Community Shield: campeão inglês, Manchester City aposta na experiência de Pellegrini

A temporada 2013/14 foi de muitas novidades para o Manchester City. Depois de alguns anos sendo comandado por Roberto Mancini, o clube inglês mudou a mentalidade e adotou o chileno Manuel Pellegrini como treinador. As responsabilidades aumentaram e o City entrou na Premier League como principal candidato ao título.

Pelo elenco que a equipe montou, o modo pelo qual o campeonato inglês foi conquistado mostra a competitividade da liga. Após muitas adversidades, os Citizens garantiram o título apenas depois de dois tropeços do Liverpool, que esteve com o troféu nas mãos. Todo o sofrimento para a conquista valeu a pena, para premiar o bom trabalho de Pellegrini em sua primeira temporada à frente da equipe.

Uma caminhada díficil

Como é peculiar em muitas das edições da Premier League, a competitividade é a grande marca deste campeonato. E em 2013/2014 não foi diferente: mesmo favorito, o City teve que superar vários obstáculos para enfim levantar o troféu após vencer o West Ham em casa.

Pellegrini, mesmo contanto com o - para muitos - melhor elenco da Inglaterra, encontrou dificuldades para manter uma equipe base. Desfalques na defesa, nas laterais e principalmente a ausência de Sergio Agüero por alguns meses. Entretanto, foi a temporada para algumas incógnitas se firmarem em Manchester, como Kolarov, Fernandinho e Samir Nasri.

Outro fator que explica a árdua conquista do City é o fato da equipe ter disputado várias competições simultaneamente. Até fevereiro, os comandados de Pellegrini disputavam quatro campeonatos. A prova disso é que logo após a conquista Capital One Cup, eliminação na FA Cup e Uefa Champions League, o time conseguiu a reação que rendeu o título inglês.

Um ataque avassalador

Com a chegada de Pellegrini, o Manchester City não ganhou apenas mais experiência vindo do banco de reservas. O técnico chileno implantou uma nova filosofia de jogo aos Citizens, com foco no ataque. E o resultado está explícito: inacreditáveis 102 gols marcados em 38 partidas.

Por mais incrível que possa parecer, o principal destaque do ataque do City na liga inglesa não é um atacante, e sim um volante. O marfinense Yaya Touré marcou incríveis 20 gols na competição - recorde para um volante - e liderou a equipe até o quarto título inglês de sua história.

Apesar de Touré ter sido o grande goleador, o número expressivo de gols dos três principais atacantes do Manchester City também é de impressionar. Negredo, mesmo tendo jogado apenas sete meses em alto nível, foi às redes nove vezes na Premier League, além de mais 14 em outros campeonatos. Sergio Agüero, um dos grandes protagonistas da geração, mesmo enfrentando várias lesões no decorrer da temporada, marcou 17 gols e teve grande importância.

Mas destes o que apareceu na hora mais importante foi Edin Dzeko. Muitas vezes questionado, o atacante bósnio apareceu muito bem na segunda parte do campeonato, principalmente durante a má fase de Negredo e com Agüero no departamente médico. Foram 16 gols durante o torneio, sendo 10 deles em 2014, na fase mais decisiva.

Sustos que poderiam ter custado caro

Durante a trajetória do título, o City passou por muitas oscilações. Derrotas fora de casa em confrontos diretos, e tropeços em casa no momento chave quase custou a taça à equipe de Pellegrini.

No princípio, o time atropelava em casa, mas deixava a desejar fora. Até a equipe se acertar neste quesito, foram três derrotas bobas para Cardiff, Aston Villa e Sunderland, além de um empate contra o Southampton após estar vencendo a partida. No segundo turno, houve uma partida atrasada diante do Sunderland que a vitória deixaria o time na "virtual liderença". Empate bobo por 2 a 2 que deixou o título em grande risco.

Já nos confrontos diretos, o aproveitamento dos comandados de Pellegrini pode ter sido considerado bom; entretanto, perder seis pontos para o Chelsea e ser derrotado pelo Liverpool num momento crucial poderia muito bem ter tirado a taça do City. Vitórias no Etihad contra os próprios Reds e Arsenal fizeram a diferença no final.

A importância de Pellegrini

Mesmo vindo de um ótimo trabalho no Málaga, que rendeu aos espanhóis uma quartas de final de Champions, Pellegrini chegou ao Manchester City sob algumas desconfianças. Nunca havia sido campeão de alguma liga nacional na europa e para alguns já era um treinador ultrapassado.

O chileno rebateu as críticas e melhorou a equipe do City, não apenas dentro de campo como também fora dele. Com Roberto Mancini, o time já chegou a encarar problemas no vestiário, que não se repetiram com Pellegrini. Tornou-se um amigo dos jogadores e uniu o grupo.

Depois de um começo instável, ele acertou a equipe dentro de sua filosofia de trabalho e cumpriu várias das metas impostas: venceu a Copa da Liga, a Premier League e rompeu a barreira da fase de grupos da Champions League para os Citizens. Além disso, tornou-se o primeiro técnico não europeu a conquistar o Campeonato Inglês.