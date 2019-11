Resultado do jogo Nacional x San Lorenzo na final da Copa Libertadores 2014

23:13 Nós, vamos ficando por aqui. Na próxima quarta-feira, estaremos de volta com todos os detalhes do capítulo final desta grande decisão. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

23:11 Agora a decis!ao é no Gasometro. Serão 90 minutos onde quem vencer é campeão. O empate leva o jogo para a prorrogação.

47' Vindo do banco de reservas ele recebeu o lançamento, dominou com dificuldades, tocou na saída de Torrico e nada está definido na final da Libertadores! Fim de jogo! Nacional e San Lorenzo seguem empatados!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! JULIO SANTA CRUZ EMPATA E EXPLODE O DEFENSORES DEL CHACO!

45' Três minutos de acréscimo no segundo tempo.

40' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO: Kalinski entra no lugar de Ortigoza.

35' Dominguez desarma Mercier na linha da grande área, mas tropeça no próprio pé e desperdiça bom ataque do Nacional.

31' SAN LORENZO MEXE DE NOVO: sai Romagnoli, entra Barrientos.

22' TRÊS SUBSTITUIÇÕES SIMULTÂNEAS: no Nacional, saíram Coronel e Orué e entraram Lusardi e Julio Santa Cruz. No San Lorenzo Villalba deu lugar a Verón.

19' Depois de uma troca de passes na lateral direita, Villalba fez um lindo cruzamento para o aniversariante Mauro Matos que chutou forte, no cantinho, sem dar qualquer chance para Ignacio Don!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LORENZO! MAURO MATOS ABRE O PLACAR E COLOCA O CICLÓN EM VANTAGEM EM ASSUNÇÃO!

17' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO DO JOGO: no Nacional, sai Benítez, entra Domínguez.

15' Melgarejo cobra escanteio e Cáceres tenta o cabeceio, sem levar perigo à meta do San Lorenzo.

12' Mendoza toma a bola de Ortigoza e, na divida com o volante do San Lorenzo vai ao chão. Torcida paraguaia pede pênalti, mas o árbitro corretamente manda seguir.

10' Segundo tempo de poucas emoções até aqui.

4' San Lorenzo procura os espaços na zaga do Nacional.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga em mais 45 minutos de Nacional x San Lorenzo pela final da Libertadores.

22:18 San Lorenzo também vai voltando para o campo.

22:14 O Nacional volta para o gramado.

22:12 ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO (Fonte: Fox Sports)

Nacional 0 San Lorenzo 0 Finalizações 4 8 Finalizações Certas 1 4 Faltas Cometidas 4 3 Escanteios 5 1 Impedimentos 1 1 Posse de Bola 41% 59%

22:03 Primeiro tempo muito bem disputado com os dois times saindo bastante para o ataque e buscando o gol. San Lorenzo um pouco superior.

O árbitro apita o fim do primeiro tempo em Assunção. Zero a zero.

45' Vamos até os 46.

45' Piatti tenta invadir a área, mas é desarmado por Piris.

41' Mesmo sem ângulo, Piatti arrisca bom chute e exige boa defesa do goleiro do Nacional.

35' Orué arrisca de fora da área e manda longe do gol.

33' Piatti chuta de fora da área e Don faz a defesa tranquila.

30' INACREDITÁVEL A CHANCE PERDIDA PELO SAN LORENZO! Piatti bateu forte e cruzado na entrada da área e acertou a trave. Na volta, Villalba tentou o chute mas a bola explodiu no companheiro Matos, que evitou o gol do próprio time!

26' QUE CHANCE PERDEU O NACIONAL! Melgarejo cobrou escanteio, Ortigoza resvalou e Cáceres chutou por cima, a poucos metros do travessão de Torrico. Grande momento do Nacional!

26' OPA, TORRICO... Em escanteio cobrado pelo Nacional, Torrico saiu mal e quase deu o gol de presente para Melgarejo.

22' Nacional tenta lançamento longo e, Gentiletti, sozinho, dá escanteio de presente para os donos da casa. Na cobrança, a bola viaja por toda a grande área e volta para o San Lorenzo.

20' San Lorenzo no ataque! Piatti, Matos e Villalba tentaram concluir a gol, mas foram parados pelo sistema defensivo do Nacional.

15' PRIMEIRA BOA CHANCE DO JOGO! Nacional desarma o San Lorenzo no meio de campo, Benítez recebe o cruzamento e ajeita de cabeça para Bareiro, que bate de primeira por cima do gol de Torrico.

8' San Lorenzo no ataque. Villalba tenta chute de longe e Don faz a defesa.

6' Piatti recebe pela esquerda, tenta levar para a linha de fundo, mas é desarmado por Piris e toca na bola antes que ela saísse para fora do campo. San Lorenzo começa a se soltar.

4' Romagnoli arrisca de fora da área e acerta o árbitro Wilmar Roldan.

3' Nacional tenta o primeiro ataque do jogo e ganha escanteio.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga na decisão! A partir de agora Nacional e San Lorenzo começam a definir o novo campeão da Copa Libertadores da América!

21:14 Tudo pronto para o início do jogo!

21:12 Importante: o gol fora de casa não é levado em conta como critério de desempate na final. Outra mudança: em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, teremos uma prorrogação antes dos pênaltis.

21:10 O San Lorenzo também já está no gramado.

21:09 Nacional do Paraguai entra em campo e é recepcionado com uma linda festa por seus torcedores. Fogos, papéis picados e um bandeirão para saudar o clube paraguaio.

21:07 Sem Brian Montenegro, cortado por torção no tornozelo, Nacional se prepara para subir ao gramado.

21:03 A tão desejada Taça só conhecerá o seu novo dono na semana que vem, mas já marca presença no Defensores Del Chaco.

20:46 Faltam 30 minutos para o início da final da Libertadores. Torcedores do Nacional no Defensores Del Chaco vão preenchendo seus poucos espaços ainda vazios.

20:24 A pouco menos de uma hora para o início da partida, o público já é muito bom no Defensores Del Chaco. Torcida do San Lorenzo também está presente e esgotou os 4.500 ingressos de que dispunha.

20:20 O NACIONAL TAMBÉM JÁ ESTÁ ESCALADO. Gustavo Morinigo vai a campo com Don; Coronel, Piris, Cáceres e Mendoza; Melgarejo, Torales, Lusardi e Orué; Benítez e Bareiro.

20:12 SAN LORENZO CONFIRMADO por Edgardo Bauza com Torrico; Buffarini, Fontaini, Gentiletti e Más; Mercier, Ortigoza, Villalba, Piatti e Romangoli; Matos.

20:07 TRIO DE ARBITRAGEM COLOMBIANO: Wilmar Roldán é o árbitro da primeira partida decisiva da Libertadores. Ele é auxiliado pelos também colombianos Wilmar Navarro e Wilson Berio.

20:00 Já Gentiletti, jogador do San Lorenzo, analisou o Nacional: "Estamos vendo alguns vídeos. Eles saem rápido, tem volantes que vão até a área. Não sei como será a partida, mas eles vão para o ataque, não vou ficar só nos estudando", palpita. "Temos as mesmas possibilidades que eles", acredita.

19:55 Goleiro do Nacional, Ignacio Don espera "um jogo muito difícil" e não parece preocupado com o mais ilustre torcedor do San Lorenzo ser o Papa Francisco: "Isso fica fora do campo".

19:52 Maior estádio do Paraguai, o Defensores Del Chaco recebe pelo segundo ano seguido o primeiro jogo da final da Libertadores. No ano passado, o Olimpia bateu o Atlético-MG por 2 a 0 em Assunção. (Foto: Divulgação)

19:49 O técnico Edgardo Bauza já definiu a equipe que vai entrar em campo para essa primeira parte da decisão. Na zaga, sai Cetto e entra Fontaini. O Ciclón deve ir a campo com Sebastián Torrico; Julio Buffarini, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti e Emmanuel Más; Héctor Villalba, Juan Mercier, Néstor Ortigoza e Ignacio Piatti; Leandro Romagnoli e Mauro Matos.

19:47 Técnico do Nacional, Gustavo Morinigo tem uma dúvida para a partida de logo mais: Brian Montenegro, Hugo Lusardi ou Fredy Bareiro. Um destes três ficará no banco no início da partida.

19:45 FIQUE DE OLHO: Romangoli, meia do San Lorenzo, é um dos melhores jogadores da Libertadores de 2014. (Foto: Divulgação/San Lorenzo)

19:41 FIQUE DE OLHO: Brian Montenegro, atacante contratado pelo Nacional na pausa para a Copa do Mundo, marcou um gol na semifinal contra o Defensor. (Foto: Getty Images)

19:38 Edgardo Bauza, o treinador do San Lorenzo, destacou o que chama de momento "maravilhoso": "Todo o mundo do futebol queria estar aqui. Tem que haver a pressão, mas temos que aproveitar. Temos que reduzir a ansiedade e saber o que faremos. Se não, não se ganha. Confio muito na minha equipe e sei que vamos jogar esses primeiros 90 minutos com muita raça".

19:35 Gustavo Morinigo, técnico do Nacional, destacou a importância do jogo de ida: "Vai ser fundamental para a definição do confronto. Não sei se ansiedade é a palavra para definir o que estamos sentindo. Dizem que somos o segundo time de todo paraguaio, sabemos que todo o país está conosco. O San Lorenzo é favorito, mas, a essa altura, não podemos ter medo de nada".

19:32 Este é o primeiro duelo entre as duas equipes na história.

19:31 O San Lorenzo também chegou à esta final após uma derrota. A classificação, porém, já estava mais que garantida após uma vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar no jogo de ida da semifinal. Assim, o revés de 1 a 0 em La Paz não conseguiu sequer o torcedor do Ciclón.

19:28 Para o Nacional, chegar a final já é mais que histórico. A façanha que nem o mais otimista torcedor paraguaio poderia imaginar no início do torneio foi alcançada após uma derrota por 1 a 0 para o Defensor, do Uruguai, na semifinal. No jogo de ida, os tricolores haviam vencido em casa por 2 a 0.

19:25 Já o San Lorenzo, que há anos vive com o fantasma de ser o único dos "cinco grandes" argentinos a não ter levantado a Taça Libertadores, chegou como candidato a "correr por fora", decepcionou na fase de grupos e, no mata-mata, se transformou em grande favorito ao título. Com um futebol cada vez mais bem jogado, o Ciclón chega à final após cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

19:21 O outrora desacreditado Nacional busca fazer história e entrar na galeria de campeões improváveis da Libertadores. Pior dos 16 classificados para as oitavas de final, o clube paraguaio soma cinco vitórias, quatro empates e três derrotas no torneio. Em casa, são cinco vitórias e um empate. No Defensores Del Chaco, tr~es vitórias e nenhum gol sofrido.

19:17 38 times, 11 países, 136 jogos... Depois de mais de seis meses de disputa, a Libertadores enfim entra nos seus 180 minutos decisivos. De um lado, o futebol parraguaio, representado pelo Nacional, busca o quarto título e o segundo campeão de sua história. Do outro, a Argentina, maior campeã com 22 conquistas, busca ganhar mais um integrante no grupo de campeões.

19:15 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga na final da Copa Libertadores da América de 2014. Chegou a hora de Nacional e San Lorenzo começarem, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, a decidir quem será o novo campeão da América.