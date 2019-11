Resultado do jogo Arsenal x Manchester City na Community Shield 2014

13:10 Vamos encerrando por aqui a transmissão da FA Comunity Shield, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço a todos e um feliz dia dos pais.

13:08 Com champagne, jogadores do Arsenal festejam a conquista da Supercopa da Inglaterra.

13:07 Campeões voltam para o gramado para celebrar o título.

13:04 Capitão Arteta ergue a taça da Comunity Shield. Arsenal campeão!

13:03 Jogadores do Arsenal recebem as medalhas. A taça vem aí.

13:02 Agora é a ve dos Gunners subiram às tribunas de honra de Wembley.

13:01 Nasri segue vaiado pela torcida do Arsenal.

13:00 Jogadores do City abrem a cerimônia de premiação.

12:55 Daqui a pouquinho, os campeões erguem o troféu.

12:54 Arsenal foi realmente e melhor e demonstrou um time mais preparado. Conquista merecida.

45+3 Fim de papo em Wembley! Arsenal vence o Manchester City e fica com o título da Comunity Shield 2014, o 13º da história dos Gunners.

45+2 Jogo retomado.

45+1 Szczesny tromba com Sinclair e goleiro polonês leva a o pior. Jogo paralisado.

45' Já estamos por conta do árbitro Michal Oliver, que deu três minutos de acrésimo; Arsenal espera para celebrar o título.

43' City quase chega ao empate com Boyata de cabeça; bola passa perto do gol.

42' Torcida do Arsenal já faz sua festa em Wembley.

40' No City, entra: Sinclair; sai: Navas.

40' Última mudança no Arsenal: Sai: Ramsey; entra: Campbell..

39' Gibbs sente dores e é atendido no gramado.

35' Público em Wembley: 71,523 pessoas.

32' Silva tenta passe em profundidade, mas goleiro do Arsenal fica com a bola.

31' Substituição no City: Entra: Richards; sai: Kolarov. Clichy poderá voltar para a lateral esquerda.

29' City fica com rebote, tenta diminuir, mas a zaga dos Gunners não sede espaço.

29' Escanteio para o City, Navas na cobrança.

Posse de bola: Arsenal 44% x 66% Manchester City.

26' Fernando corta e tenta o chute de fora da área, mas pega mal na bola.

25' Mais uma substituição na equipe de Londres: Sai: Cazorla, bastante aplaudido; entra: Rosicky.

22' No Arsenal, entra: Flamini; sai: Wilshere. Lembrando que seis alterações são permitidas para cada time na Comunity Shield.

21' Zucolini tromba com Szczesny, que está sendo atendido no gramado.

20' Jovetic tenta uma bicicleta, mas pega muito mal na bola e o chut sai por cima da meta do Arsenal.

20' Tem cheiro de goleada em Wembley.

18' Atacante francês contou com uma falha do goleiro Caballero, que estava muito adiantando na jogada.

15' Goooooooooooooooooooooooooooooooool do Arsenal! Giroud bate de longe e marca um golaço para fazer o terceiro dos Gunners.

14' Manuel Pellegrini faz mais duas alterações no City: Entra Zucolini e Milner; saem: Touré e Dzeko.

12' City trabalha a posse de bola e espera a melhor hora para atacar.

10' Salva Szczesny! Jovetic finaliza com força e obriga goleiro do Arsenal a fazer ótima defesa.

8' Arsenal tenta responder aos ataques do City.

7' Jovetic perde duas vezes: na primeira, a bola beija a trave; na segunda, atacante montenegrino bateu por cima.

5' Cartão amarelo para Fernando, após falta em Wilshere.

5' David Silva entra bastante participativo no jogo.

2' Manchester City permanece com mais posse de bola, porém, sem muita produtividade.

0' No City, entra: Davild Silva e sai Sami Nasri.

0' Arsenal volta com duas alterações: entram: Monreal, Giroud e Chamberlaim; saem: Koscielny, Sanogo e Sanchez.

0' Começa o jogo segundo tempo de Arsenal x Manchester City, em Wembley.

12:00 Times retornam ao gramado para a disputa da etapa final.

11:54 Continuem ligados! Daqui a pouco teremos todas as emoções do segundo tempo da Comunity Shield 2014.

46' Fim de papo na etapa inicial! Arsenal vai vencendo o Mancester City por 2 a 0, com gols de Cazorla e Ramsey.

45' Salva Caballero! Após bom passe de Sanogo, Sanchez sai livre e o goleiro do City corta o perigo.

43' City tenta diminuir nos minutos finais da primeira etapa.

41' Gooooooooooooooooool do Arsenal! Sanogo rola para Ramsey que, com muita categoria, se livrou dos defensores e fez o segundo gol dos Gunners no jogo.

39' Árbitro assinala toque de mão de Fernando.

37' Incrível! Kolarov cruza rasteira para Nasri; com um leve desvio de Chambers, francês não conseguiu finalizar para as redes.

36' Matando o contrataque, Arteta faz falta em Dzeko.

34' Chambers recua na fogueira para Szczesny; goleiro polonês se virou muito bem e afastou o perigo.

32' Clichy, improvisado na lateral direita do City, vem sendo um dos piores em campo até aqui.

29' Cazorla pega o rebote, a bola desvia na zaga adversário e sai pela linha de fundo.

27' Dzeko ganha escanteio para o City.

24' Quase! Sanogo recebe bom passe de Cazorla e bate; a bola passa perto da trave esquerda dos Citzens.

24' Sanchez puxava o contragolpe, mas Kolarov fez a falta.

23' Gol premia o esforço da equipe que mais buscou o gol até aqui.

21' Gooooooooooooooooooooooooooooool do Arsenal! Cazorla bate cruzado de esquerda e vence Caballero para abrir o placar em Wembley.

21' Lembrando que, em caso de empates, iremos para as penalidades.

20' Impedido! Debuchy aparece em ótima posição, mas o bandeira assinala impedimento do jogador.

18' Gibbs tabela com Wilshere e tem boa chance. Chute saiu prensado pela zaga do City.

17' Arteta tenta lançamento, mas pega mal e a bola sai sem destino.

15' Falta dura de Gibbs em Clichy.

13' Arsenal começa bem melhor no jogo, com Debuchy e Sanchez causando problemas pela direita.

9' Cazorla tenta enfiada para Sanogo, mas a bola vai muito forte e sai pela lateral.

8' Gunners mostram mais sede de vitória e pressionan os Citzens. Debuchy cruza para Sanogo, que por pouco não finaliza para o gol.

6' o Estádio de Wembley, como de costume, com um belo público para o jogo.

4' Arsenal teve uma chance dom Ramsey, mas o meia galês não aproveitou e não finalizou em gol.

3' Time londrino tenta manter a posse de bola no campo de ataque adversário.

1' No City, Clichy atua improvisado na lateral direita.

0' Começa o jogo entre Arsenal e Manchester City

10:57 Tudo pronto! Vai começar o grande clássico, dando início aos trabalhos do futebol bretão na temporada.

10:55 Hino inglês sendo executado em Wembley. Gode Save the Queen!

10:53 Equipes já no gramado, prontas para o confronto da Comunity Shield.

10:50 Vale título! Arsenal e Manchester City se enfrentam logo mais em Londres, e aqui você não perde nemhum lance.

10:45 Para o técnico do Arsenal, o Manchester City é o favorito ao título, tanto da Supercopa da Inglaterra, como da Premier League.

10:40 Fiquem ligados, daqui a pouco tem bola rolando no lendário Estáido de Wembley.

09:45 Se os Gunners têm mais vitórias, os Citzens veem com moral de terem sido os últimos vencedores do confronto. E não foi qualquer triunfo, e sim uma goleada histórica. Ainda em 2013, o City passeou e venceu por 6 a 3 no Etihad Stadium.

09:44 As equipes já se enfrentaram 184 vezes na história, com o Arsenal levando vantagem no confronto. Foram 93 vitórias dos Gunners, 42 empates e 49 triunfos dos Citzens. No último encontro, em março de 2014 e com mando de campo do time londrino, os rivais ficaram no empate em 1 a 1 com gols de David Silva, para o City, e Mathieu Flamini para o Arsenal.

09:41 FIQUE DE OLHO: David Silva - Também no meio de campo, Silva é uma das principais esperanças do Manchester City. Detentor de uma perna esquerda abençoada, o atleta tem tudo para dar dores de cabeça à zaga dos Gunners. Ele também pode aparecer dando um passe de categoria e deixando o companheiro na cara do gol adversário.

09:40 FIQUE DE OLHO: Santi Cazorla - Com um estilo de jogo bastante vertical e veloz, Cazorla é um dos pontos de perigos do time do Arsenal. O meia tem bom passe e sabe puxa contra ataques, o que pode ser importantíssimo no confronto de logo mais.

09:38 Javi García, James Milner e Sami Nasri são algumas prováveis peças no atual 4-4-2 que Pellegrini vem usando na pré-temporada. O Manchester City deve ter o ataque formado Edwin Dzeko e Stevan Jovetic, com Jesus Navas e David Silva no apoio, e Yaya Touré de homem surpresa.

09:37 Wenger deverá usar o seu típico 4-2-3-1 utilizado na maior parte da temporada passada. Não se assustem se aparecem algumas novidades aparecerem no time titular. Yaya Sanogo deve estar no ataque, com o auxílio de Santi Cazorla e Jack Wilshere.

09:35 “Todos os jogadores que regressaram aos treinos na segunda-feira não estarão preparados para jogar no domingo. Estes jogadores tiveram uma preparação de pré-temporada especial durante esta semana que continuará para a próxima. O Lampard não está pronto para jogar. Veremos se estará pronto para jogar na Premier League”, enfatizou Pellegrini.

09:32 O Manchester City não terá força máxima para a decisão contra o Arsenal, em Wembley. Longe disso, na verdade. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Manuel Pellegrini confirmou a ausência de oito jogadores para a Community Shield. São eles: os zagueiros Vincent Kompany e Martin Demichelis, os laterais-direitos Pablo Zabaleta e Bacary Sagna (ex-Arsenal), o volante Fernandinho, o meia Frank Lampard e o atacante Sergio Agüero. Ainda há Álvaro Negredo, descartado por lesão.

09:30 O motivo é óbvio: Wenger optou por dar um intervalo maior de férias aos jogadores, que participaram do Mundial até o dia 13 de julho e ainda não retornaram aos treinos. “Não é o ideal, mas a final da Copa do Mundo foi no dia 13 de julho e sabemos que no retorno à Alemanha eles gastaram alguns dias na comemoração”, disse Wenger a Reuters.

09:28 Os três jogadores alemães do Arsenal que conquistaram a Copa do Mundo com sua seleção vão perder o início da temporada 2014/2015. O anúncio foi feito pelo próprio técnico, que já descartou o trio formado por Mesut Özil, Per Mertesacker e Lukas Podolski do jogo de daqui a pouco.

09:25 Ao contrário do técnico francês, o treinador dos citizens, Manuel Pellegrini, abriu os cofres do clube apenas para contratar jogadores que irão compor o elenco, mantendo a base titular que venceu o campeonato inglês na última temporada. Fernando, volante brasileiro ex-Porto, Willy Caballero e Sagna chegaram a cidade de Manchester; enquanto Rodwell, Gareth Barry, Pantilimon e Lescott fizeram suas malas para respirarem novos ares.

09:22 Arsene Wenger, comandante dos gunners, resolveu ir ao mercado para agregar mais força e experiência ao seu elenco que conquistou a quarta colocação na Premier League passada, ficando apenas atrás de Chelsea, Liverpool e o seu adversário de domingo, Manchester City. Com as saídas de Sagna, Fabianski, Djourou, Eisfeld Afobe e Jenkinson (empréstimo), vieram Alexis Sanchéz, que por sinal foi muito bem na Copa do Mundo, David Ospina, Calum Chambers e Mathieu Debuchy.

09:18 Em início de temporada, o jogo pode ser encarado como um teste de luxo para Arsenal e Manchester City. O troféu daria ao campeão a moral de iniciar com o pé direito, comemorando um título logo de cara. Será um confronto que pode dar indícios do que acontecerá na temporada, além da chance de observar os novos contratados de ambos os times.

09:14 A novidade no City nos últimos dias, foi o acerto da contratação do craque Frank Lampard. O jogador veio do New York City FC, franquia do clube de Manchester nos EUA. Porém, Lampard ainda nao fará sua estreia diante do Arsenal. Mesmo assim, o meia se diz feliz com a oportunidade de defender os Citzens.

09:10 O Arsenal já vem jogando e está, de certa forma, embalado. Na Emirates Cup, restou apenas a segunda colocação, já que o Valencia ficou com o caneco. Em um dos jogos pelo torneio, os Gunners jogaram muito e venceram o Benfica por 5 a 1, com quatro gols de Sanogo, que estará em campo hoje.

09:08 O título veio após uma ótima arrancada na reta final, foram cinco nas cinco últimas partidas do campeonato inglês. West Brownmich, Crystal Palace, Everton, Aston Villa, e por último o West Ham, foram as vítimas do ataque poderoso do City. Fato que culminou com o troféu indo para a parte azul de Manchester.

09:04 A equipe treinada por Manuel Pellegrini conquistou 27 vitórias, uma a mais que o segundo colocado. Além disso, os Citzens foram donos do melhor ataque da competição, com 102 gols feitos em 38 jogos, e protagonizaram a melhor goleada: 7 a 0 no Norwich City, em novembro de 2013.

09:00 Do outro lado, o Manchester City teve um árduo duelo com o Liverpool pelo título da Premier League, mas saiu campeão. Após 38 rodadas, os Citzens foram campeões com 86 pontos ganhos, dois a mais que os Reds, que foram vice-líderes.

08:57 Na final, os Gunners venceram o Hull City por 3 a 2 e comemoraram o título. Foi sofrido, com direito a uma virada nos minutos finais do confronto e o 11º caneco da história do Arsenal na competição de futebol mais antiga do mundo.

08:55 Chegou a hora de decisão e com ela vieram as dificuldades. Diante do Wigan, os comandados de Wenger precisaram passar pelo tempo normal, prorrogação e pênaltis para avançar a grande decisão. Uma vitória por 4 a 2 nas penalidades deu ao Arsenal a chance de brigar pelo caneco.

08:53 Sem precisar do replay, os Gunners chegaram à quinta fase para enfrentar o poderoso Liverpool. No Estádio Emirates, a equipe londrina levou a melhor e saiu vitoriosa pelo placar de 2 a 1. Na sequência, o Arsenal enfrentou o Everton, rival dos Reds, e não decepcionou. Pelo contrário; com uma goleada por 4 a 1, veio a chance de disputar as semifinais.

08:50 Logo no primeiro compromisso, a equipe treinada por Arsene Wenger teve uma pedreira pela frente: o maior rival, Tottenham. O Arsenal foi superior e saiu com a vitória por 2 a 0, eliminando os Spurs da competição. Na quarta fase, uma goleada por 4 a 0 diante do frágil Coventry City, antes de encarar mais um clássico.

08:48 As equipes brigam pelo título de campeão da Supercopa da Inglaterra (Community Shield, em inglês) neste domingo. A competição - de jogo único - reúne os campeões da Premier League e da FA CUP. Com a certeza de um Wembley completamente lotado, este será um grande aperitivo para os fãs do futebol europeu que já estavam com saudades dos gramados da Inglaterra.

08:45 Muito bom dia, companheiros da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão do primeiro jogo oficial da temporada 2014/2015 no futebol inglês: a Community Shield. Arsenal e Manchester City se enfrentam em um grande clássico no lendário Estádio de Wembley, em Londres.