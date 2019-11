Neymar realiza mais testes, é liberado e volta aos treinos no Barcelona

Depois do susto sofrido durante a partida contra o Colômbia, nas quartas-de-final da Copa do Mundo, Neymar foi liberado pelos médicos do Barcelona para treinar. Segundo os médicos, o brasileiro poderá ter condições de jogo em até 12 dias. Neymar fraturou a terceira vértebra da coluna após sofrer uma joelhada de Zúñiga. O atacante completou quatro semanas e meia de recuperação, já deixou a cinta ortopédica, mas ainda segue treinando separado do grupo.

Segundo o site oficial do Barcelona, o brasileiro passará por um período de três semanas de treinamento intenso para recuperar a forma física mais rapidamente. Ainda no próprio portal, Neymar estará presente no Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de pré-temporada que acontece no Camp Nou, no dia 18 de agosto, contra o León, do México. A expectativa é que o brasileiro já tenha condições de jogo, tanto que foi incluído no material de divulgação da partida, lançado nesta quarta-feira (6)

Ao que tudo indica, o Barcelona começará a temporada com seu elenco 100%, aguardando apenas a situação de Luis Suárez, que será julgado pelo Tribunal Arbitrário do Esporte, TAS, para saber se conseguirá liberação da punição da FIFA, pela mordida em Chielini na Copa do Mundo. Song, Afellay e Adriano, ainda se recuperando de um distúrbio cardíaco, treinaram com bola no centro de treinamento do Barcelona. Xavi, Mathieu, e o lateral direito da base Patric, foram poupados do jogo contra o Napoli e fizeram trabalho regenerativo.

Neymar está na propaganda de divulgação do Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Site oficial do Barcelona)