Pandev para a entrada de Higuaín, que, no entanto, deve ficar apenas no banco de reservas. O jogador ainda treinará em Nápoles amanhã pela manhã, antes de viajar e se unir ao resto do elenco diretamente em Genebra. Os zagueiros Henrique e Fernandez, que se reapresentaram apenas ontem, seguem fora.

É um importante confronto para o Napoli, como declarou o técnico Rafa Benítez, que quer usar o amistoso contra o Barça para a preparação para a UEFA Champions League, como declarou: "Eu diria que estamos treinando duro para dar o nosso melhor. Precisamos entender a forma da forma dos jogadores que voltaram recentemente da Copa do Mundo, no entanto, eu vi sinais positivos. Estamos dispostos a vencer e estamos trabalhando duro, especialmente com os jogadores que já estavam treinando anteriormente. É muito cedo para dizer quem vai jogar, mas estou confiante e eu acredito que o time estará pronto para jogar contra qualquer equipe".

Entre voltas e ausências, Luis Enrique dá chances para os jovens de La Masia

O time terá muitas ausências, dentre elas Messi, Mascherano e Daniel Alves, que estão retornando da Copa do Mundo, e voltaram aos treinos em Barcelona nesta última terça-feira (05), além de Neymar, que não voltou aos treinos no campo, ficou fazendo trabalho físico com Adriano, Mathieu e Xavi, ainda pela lesão que sofreu durante o Mundial. Serão desfalques também Xavi e Mathieu, machucados. Também não foram convocados: Song, Affelay e Luis Suárez, este último suspenso pela Fifa de jogos oficiais desde a Copa do Mundo.

Para a partida contra o Napoli, o técnico Luis Enrique relacionou muitos jovens que estiveram nas categorias inferiores na última temporada, incluindo os que venceram a versão sub-19 da Uefa Champions League ou que jogaram a última temporada pelo Barcelona B na segunda divisão espanhola, como o zagueiro Alejandro Grimaldo e o atacante Munir El Haddaddi, que jogaram pelo Barcelona B e foram campeões europeus sub-19.

Mas o time terá a presença de jogadores que jogaram a Copa do Mundo, como Andrés Iniesta, que falou sobre a importância da partida: "Estamos trabalhando duro com a próxima temporada em mente e o jogo com o Napoli em Genebra é muito importante para nós". Já outros, como o zagueiro Piqué, destacaram o primeiro jogo no estádio de Genebra, além de destacar a importância do adversário: "É uma grande equipe, que respeitamos muito. Será um jogo muito disputado. E quero muito conhecer o estádio de Genebra. Espero que haja muitos torcedores do Barça".

No último duelo, goleada catalã

O último encontro entre as duas equipes foi no Troféu Joan Gamper de 2011, o tradicional torneio que o Barcelona promove antes da temporada começar. Naquela ocasião, os catalães venceram por 5 a 0, com gols de Cesc Fabregas, que marcara ali seu primeiro gol com a camisa blaugrana, Keita, Pedro, e Messi, que marcou duas vezes. Destes, somente Pedro será relacionado para a partida.

Esta foi a única partida entre as duas equipes na história do confronto. Naquela temporada de 2011/2012, ambas as equipes seriam campeãs de suas copas nacionais, o Barcelona, da Copa do Rei, vencendo o Athletic Bilbao na final, e o Napoli, da Coppa Italia, vencendo a Juventus na final.