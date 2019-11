Ligue 1 2014/2015: até que ponto o fair-play financeiro influencia os planos de Monaco e PSG

Na última temporada da Ligue 1, Paris Saint German foi o campeão e o AS Monaco ficou em segundo lugar. As equipes com os maiores investimentos não tiveram muitas dificuldades para ficar na ponta da tabela. Ambos tiveram mais vitórias, mais gols marcados e muitas goleadas aplicadas.

Enquanto o time da capital terminou com 89 pontos e o clube do principado com 80, o terceiro colocado Lille só somou 71. O confronto direto entre eles foi parelho, nos dois turnos empates por 1 a 1. No total da temporada, o saldo do PSG foi melhor, já que foi até as quartas de final da Uefa Champions League, enquanto que o Monaco vinha da segunda divisão. Os parisiens venceram a Coupe de la Ligue, o ASM foi mal nas duas copas.

As contratações para a temporada 2013/2014 foram muitas. O Paris SG trouxe Cavani, do Napole; Marquinhos, zagueiro brasileiro que estava na Roma; Cabaye que atuava no Newcastle e Digne do Lille. Somando um total de 119,6 milhões de euros, ou R$ 455 milhões.

Pelos lados do principado o dinheiro também foi gasto. O primeiro “reforço” foi Radamel Falcão, ex-Atlético de Madrid. Depois dele veio um pacotão de contratações: James Rodríguez, João Moutinho, Toulalan, Abidal, Berbatov e outros jogadores que vieram de graça. No total de R$ 431 milhões.

Fair play financeiro da Uefa

O fair play financeiro surgiu como uma ideia ainda em setembro de 2009. Sua implementação se deu em 2011. Desde então, os clubes se entram em competições da Uefa tem que provar que não há dividas com outros clubes, jogadores, seguridades e autoridades fiscais.

O projeto começou a ser mais rigoroso em 2013, onde os clubes tiveram que passar a não gastar mais do que ganham. A Uefa criou o CFCB, Comitê que controla as finanças dos clubes que a partir desta temporada irá analisar as respectivas contas das últimas três temporadas.

As penalidades para quem não cumpre as sanções da CFCB variam desde advertências, multas, até mesmo redução de pontos, proibição de inscrição de novos jogadores nas competições da Uefa, desqualificação das competições e cassação de um título.

Sobre os proprietários que injetam dinheiro no clube por vontade própria, a Uefa afirma que: “Se o proprietário injeta dinheiro no clube através de um contrato de patrocínio com uma empresa com a qual está relacionado, os órgãos da Uefa terão de investigar e, se necessário, ajustar as receitas de patrocínio nos cálculos do resultado do equilíbrio de contas para um nível mais adequado.”

Quem comanda a fiscalização na França?

Na França quem controla, monitora e supervisiona as contas de todos os clubes é o DNCG, ou Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Esse órgão visa garantir que os proprietários sejam prudentes com a questão financeira. As penalidades na Ligue 1 são: embargos em transferências, redução do elenco do clube, rebaixamento e até mesmo a expulsão do clube da liga.

As consequências sofridas por PSG e Monaco

Quando a janela de transferências foi aberta, o PSG trouxe o brasileiro David Luiz, os valores giram em torno de 50 milhões de libras, um pouco a mais que o seu companheiro Thiago Silva, que valeu 44 milhões de euros. Depois houve uma “enxugada”, mesmo que pequena, na folha salarial.

Foram muitas vendas e dispensas. Alex, zagueiro brasileiro, foi para o Milan, assim como Menez. Jallet, ex-capitão, rumou para Lyon. De resto saíram vários jogadores que vieram da base e que não teriam espaço no time principal, entre eles estavam: Romain Habran, Youssouf Sabaly, Alphonse Aréola e Mickael Latour.

Clément Chantôme voltou de empréstimo, o meia estava no Toulouse. Jean-Christophe Bahebeck, outro que veio de graça, mesmo estando no Valenciennes o jogador pertencia ao time da capital. Por último, veio Sérge Aurier. O lateral direito já era especulado no clube e acabou acertando sua transferência. O que surpreendeu a todos foi a forma com que ele foi a Paris. O Toulouse o emprestou por uma temporada e opção de compra ao final do período. Uma clara forma de contornar o fair play financeiro.

Pelos lados de Monaco, a única grande contratação foi Tiémoué Bakayoko, que assinou por cinco temporadas. Os valores não foram divulgados, mas não foi muito dinheiro. As outras aquisições foram de jovens jogadores e empréstimos. O clube conseguiu a renovação do empréstimo do brasileiro Fabinho, que pertence ao Rio Ave. Touxe Lacina Traoré, do Everton.

As saídas foram muitas, a principal delas James Rodríguez foi para o Real Madrid. Éric Abidal, Obbadi, Dingomé e Rivière também deixaram o time.

Uma das causas dos baixos investimentos do Monaco é a situação financeira de seu proprietário, o russo Dmitry Rybolovlev. O magnata perdeu cerca de 54% de toda a sua fortuna em um divorcio bilhonário. Ao todo ele pagou 4,8 bilhões de dólares a ex-esposa Elena.

O futebol pode ser uma saída para reaver sua grande fortuna. A venda de jogadores e o corte de altos salários. Alguns dizem que Falcão Garcia pode deixar o time, já que pediu 18 milhões em salário.

Como será a temporada para esses dois clubes?

Mesmo com o aperto do fair play financeiro, o Paris Saint Germain conseguiu reforçar o time com contratações pontuais e jogadores para compor o elenco. Já venceu o Troféu dos Campeões e provavelmente terá vida fácil na Ligue 1 e nas copas, se quiser. A grande questão será a Champions League, desejo tanto dos atletas quanto do proprietário Nasser Al-Khelaïfi.

O Monaco precisará de mais atenção se quiser manter-se no topo, o elenco ainda tem pontos fracos e uma defesa que não passa confiança. A permanência de Falcão Garcia pode significar as pretensões na temporada. Na UCL pretendem fazer uma boa campanha, mas chegar até umas oitavas de final pode ser um feito para o ASM.