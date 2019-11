Resultado do jogo amistoso Napoli x Barcelona

16:50 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Napoli e Barcelona. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

47' FINAAAAAL DE JOGO!!!

45' Mais dois minutos de acréscimo!

44' Deulofeu vinha pela esquerda, mas na hora de bater para o gol, acabou travado pela zaga.

42' UUUH!! Rafael faz outra boa intervenção. Após cruzamento na grande área, o goleiro precisou de duas oportunidades para afastar o perigo com os pés.

39' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Albiol; ENTRA: Luperto.

37' QUASE O EMPATE! Deulofeu ginga de frente para a marcação e chute colocado. Rafael faz grande defesa!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!! Dzemaili viu Bravo avançado e bateu forte de fora da área. Bravo vai na bola com a mão mole e não segura. Aceitou o goleirão do Barcelona!!

32' O Napoli, muito fechado, espera o Barcelona, que por sua vez, não arrisca muito em suas subidas.

31' O colombiano Zúñiga, responsável por lesionar Neymar durante a Copa do Mundo, está em campo.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Bartra; ENTRA: Bagnack.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Pedro; ENTRA: Adama Traoré.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Rafinha Alcântara; ENTRA: Deulofeu.

28' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Gargano; ENTRA: Vargas.

28' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Hamsik; ENTRA: Zúñiga.

27' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Callejón; ENTRA: Dzemaili.

25' O jogo perde bastante em ritmo, mas o Barcelona segue melhor.

22' Com as substituições, o Napoli se fecha e atrai o Barcelona.

18' Vários atletas do Barcelona B em campo. O amistoso virou um grande teste para La Masía. Bartra virou o capitão.

17' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Rakitic; ENTRA: Halilovic.

17' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Busquets; ENTRA: Sergi Samper.

16' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Munir; ENTRA: Sandro Ramírez.

16' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Piqué; ENTRA: Edgar Ié.

16' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Jordi Alba; ENTRA: Grimaldo

15' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Jorginho; ENTRA: Mertens.

15' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Insigne; ENTRA: Inler.

15' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Iniesta; ENTRA: Sergi Roberto.

11' Jogadores do Barcelona vão para o aquecimento. Mudanças podem pintar em breve.

10' Pedro carrega pela esquerda, puxa para o meio e dispara de fora da área. A bola sobe e sai sem perigo para a meta de Rafael.

8' Rafinha carrega na intermediária e solta a bomba de canhota. Rafael segura sem dar rebote.

6' MAIS BARÇA! Jordi Alba faz boa jogada pela esquerda e rola para Pedro desperdiçar boa chance. Agora com a canhota.

4' UUUH!! Após escanteio, Pedro pega a sobra de primeira, a bola desvia e quase entra!

2' Barcelona inicia o segundo tempo trocando passes e valorizando a posse de bola.

1' Apenas o Napoli fez substituições. O Barcelona é o mesmo para o segundo tempo.

0' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Maggio; ENTRA: Mesto

0' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Britos; ENTRA: Ghoulam

0' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI! SAI: Zapata; ENTRA: Michu

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!!

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!!!

43' Após saída de bola errada do Barcelona, Insigne tenta lançamento pelo meio para Hamsik, mas Piqué corta.

41' CARTÃO AMARELO PARA KOULIBALY! Por falta em Rafinha.

38' Boa bola agora de Rafinha para Munir, que prefere concluir com a canhota quando o melhor seria com a direita. Rafael sai bem e abafa.

36' O jogo volta a ficar muito brigado no meio de campo.

35' Barcelona troca passes até Iniesta resolver arriscar da entrada da área. A bola explode na defesa e sai pela linha de fundo.

32' Insigne capricha no cruzamento, mas Zapata não alcança.

31' UUUH!!! Rakitic dá lindo passe para Munir, que desperdiça frente a Rafael. Boa defesa do brasileiro!

30' Atuando centralizado, quase como um falso 9, Rafinha não parece estar em suas melhores tardes. O brasileiro já errou alguns bons passes.

27' O Barcelona ronda a área do Napoli, mas não conclui. Após cruzamento de Jordi Alba, a zaga afasta, e Rafinha acaba cometendo falta.

25' Gargano lança Callejon mas Bravo sai bem, chega primeiro que o jogador do Napoli e tranquiliza para o Barcelona

24' Bravo sai bem do gol em duas oportunidades e salva o Barcelona.

22' Em contra-ataque, Montoya busca Pedro, mas Munir também se intromete na jogada. A zaga do Napoli afasta para escanteio.

20' Iniesta faz novo lançamento e novamente sai forte demais. Montoya não alcança.

18' Koulibaly chega duro em Rakitic próximo à linha lateral. Falta marcada.

16' Enfiada de bola para Munir que corria sozinho pela ala esquerda. O goleiro Rafael saiu da área e chegou primeiro que o jogador do Barcelona.

15' Vale lembrar que o colombiano Zúñiga, 'carrasco' de Neymar na Copa do Mundo, está no banco do Napoli nesta partida.

14' Iniesta busca lançamento para a área, mas a bola sai forte demais e fica com o brasileiro Rafael.

12' BRAVO! Após cobrança de falta, Hamsik cabeceou no canto esquerdo de Bravo que se esticou e fez grande defesa evitando o gol italiano.

12' Insigne arranca em contra-ataque e é derrubado por Pedro.

11' Montoya cruza para a área, e a zaga do Napoli afasta para escanteio.

9' O Napoli cobra rápido falta para a grande área, mas Insigne não alcança! Quase sai o primeiro dos italianos.

8' Rafinha apertou a saída de bola italiana e partiu no contra ataque, mas foi desarmado ao tentar driblar o marcador.

7' O Napoli sai jogando errado, Rafinha rouba a bola e toca para Pedro. O atacante tenta cortar, mas Albiol desarma! O Barcelona desperdiça a primeira boa chance do jogo.

5' Rakitic corta Gargano e sofre a falta.

4' O chileno Bravo está fazendo sua estreia com a camisa catalã nesse amistoso.

3' Até agora, Nenhuma jogada de perigo. Os dois meios estão bastante povoados.

2' O jogo começa muito brigado no meio, com muitos erros de passes de ambas as equipes.

1' Torcedores do Napoli presentes no estádio vaiam a posse de bola do Barcelona.

0' COMEÇAA O JOGO!!!

14:54 As equipes já estão em campo! Em instantes, começa o jogo!

14:52 BARCELONA ESCALADO! Bravo; Montoya, Piqué, Bartra, Alba; Busquets, Raktic, Iniesta; Rafinha, Munir e Pedro.

14:50 NAPOLI ESCALADO! Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Britos; Jorginho, Gargano; Callejon, Hamsik, Insigne; Duvan Zapata.

13:30 O Estádio de Genebra é o palco do confronto de logo mais entre Napoli e Barcelona. O estádio tem capacidade para 30 mil torcedores e promete receber bom público.

13:28 Goleiros: Ter Stegen, Bravo e Masip; Defensores: Montoya, Bartra, Piqué, Alba, Edgar Ié, Grimaldo; Meias: Sergio Busquets, Iniesta, Sergi Roberto, Rakitic, Rafinha, Samper, Halilovic; Atacantes: Deulofeu, Adama, Munir e Sandro.

13:27 O Barcelona divulgou a relação dos nomes para o amistoso contra o Napoli. Xavi Hernández e Mathieu, além de Messi, Neymar, Mascherano e Dani Alves, não foram relacionados.

13:26 O Barcelona precisa ter bastante cuidado com a linha ofensiva do Napoli. Juntos, Higuaín e Callejón marcaram 46 gols na Liga passada - 25 do argentino e 21 do espanhol, que também já balançou as redes cinco vezes nesta pré-temporada.

13:24 Se na temporada passada o Napoli ganhou os retornos de velhos conhecidos da Liga BBVA, como o zagueiro Raúl Albiol e os atacantes Higuaín e Callejón, neste ano os reforços ficaram por conta de Mariano Andújar (que substitui o ex-culé Pepe Reina), o zagueiro Koulibaly e o meia ofensivo Michu.

13:22 Outro craque que também está de volta ao Barcelona é Neymar. O jogador brasileiro foi um dos primeiros jogadores a chegar ao centro de treinamento do clube para passar por exames, nesta terça-feira (5).

13:20 Nesta terça-feira (5), o craque Lionel Messi voltou aos treinos no Barcelona e mostrou confiança para a próxima temporada. ''Foi genial me reencontrar hoje com meus companheiros no Barcelona. Primeira sessão de treinamento com eles e já estou pensando nos desafios emocionantes que temos pela frente nesta temporada''', escreveu o jogador em sua página oficial no Facebook.

13:16 O zagueiro Piqué, que atuará pela primeira vez no estádio suíço, inaugurado em 2003, afirmou: "É uma grande equipe, que respeitamos muito. Será um jogo muito disputado. E quero muito conhecer o estádio de Genebra. Espero haja muitos torcedores do Barça."

13:14 O Napoli vem de um ótima temporada, na qual terminou o Campeonato Italiano em terceiro lugar, posição que lhe garantiu a disputa da Champions League 2014/2015. Sendo assim, não será um adversário nada fácil para o Barça. "Estamos trabalhando duro com a próxima temporada em mente e o jogo com o Napoli em Geneva é muito importante para nós", disse Andrés Iniesta.

13:12 No segundo amistoso da temporada contra o Nice, da França, o Barcelona contou com o retorno de alguns titulares como Piqué, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Pedro e Xavi. Entretanto, ficou apenas no empate em 1 a 1 com a equipe francesa. Cvitanich e Xavi, ambos em cobranças de pênaltis, marcaram os gols. Além disso, o goleiro Ter Stegen, o zagueiro Mathieu e o meia Rakitic fizeram sua estreia com a camisa do Barça.

13:10 Josep Bartomeu, presidente do Barcelona: ​​"Barça jogou em Genebra contra uma equipe histórica como Napoli. Será uma excelente oportunidade para melhorar a equipe formada por Luis Enrique faltando apenas duas semanas do início oficial da equipe na temporada. O nível do adversário, a qualidade dos jogadores em campo e a atmosfera do estádio de Genebra, permitirá que os torcedores se divertam e desfrutam deste jogo.''

13:08 Em relação a partida, os presidentes de Napoli e Barcelona se mostraram animados com o confronto. "Estamos muito satisfeitos de jogar em Genebra contra uma das melhores e mais prestigiados clubes do mundo, o que nos ajudará a preparar da melhor forma possível na próxima temporada. Genebra é o local ideal para uma festa, mas também porque há muitos italiana e napolitana, em particular. E para eles, o Napoli jogou com determinação e com todas as suas estrelas: Higuain, Hamsik, Inler, ilustres, Beco, Mertens ... mais contratações que chegam", disse o presidente do Napoli Aurelio De Laurentiis.

13:06 Por sua vez, o Barcelona também venceu na sua primeira partida de pré-temporada. Pela Copa EuroAmericana, os catalães venceram o Recreativo Huelva por 1 a 0, com gol de Roman. Jogo marcou a estreia de Luis Enrique no comando dos culés. Nos outros jogos,

13:05 No primeiro amistoso da temporada, o Napoli derrotou o PAOK, da Grécia, por 2 a 0, com gols de Callejón e Radošević. Nos outros jogos, a equipe italiana bateu o FeralpiSalò, da Itália e o Kalloni (GRE).

13:04 O novo Barcelona de Luis Enrique faz, contra o Napoli, seu terceiro teste para a próxima temporada. Comandado por Rafa Benítez, que inicia seu segundo ano a frente da equipe. O time celeste é o atual campeão da Copa da Itália, título que obteve ao vencer a Fiorentina por 3 a 1, e disputará a Champions League, já que terminou o último Campeonato Italiano em terceiro lugar.

13:02 Esta não será a primeira vez que os dois times se encontram em amistoso de pré-temporada. Em 2011, o confronto ocorreu valendo pelo Troféu Joan Gamper e terminou em goleada de 5 a 0 a favor do Barcelona, no Camp Nou, com gols de Fábregas, Keita, Pedro e Messi, que marcou duas vezes.

13:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Napoli e Barcelona, partida válida pelo amistoso internacional, a ser disputada no Estádio de Genebra, na Suiça.