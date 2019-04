Gilberto marca e ajuda Toronto FC a vencer Columbus Crew

Em partida válida pela 22ª rodada da Major League Soccer, o Columbus Crew recebeu o Toronto FC. Confronto direito da Conferência Leste onde a equipe canadense levou a melhor com uma vitória de 3 a 2, em uma partida muito disputada. O brasileiro Gilberto marcou seu quarto gol na temporada.

Com o resultado, os Reds estão em terceiro no Leste com 32 pontos. Já o Columbus Crew caiu para sexto e saiu da zona de playoffs, permanecendo com 27 pontos.

O jogo teve homenagem a Kirk Urso, jogador do Columbus que veio a falecer na terça-feira (05), devido a uma cardiomiopatia arritmogênica, tinha 22 anos. Os seus ex-companheiros atuaram com uma faixa no braço, em sinal de luto.

Na próxima rodada o Columbus Crew recebe o Los Angeles Galaxy, no sábado (16). No mesmo dia, o Toronto vai até Kansas enfrentar o Sporting KC.

Gilberto e Higuaín marcam no fim do primeiro tempo

O primeiro lance do jogo foi uma falta em Dominic Oduro, Francis acertou em cheio o tornozelo do ganês que ficou estendido no gramado. Os canadenses chegaram com perigo em duas oportunidades, Moore aproveitou furada do zagueiro para dar o primeiro chute do jogo, à direita da meta. Depois, Gilberto tentou uma meia bicicleta, porém sem sucesso. Bradley voltou a fazer o papel de articulador, jogando entre os zagueiros dando inicio a saída de bola. Nas partidas anteriores o camisa 4 estava atuando mais avançado.

Columbus pressionava, mas deixava espaços em seu campo defensivo. Francis viu Bedell na área e cruzou, o atacante testou por cima do gol. Aos 19 minutos Hinguain deixou Finlay na boa, o meia driblou o zagueiro e chutou rasteiro, obrigando Bendik a fazer boa defesa. Pouco depois, dois gols perdidos para cada lado. Bradley achou Oduro que sozinho chutou para fora; na jogada seguinte, Higuain cruzou e Bedell, livre, cabeceou errado.

Os ânimos estavam exaltados e ocorreram algumas faltas mais duras, o árbitro Marcos de Oliveira teve um certo trabalho. Os Reds trabalhavam melhor a bola e faziam pressão na intermediaria adversária. Warner ficou um pouco mais preso, liberando Bradley para avançar em alguns lances.

Aos 42 minutos, Gilberto abriu o placar. Oduro começou a jogada tocando para Moore, esse passou para o brasileiro que ganhou do zagueiro e tocou no canto baixo de Clark. A resposta dos mandantes veio logo em seguida. Higuain tocou por cobertura, a redonda passou muito perto. Nos acréscimos o árbitro viu toque de mão de Morrow e apontou a cal. Na cobrança, o argentino não desperdiçou e empatou.

Columbus volta melhor, mas Toronto fica com a vitória

O Crew voltou melhor, arriscando alguns lances pelas laterais. A equipe aurinegra continuava a deixar espaços na defesa. Gilberto foi acionado e disparou pela direita, o goleiro Clark saiu para abafar e acabou sofrendo uma pancada no joelho. Aos poucos o jogo voltava a ser equilibrado. Osorio encontrou espaço e chutou rasteiro da entrada da área, o goleiro fez brilhante defesa.

Após pressionar por alguns minutos o Toronto finalmente voltou a liderar o placar. Vacilo da defesa, Moore aparece livre, na disputa com o goleiro a bola sobrou para Osorio que empurrou para as redes. Festa para os poucos canadenses que foram até Columbus. Aos 15 minutos, outro brasileiro em campo: Jackson entrou na vaga de Oduro.

O ritmo do jogo caiu um pouco, o TFC administrava a vantagem e o Crew tinha dificuldades em criar jogadas mais agudas. Após cruzamento, Higuain pegou de primeira, a bola desviou em Arrieta e quase entrou. Os visitantes mostravam uma postura defensiva com o passar dos minutos, mantendo seus jogadores atrás da linha da bola. Em mais um contra-ataque Gilberto arrancou, entrou na área, mas visivelmente cansado chutou errado.

Faltando dez minutos, o Crew passou a abafar e pressionar contra a parede o Toronto. Foram muitas tentativas até que Justin Meram tentou um cruzamento, ninguém tocou e foi direto para o fundo das redes. Não teve muito tempo para comemoração, poucos minutos depois Moore voltou a deixar o Toronto em vantagem. Warner cobrou escanteio e Moore mesmo marcado de perto conseguiu testar ao gol.

Os minutos finais se resumiram nos Reds tentando deixar o tempo passar e o Columbus se atirando ao ataque. A torcida estava apreensiva e alguns cruzamentos davam esperança à massa amarela e preta. Porém a defesa canadense foi melhor e segurou o resultado. Ainda deu tempo de Bradley mandar uma bomba de longe, o goleiro defendeu.

