Bayern de Munique enfrenta as estrelas da Major League Soccer no All-Star Game

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha encerra sua pré-temporada em um grande e importante jogo. Os bávaros duelam na noite desta quarta-feira (06), às 22h30 (Brasília), contra as estrelas da Major League Soccer, na 19ª edição do All-Star Game.

O jogo das estrelas da MLS começou em 1996, ano de fundação da liga. O time do Leste venceu o Oeste por 3 a 2, com show de Carlos Valderrama. Com o passar dos anos o formato foi mudando, em 1998 aconteceu uma partida entre os atletas americanos e os estrangeiros. Em 2002, com o sucesso da Seleção na Copa do Mundo, a partida foi entre as estrelas e ao US Team.

A partir de 2003, os craques da MLS jogam com uma equipe com destaque mundial. A estreia desse formato foi contra o Chivas Guadalajara, vitória das estrelas por 3 a 2. Em 2005, o adversário foi o Fulham, e nos anos seguintes: Chelsea duas vezes, Celtic, West Ham, Everton, Manchester United duas vezes, Roma e este ano o Bayern. Contra equipes europeias são cinco vitórias, três derrotas e um empate.

O jogo será em Portland, na casa dos Timbers, o Providence Park. Os jogadores do MLS Team se apresentaram logo após seus respectivos jogos no fim de semana, já o Bayern chegou à cidade no sábado (02) e segue treinando desde então.

Muitas mudanças e craques mundiais no MLS Team

As primeiras mudanças vieram na semana passada. Omar González e Robbie Keane não foram liberados pelo LA Galaxy para atuar no jogo festivo. O motivo seria o clássico contra o SJ Earthquakes dois dias após a partida festiva. Outro corte foi a de Chad Marshall, que vem sofrendo a algum tempo com uma lesão. Os substitutos serão Maurice Edu, Sean Frankin e Bobby Boswell.

"Dados os minutos limitados que Omar e Robbie teriam de jogar devido a ter um jogo na sexta-feira e o prejuízo de Chade, senti que precisávamos para trazer Sean, Bobby e Maurice para nos fornecer mais suporte na defesa", disse Caleb Porter, comandante do time das estrelas.

Jermain Defoe sofreu uma lesão na virilha e também foi cortado, Dom Dwyer, outro inglês do Sporting Kansas City, ficará com a vaga. Outro que está fora é Kyle Beckerman, o volante sentiu problemas nos pés e acabou sacado nesta terça-feira (05). Liam Ridgewell foi convocado no seu lugar.

Varios astros do futebol mundial que atuam na Major League Soccer participaram da festa. Tim Cahill, que disputou a Copa do Mundo pela Austrália, comentou sobre a partida: “Eu acho que é muito importante, puramente por causa do fato de retribuir o carinho dos fãs, e ao mesmo tempo testar a qualidade do campeonato”.

Landon Donovan, maior jogador da história dos Estados Unidos e que jogou no Bayern no verão de 2009 por empréstimo, comentou sobre os jogadores do time alemão: “Eles são talentosos. Quando você tem a chance de jogar com caras como Phillip Lahm e [Franck] Ribéry, você aprende muito sobre o jogo e o que é preciso para chegar ao próximo nível. Obviamente assistindo a Copa do Mundo e como Alemanha dominou o seus adversários era impressionante, por isso há muita coisa que podemos aprender mesmo nesta idade de assistir esses caras e ver como eles fazem as coisas”.

Além de Donovan, Henry estará no time das estrelas da liga americana. O camisa 14 concedeu entrevista na segunda (03) e encontrou-se com Ribéry na sala de imprensa. Campeão mundial em 1998, Henry não poupou elogios ao atual craque francês: “Ribery é muito altruísta, ele joga para o time. Quando ele pode marcar, ele passa. Acho que ele deveria ter ganhado a Bola de Ouro no ano passado. Não posso parar de falar sobre suas qualidades”.

O técnico Caleb Porter vai ter trabalho para escalar a equipe titular, além dos desfalques, há também a duvida de onde cada jogador irá atuar. Na defesa podemos ter apenas três zagueiros, com Yedlin improvisado. Outra questão seria trazer Maurice Edu para a defesa. Na frente, o treinador deve optar por Donovan, Martins e Henry.

Bayern quer fechar a preparação para a temporada com vitória

A preparação do Bayern começou com um amistoso com o MSV Duisburg, muitos jovens foram utilizados e a partida acabou empatada em 1 a 1. Participaram da Telekom Cup e, logo de cara, pegaram o Borussia M’gladbach; após empate em 2 a 2, 5 a 4 nos pênaltis para os bávaros. Na final contra o VfL Wolfsburg, grande atuação de Robert Lewandowski e 3 a 0 na conta. Depois 1 a 0 contra o Chivas em uma partida fraca tecnicamente.

Pep Guardiola acredita que o All-Star Game será um ótimo teste para a sua equipe, que disputa a Super Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund: "Para nós é um bom teste para jogar contra os melhores jogadores da MLS", disse o espanhol.

Sobre o seu ex-atleta Thierry Henry, na qual treinou no Barcelona, ele falou: “Thierry é uma pessoa extraordinária e um dos maiores jogadores da França”.

Os atletas que disputaram a Copa do Mundo, entre eles Dante, Neuer, Gotze, devem se apresentar nesta quarta-feira (06). Guardiola disse que vai utilizar alguns deles, mas por poucos minutos: “Eu preciso falar com os jogadores. Doze horas você vai chegar e, em seguida, jogar futebol. Eu não acho que eles vão jogar mais de 15 minutos.”

A partida será especial para Julian Green, atacante que nasceu na Flórida e rapidamente foi para as categorias de base do clube alemão. O mundo viu seu potencial na Copa do Mundo, quando marcou um gol nas oitavas de final contra a Bélgica. Certamente ganhará alguns minutos a mais na equipe principal no jogo das estrelas.

Lewandowski viu a crescente cultura do futebol e comentou sobre isso: "Eu vim para os Estados Unidos antes e percebi o quão especial a cultura do futebol aqui. Muitos jogadores querem vir para a MLS hoje em dia".

A equipe que entrará em campo será um pouco alternada entre jogadores que serão titulares e outros reservas na temporada 2014/2015. A defesa deve ser formada por Javi Martinez e Badstuber. Hojbjerg e Sebastian Rode farão o meio de campo e Robert Lewandowski comandará o ataque.