David Luiz projeta dupla com Thiago Silva no PSG: "Nos entendemos pelo olhar"

O zagueiro David Luiz foi apresentado oficialmente no Paris Saint Germain na manhã desta quinta-feira (7), em entrevista coletiva. O brasileiro chegou a França na terça-feira (5), conheceu as instalações do clube e seus novos companheiros de equipe. O PSG pagou cerca de R$ 186 milhões de reais para tirá-lo do Chelsea.

''Estou muito feliz por estar aqui em Paris. Quero agradecer ao presidente por me dar a oportunidade de participar deste projeto. Espero voltar ao campo o mais depressa possível e mostrar o que posso fazer. Este projeto é maravilhoso e tenho a oportunidade de aproveitar e sonhar mais alto. Vou me doar ao máximo!'', disse o zagueiro.

Não há previsão da estreia de David com a camisa parisiense, mas ele revela que quer voltar o mais rápido possível: ''Quero estar de volta aos campos o mais rápido possível. Espero estar pronto na próxima semana, com 90 ou 100% da forma física. Eu amo o futebol e não posso ficar fora de ação por um longo tempo.''

David Luiz fará dupla com Thiago Silva, companheiro de seleção brasileira: ''Thiago e eu somos ótimos amigos. Nós jogamos bem juntos, já a um longo tempo. Nós nos entendemos pelo olhar e nos complementamos em campo. Eu e ele sempre damos nosso melhor e estamos sempre procurando melhorar. Agora, eu estou chegando a um novo clube, uma equipe fantástica. Estou disposto a aprender com todos.''

O número escolhido foi a 32, que pertenceu a David Beckham à duas temporadas, o brasileiro explicou: ''Gosto muito do número 32. É o 23 invertido, o número que usava no Benfica e que já está [por van der View] sendo usado aqui. Certamente, tentarei deixar a minha marca, e espero que agrade aos torcedores.''

Na coletiva de imprensa, o presidente Nasser Al-Khelaifi se mostrou feliz com a chegada do novo reforço: ''Estou muito feliz com a chegada de David Luiz. Todo mundo conhece o David, um dos melhores defensores do mundo. Mesmo que ele não tenha nos ajudado na última temporada contra o Chelsea.''

''Quero o agradecer por ter escolhido o nosso clube. Ele acredita em nosso grande projeto e irá nos ajudar a alcançar nosso maior objetivo, que todos sabem, é vencer a Uefa Champions League. Ele já ganhou [em 2012 com o Chelsea], assim como a Liga Europa [em 2013, novamente com o Chelsea], além de muitos outros troféus. Ele tem grande experiência. Desejo-lhe boa sorte. Tenho confiança nele e em seus companheiros de equipe'', completou o magnata.

O PSG já levantou uma taça na temporada 2014/15, o Troféu dos Campeões, no último sábado contra o Guingamp. A próxima partida será válida pela primeira rodada da Ligue 1, nesta sexta-feira (08), contra o Stade de Reims, às 15h30 (de Brasília).