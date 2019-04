Apresentado na Inter, Osvaldo garante: "Quero ser protagonista"

Pablo Osvaldo foi apresentado à imprensa nessa quinta-feira (7), em Appiano Gentile, Milão (ITA), como novo jogador da Internazionale. Em sua primeira coletiva como um jogador nerazzurro, o atacante mostrou-se feliz em chegar a Milão. Falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre a responsabilidade de substituir Diego Milito e sobre o seu novo time: "Uma honra vestir a camisa desse clube".

Um dia depois de ser anunciado e já treinar em sua nova casa, Osvaldo foi apresentando aos jornalistas na sala de imprensa em Appiano Gentile. Com um sorriso largo no rosto, o argentino, naturalizado italiano, se mostrou muito feliz em seu novo clube: "É uma honra vestir essa camisa e poder chegar à um clube como a Inter, não vejo a hora de começar". Osvaldo, com outras palavras, deu a entender que não veio para ser apenas mais um: "Estou com fome de voltar a ser protagonista. Eu quero voltar ao meu alto nível e poder voltar a jogar bem, por isso quando a Inter me chamou eu não tive duvidas".

Gary Medel está bem próximo da Inter, ainda faltam detalhes e por isso não foi anunciado, mas Osvaldo já falou sobre o futuro companheiro de equipe: "O acompanho desde os tempos de Boca Juniors. Nos acrescentará muita qualidade e, acima de tudo, muita força", concluiu. Ele também comentou sobre ser o substituto de Diego Milito: "Seria fantástico chegar perto do que ele fez por aqui. Eu o vejo e tenho como um exemplo".

No final da coletiva ele foi questionado sobre a 'briga' que terá pela posição com Mauro Icardi e os jogadores que o inspiram, e deu um leve cutucão no português Cristiano Ronaldo: "Icardi é um grande jogador e gosto muito dele. Tem um bom 'pé' e creio que podemos nos dar muito bem. Os atacantes que me inspiram? Batistuta e Ronaldo, o verdadeiro".

A Inter fará um amistoso na Alemanha, contra o Eintracht Frankfurt, no próximo domingo (10), e Osvaldo está cotado para estrear pelo time de Milão.