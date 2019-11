Com golaço de Balotelli, Milan vence Chivas Guadalajara e encerra turnê nos EUA

Encerrando a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, o Milan enfrentou o Chivas Guadalajara na noite desta quarta-feira (6) no NBR Stadium, em Houston, e não teve dificuldades para vencer os mexicanos. Os italianos venceram o amistoso por 3 a 0, com gols de M’Baye Niang, Mario Balotelli e Giampaolo Pazzini.

Jogando em um campo totalmente esburacado, o Milan começou a partida levando sustos. Arce percebeu o goleiro Abbiati adiantado e tentou encobri-lo, porém o arqueiro espalmou para escanteio com uma bela defesa. A pressão do Chivas durou por pouco tempo, e aos 20 minutos Niang abriu o placar. Honda avançou pela direita, entrou na grande área e cruzou para o francês dominar e, desequilibrado, conseguir mandar para as redes.

O jogo começava a ficar mais trucado, e Balotelli virou alvo de Arce em campo. Não à toa, o meio-campista cometeu três faltas consecutivas no italiano e na última recebeu o cartão amarelo. No entanto, a última falta foi na entrada da área, onde Balotelli teve a felicidade de pegar bonito na bola e mandá-la no ângulo direito do goleiro Rodriguez.

Na volta do intervalo, Inzaghi sacou Balotelli e promoveu a entrada de Pazzini. E aos 72 minutos, o centroavante da camisa 11 fez valer a alteração e marcou o terceiro gol dos rossoneri na partida. Honda conduziu pela direita e tocou para Essien na linha de fundo, que cruzou em direção à pequena área, onde a zaga dormiu e Pazzini fuzilou para estufar as redes.

Antes do início da temporada 2014/15, o rossonero ainda jogará um amistoso contra o Valencia no dia 17 de agosto, no estádio Mestalla, na Espanha, e 23 de agosto disputará o tradicional triangular Troféu TIM no Mapei Stadium, em Emília-Romanha, Itália, onde estarão presentes o Sassuolo e a Juventus, além do próprio Milan. Os três times irão se enfrentar em encontros de 45 minutos cada.

Veja na íntegra os gols da partida